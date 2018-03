Cocktail mimosa e torta mimosa: due foodtrend legati al fiore dell’8 marzo

L’8 marzo è legato simbolicamente al fiore di mimosa. Un fiore che ha il colore del sole e che profuma di buono.

La Festa della Donna ha origine negli Stati Uniti per onorare un gruppo di operaie morte in una fabbrica l’8 marzo del 1908. Fu poi nel 1946 che la partigiana e pedagogista genovese Teresa Mattei assieme a Rita Montagna e Teresa Noce scelsero come simbolo della ricorrenza dell’8 marzo la mimosa, pianta profumata dai fiori gialli che fiorisce annualmente proprio ad inizio marzo.

In pochi sanno che al fiore di mimosa sono legati anche con un cocktail e un dolce che conservano le medesime caratteristiche, il colore del sole e il profumo di buono, e sono accomunati dallo stesso nome: cocktail mimosa e torta mimosa.

Il cocktail mimosa

Classificato come Contemporay Classic Cocktail, il cocktail Mimosa è una bevanda miscelata, da servire fredda (a temperatura ambiente perderebbe molto del suo fascino), semplice ed elegante che accompagna aperitivi, cene o dopocena raffinati. È anche un cocktail calibrato: i suoi ingredienti – champagne e succo d’arancia bionda – vengono dosati in egual misura.

Il cocktail Mimosa ha gli stessi ingredienti del Buck’s Fizz servito in un flûte (facoltativa la guarnizione con un twist di arancia) che però risulta più leggero in quanto il succo d’arancia è previsto in dose doppia rispetto allo champagne. Inoltre, nel cocktail Buck’s Fizz è possibile anche utilizzare il Prosecco. L’abbinamento del succo di agrume alle bollicine rende il drink – sempre servito fresco – gradevole e non eccessivamente zuccherino, perfetto quindi per questo periodo di fine inverno e per festeggiare l’8 marzo.

Il cocktail mimosa, in realtà, è adatto alla stagione invernale, quando le arance sono fresche e al massimo della loro dolcezza. A differenza delle origini italiane della torta mimosa, sembra che il cocktail giallo abbia discendenze inglesi. Pare sia nato nel 1921 al Buck’s Club di Londra per comparire qualche anno più tardi anche in Francia al Paris Ritz. In quegli anni, infatti, veniva servito negli hotel di lusso e nelle grandi occasioni.

Esiste una variante del cocktail mimosa con il Grand Marnier e in questo caso prende il nome di Grand Mimosa. Questo cocktail si abbina bene a cene a base di pesce, ma anche a stuzzichini in pasta lievitata e fritti. Ideale per cene in piedi o aperitivi seduti, il suo gusto è gradevole e di grande carattere.

La torta mimosa

La Torta Mimosa è un dolce a base di crema chantilly e pan di spagna rappresenta un classico della pasticceria italiana. Deve il suo nome al pan di Spagna sbriciolato sulla superficie della torta, come se fosse proprio una mimosa, fiore simbolo della giornata dedicata alla donna, 8 marzo.

Fu Adelmo Renzi, pasticcere reatino negli anni ’50, a sancire la definitiva popolarità di questa ricorrenza inventando la torta mimosa e presentandola per la prima volta a Sanremo nel 1962 durante un concorso dolciario nel quale risultò poi vincitore. In origine il nome del dolce non era legato alla festa dell’8 marzo, bensì alla città di Sanremo, da tutti conosciuta come “città dei fiori”. Esiste anche una versione ingioiellata della torta mimosa, molto “pop” e farcita con ananas in pezzi ed il suo sciroppo. Ma si intuisce subito che cerca solo i famosi 15 minuti warholiani.