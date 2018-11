Circumnavigando la Gran Bretagna: se il viaggio in crociera è il trend

La Gran Bretagna è un’isola spettacolare e, anche se la maggior parte dei turisti si dirige nelle principali città conosciute, alcune delle sue bellezze sono affacciate sulla costa. Negli ultimi anni l’ufficio nazionale del turismo inglese ha registrato una crescita record sulle percentuali di turismo crocieristico internazionale*. In effetti, muoversi in nave partendo dal continente europeo per visitare le bellezze di quest’ isola ha un fascino tutto particolare: permette di vedere più di una città inglese, avere una prospettiva unica sulla cultura locale, sul paesaggio architettonico e su quello costiero, in cui la natura ancora regna sovrana. E se il viaggio in crociera in passato era preferito maggiormente da persone adulte e mature, oggi, al contrario, il pubblico si è esteso anche alle fasce più giovani, con prezzi decisamente competitivi.

Fra le crociere nel Nord Europa alcune delle più rinomate compagnie propongono il giro della costa inglese: partendo da Amsterdam si va in direzione di Harwich una cittadina inglese nella contea dell’Essex, scendendo verso l’isola di Portland nel Dorset e, facendo il giro dell’isola in senso orario, si toccano le cittadine più caratteristiche dell’Irlanda e della costa occidentale della Gran Bretagna. Facendo invece il giro da sopra e in senso antiorario, si può visitare il porto scozzese di Invergordon, si scende fino a Newcastle in Inghilterra e rientra in direzione del nord della Germania. Queste sono solo alcune delle tappe proposte e in base all’itinerario scelto, e alla durata del viaggio, se ne possono aggiungere o cambiare alcune.

Tra le bellezze visitabili in un viaggio in crociera nel Nord Europa, circumnavigare la Gran Bretagna offre dei paesaggi incantati. Abbiamo scelto di raccontare brevemente tre tappe possibili: la partenza dal porto di Amsterdam, poi la tappa a Newcastle sulla costa nord-orientale dell’ isola e infine Liverpool.

Amsterdam, porto di partenza di una crociera nel Nord Europa

Sono in tanti che dal momento che devono prendere una nave o un aereo preferiscono alloggiare nella stessa città di partenza per non correre il rischio di arrivare in ritardo e perché no, per avere una meta in più da visitare. Se la città in questione è una perla d’Europa, come Amsterdam, lo si fa anche molto volentieri. In questo modo potrete iniziare la vostra vacanza uno o due giorni prima di imbarcarvi per le coste della Gran Bretagna.

Amsterdam non una città è molto estesa e si può visitarne tranquillamente a piedi o in bicicletta. Per visitare a fondo questa splendida cittadina ci vorrebbero diversi giorni, ma è possibile apprezzarne le cose più belle anche in uno o due giorni, come abbiamo scritto qui ipotizzando un itinerario da weekend.

Uno dei luoghi più famosi di Amsterdam è la piazza del Museumplein, dove si trovano i più importanti musei olandesi, con opere e collezioni d’importanza mondiale. Imperdibile ovviamente anche il Van Gogh Museum, il pittore olandese che tutti conosciamo. Il centro storico della città è molto suggestivo: Piazza Dam, il particolare (ma da vedere) quartiere a luci rosse, il mercato dei fiori galleggiante, il cortile Begijnhof, la casa di Anna Frank e la piazza di Noordermarkt. Se c’è tempo vale la pena i fare un giro in battello lungo i canali per concludere la giornata.

Newcastle upon Tyne, costa nord della Gran Bretagna

La graziosa cittadina di Newcastle upon Tyne sorge sulle coste dell’Inghilterra nord-orientale ed è circondata non solo da famosi parchi naturali, ma anche da un patrimonio artistico e architettonico distintivo. Non tutti sanno che Newcastle è anche rinomata per essere la patria della cultura Geordie, che è il soprannome dato ad una persona della zona di Tyneside (del fiume Tyne) e alla cultura e dialetto parlato dagli abitanti di questa zona.

La città è fra le più importanti d’Inghilterra sin dalla Rivoluzione Industriale del XVIII secolo e anche se ha l’aria della città piccola, ruspante e folkloristica alle spalle di Newcastle c’è una storia antica di cui se ne vede ancora delle tracce in giro per il centro cittadino. Da vedere a Newcastle c’è tanto e in una tappa di un giorno è possibile assaporarne una parte di questa interessante cittadina. Bisogna fare assolutamente una breve passeggiata sui suoi ponti, l’High Level Bridge, il Tyne Bridge e il Gateshead Millenium Bridge che sono le tre icone della città.

Da vedere e da vivere è sicuramente il Centre of Life, dove la scienza regna sovrana.

Il cuore della città però è il castello (come dice il nome della città stessa!), una meraviglia di architettura normanna d’altri tempi perfettamente conservata. Lì vicino una visita la merita di certo la cattedrale di St Nicholas, con il gargoyle “coniglio vampiro” (the vampire rabbit). Il gargoyle è un doccione della cattedrale appollaiato sopra la porta posteriore dell’edificio da ormai oltre cento anni e di cui ancora oggi non si conoscono bene i significati.

Liverpool, costa occidentale della Gran Bretagna

Questa città è una delle più importanti del Regno Unito ed è conosciuta in tutto il mondo per essere la patria dei The Beatles, di cui è diventata una sorta di mausoleo. Che siate o no fan dei Beatles in estate si organizza annualmente la Beatle Week, con molti eventi, convention e manifestazioni musicali in programma che possono essere una meta divertente e alternativa in città.

A parte questo, Liverpool è una città ricca di arte e vanta luoghi davvero unici tanto che qualche anno fa è stata eletta Capitale Europea della Cultura (2008).

In una giornata a Liverpool è possibile visitare alcuni luoghi chiave del centro. In particolare, dirigetevi verso la chiesa di St.George’s Hall e il teatro del Liverpool Empire. Si tratta di due edifici imponenti e importanti culturalmente per la città, che si trovano a pochi passi l’uno dall’altro. In pochi minuti dal Liverpool Empire theatre si raggiunge anche la Wellington Memorial Statue, che domina la piazza attorno a cui ci sono alcuni dei più rinomati musei della città, come la Walker Art Gallery. Dalla piazza della Wellington Memorial Statue vale la pena fare un salto nei giardini St. John’s Gardens, da cui si arriva nel centro nevralgico della città, fatto di stradine, vicoli e molti negozi. Da non perdere il Museum of Liverpool per farsi un’idea della storia della città.

*Fonte Ufficio Statistico Nazionale Inglese, Database Cabi, UK.