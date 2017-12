Castagnaccio, un dolce sano senza zuccheri aggiunti…

1. Diffuso in tutte le regioni appenniniche, il castagnaccio è noto con vari nomi castignà, migliaccio, baldino, ghirighio o patona.

2. È un dolce a base di farina di castagne, acqua, pinoli, uvetta e rosmarino, quindi naturalmente vegan e gluten free. La dolcezza del castagnaccio arriva in parte dalla farina di castagne e in parte dall’uvetta, l’unica fonte di zuccheri semplici di questo dolce.

3. La prima ricetta di questa torta risale al 1500. Inizialmente considerato un piatto povero, oggi è il protagonista di numerose feste e sagre nel periodo delle castagne. L’aggiunta di uvetta e pinoli è documentata in epoca successiva, attorno all’ ‘800 con la riscoperta del dolce.

4. Pellegrino Artusi lo definisce “mgliaccio di farina dolce, volgarmente detto castagnaccio” e ne riporta la ricetta (la n° 240) sul suo libro La Scienza in Cucina e l’Arte di Mangiare Bene.

5. Con gli stessi ingredienti è possibile preparare i necci o ciacci: delle frittelle simili a crepes, cotte sull’apposito testo e farcite con ricotta.