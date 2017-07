Come negli anni scorsi Le Nius vuole esservi d’aiuto per arrivare preparati al momento clou dell’estate: l’asta del fantacalcio 2016-2017. Vi presentiamo qui uno schema generale (aggiornato con i più recenti movimenti di mercato, compresi quelli del mercato di riparazione di inizio 2017) che prova a semplificare la gestione delle spese per costruire la vostra rosa. Inoltre sul nostro speciale fantacalcio trovate anche le guide specifiche per ogni ruolo: portieri, difensori, centrocampisti, attaccanti.

Il sistema che vi presentiamo è costruito sulle percentuali di spesa, quindi è valido per ogni tipo di budget: poco importa che abbiate un tetto di 250, 500 o 800 crediti. L’importante è non sforare di troppo rispetto alle varie tipologie di giocatore. I consigli sono riferiti a una lega da 8-10 squadre, ma possono essere utili per ogni tipo di competizione. Le aste variano molto da lega a lega, ma queste linee guida generali possono esservi d’aiuto e indicarvi la strategia migliore da seguire.

Due i consigli sui moduli: scegliete il 3-4-3, che consente di avere più giocatori offensivi possibili, oppure il 4-3-3, ma solo nel caso in cui nella vostra lega ci sia il modificatore difesa. Attenti: è bene aver chiaro fin da subito il modulo con cui si vuole schierare la propria squadra, l’asta deve essere fatta anche in base a questo aspetto.

Asta Fantacalcio 2016/2017: come costruire una squadra vincente

Asta Fantacalcio 2016-2017 – Portieri

Quella del portiere è una scelta fondamentale per non rendere inutili i bonus guadagnati dai giocatori di movimento. Il portiere, infatti, vive più sui minus che riesce a evitare che non sui più rari bonus (un rigore parato, la porta inviolata). Considerate che è quasi un miracolo trovare un estremo difensore che strappi una media fantacalcistica del 6 a fine stagione e che la gran parte viaggia tra il 4 e il 5.

Inoltre, gran parte delle fortune di un portiere dipendono dalla difesa che si trova davanti: considerate quindi l’attitudine difensiva della squadra, prima di prendere una decisione sull’estremo difensore.

Parlando in termini puramente economici, è bene non trovarsi subito a corto di crediti in partenza: dando per scontato che ogni asta inizi dal valore 1, vi consigliamo di non andare mai oltre il 10% della vostra spesa, ma se riuscite è bene riuscire a stare sotto questa soglia.

Nella scelta dei portieri le opzioni da percorrere sono sostanzialmente due:

– prendere il “grande nome” e aggiungere le sue due riserve nel club di appartenenza. Buffon, Neto e Audero sono chiaramente il terzetto migliore, avendo a mente quanto spiegato sopra.

– prendere due titolari e la riserva del migliore dei due, operazione che può diventare più o meno costosa, ma anche relativamente intelligente se si valuta al meglio la griglia dei portieri. Consigli, Pegolo e Mirante possono essere una delle migliori soluzioni, se scegliete questa opzione, visto che Sassuolo e Bologna non giocheranno mai contemporaneamente in casa. Tutti gli altri consigli sui portieri li trovate qui.

Asta Fantacalcio 2016-2017 – Difensori

Il 18-20% del budget predefinito dovrebbe essere sufficiente a creare una buona rosa difensiva, ma se avete intenzione di schierare la difesa a 4 si può spendere qualcosina in più, soprattutto per i primi 5 nomi del pacchetto.

Prendete un giocatore in grado di garantire gol, assist o entrambi (gli esterni di casa Juve, Alex Sandro e Dani Alves possono essere ideali, ma anche Florenzi che da quest’anno fa parte dei difensori). Aggiungete poi un centrale solido, dalla media voto costante, meglio se pericoloso sulle palle ferme. Il terzo difensore titolare può anche essere una sorpresa; potrebbe trattarsi del neo acquisto del Milan Gomez, che difficilmente avrà grandi rivali per il posto da titolare, o magari De Vrij, che tornerà a guidare la difesa della Lazio dopo un lungo infortunio. Il quarto, come ogni “prima riserva” deve valere i titolari: cercate tra gli esterni che possono garantire assist il possibile Marcos Alonso del 2016-2017 (ad esempio il nuovo acquisto dell’Inter, Ansaldi, o quel Lukaku arrivato alla Lazio e che ha ben impressionato nelle prime uscite).

Per le altre riserve cercate un mix di giocatori di esperienza dal posto assicurato (Francesco Acerbi, Giancarlo Gonzalez, Daniele Gastaldello) solitamente rintracciabili tra le squadre di medio-bassa classifica, e giovani di belle speranze (Edoardo Goldaniga, Gennaro Izzo, Adam Masina). Un’altra opzione è prendere la riserva di uno dei vostri titolari (Lichtsteiner se avete Dani Alves, Evra se avete Alex Sandro) in modo da avere un’opzione valida anche in caso di turnover. Se cercate altri consigli specifici sui difensori, li trovate qui.

Asta Fantacalcio 2016-2017 – Centrocampisti

In generale per il centrocampo non dovreste superare il 30% del vostro budget, ma se avete intenzione di giocare sempre con la linea a 4, potete sforare un po’, specie se avete risparmiato in difesa. Il primo centrocampista deve essere una sorta di quarto attaccante, l’ala di turno o il trequartista non inserito nella lista tra i giocatori più offensivi. Saponara, dovesse restare all’Empoli, è uno dei nomi preferibili, ma occhio anche in casa Lazio, dove Felipe Anderson vuole riscattarsi da una stagione un po’ in ombra, o della coppia di esterni interisti Candreva-Perisic. Anche il secondo centrocampista deve avere un certo fiuto del gol, pur partendo da una posizione più arretrata, come Borja Valero, Biglia, Pjanic, Nainggolan o il nuovo acquisto interista Banega. Sono questi giocatori molto importanti perché solitamente hanno un rendimento più costante rispetto alle ali, che spesso alternano voti alti a prestazioni sottotono.

Se non riuscite a prendere un top player, occhio a non strapagare giocatori di medio livello: puntate piuttosto su una rosa “lunga” perché anche un centrocampo con 5-6 giocatori di pari valore può fare la differenza.

Attenzione ai “medianacci” dal gol facile: segnano, a volte anche tanto, ma prendono un sacco di rossi e gialli, rischiando di diventare un boomerang (vero, De Rossi?). Utilissimi a completare il reparto sono gli elementi dal 6,5 “facile”, meglio se intelligenti ragionatori di centrocampo (i Jorginho e i Badelj del caso). Se proprio dovete prendere qualche “randellatore” fategli posto in panchina, così da avere sempre le spalle coperte a livello numerico. Chiudete il reparto andando a caccia di sorprese in rampa di lancio o dei punti di forza delle squadre medio-piccole: un esempio può essere Ladislav Krejcí del Bologna, ala sinistra dal gol facile poco conosciuta in Italia, così come Memushaj del Pescara, 11 reti in B lo scorso anno, o quel Franck Kessié dell’Atalanta già andato tre volte in rete. Qui tutti gli altri consigli sul centrocampo.

Asta Fantacalcio 2016-2017 – Attaccanti

L’attacco è ovviamente la zona del campo più importante del gioco, quella che può garantirvi più bonus e dove l’asta impazzirà. Dovreste arrivare a questa fase con almeno il 40% delle risorse disponibili, meglio se con qualcosa in più. Puntate subito sui top player: è stato dimostrato che il prezzo di un giocatore tende a salire dopo le prime chiamate, per poi scendere sul finale dell’asta. Di conseguenza, i primi giocatori battuti all’asta potrebbero essere acquistati a un prezzo più conveniente.

Il calciomercato estivo ha rivoluzionato un po’ le gerarchie: Gonzalo Higuain e Paulo Dybala, probabilmente i due più appetibili attaccanti del lotto andranno a dividersi le reti della Juve. Difficile, ma non impossibile, vederli entrambi oltre quota 20-22. Con loro nella prima fascia ci mettiamo anche Kalinic, Icardi e Bacca, che nonostante le voci di mercato non hanno cambiato squadra e guideranno i rispettivi reparti d’attacco.

Strappare un top player è quasi d’obbligo se si vuole avere sogni di gloria, ma serve accompagnarlo ad altre punte di qualità con tanti bonus in tasca. Seconda e terza scelta in attacco pesano quasi quanto la prima: bisogna essere bravi a capire chi sarà in grado di riscattarsi, chi si ambienterà al meglio in Serie A, chi continuerà con buone medie-gol e quali sono i giovani pronti ad esplodere. Si può puntare sul riscatto di Dzeko, sulla consacrazione di Gabbiadini o su un Berardi più concreto dello scorso anno. Oppure si può puntare sul bomber delle squadre di media classifica, da Immobile a Destro, fino a Pavoletti.

Ancora più difficile sarà pescare gli ultimi giocatori del reparto offensivo, a cominciare dalla prima riserva, fondamentale perché spesso andrà a finire nel trio di titolari: puntate sulle punte di riferimenti di squadre di medio-bassa classifica (Paloschi, Borriello, Gilardino) o su qualche giovane in rampa di lancio, probabilmente a prezzi un po’ più alti (Belotti, Niang). Se avrete fatto bene i conti potrebbe rimanervi qualcosa nel portafoglio per aggiungere un altro attaccante di buon livello, magari pescando da una neopromossa, mentre per il sesto e ultimo elemento dovrete centrare il colpaccio puntando su una sorpresa. Un’improvvisa esplosione di Manaj al Pescara, ad esempio, potrebbe cambiare la vostra stagione.

Asta Fantacalcio 2016-2017: il riepilogo dei consigli

Se vi siete persi per strada, ecco una tabella in grado di rinfrescarvi le idee. E in bocca al lupo!

Portieri: percentuale del budget: 8-10%

Opzione 1:

Top player: 8-9%. Esempi: Buffon, Handanovic, Reina

Prima riserva: 0,5%

Terzo portiere: 0,5%

Opzione 2:

Portiere titolare: 5-6%. Esempi: Consigli, Sportiello

Riserva del primo portiere: 0,5%

Portiere titolare/2: 3% Esempi: Mirante, Sorrentino

Difensori: percentuale del budget: 18-20%

Top player: 5-6%. Esempi: Dani Alves, Alex Sandro, Gonzalo Rodriguez, Florenzi, Bonucci

Secondo titolare: 4-5%. Esempi: Miranda, Koulibaly, Manolas, Romagnoli, Barzagli

Terzo titolare: 3%. Esempi: Murillo, Acerbi, Rudiger, Hysaj, De Silvestri

Prima e seconda riserva: 1-2%. Esempi: Goldaniga, Masina, Pasqual, Castan, Moretti, Toloi

Rincalzi 0,5-1% Esempi: Gazzola, Avelar, Diks, Biraghi, Pavolovic

Centrocampisti: percentuale del budget: 28-30%

Top player: 7-9%. Esempi: F. Anderson, Candreva, Saponara, Perisic, Bonaventura, Pjanic, Hamsik

Secondo titolare: 5-7%. Esempi: Borja Valero, Biglia, Banega, Nainggolan, Parolo, Allan

Terzo e quarto titolare: 4%. Esempi: Badelj, Jorginho, Baselli, Brozovic, Strootman, Hiljemark

Prima riserva: 3%. Esempi: Lodi, Tachtsidis, Milinkovic-Savic, Montolivo

Seconda riserva e rincalzo: 2%. Esempi: Chochev, Cataldi, Memushaj, Kucka

Tribuna: 0,5-1%. Esempi: Linetty, Cristante, Diousse, Benali

Attaccanti: percentuale del budget: 40-45%

Top player: 14-18%. Esempi: Icardi, Higuain, Bacca, Dybala, Kalinic

Secondo titolare: 9-11%. Esempi: Dzeko, Berardi, Milik, Immobile, Destro, Pavoletti

Terzo titolare: 6-8%. Esempi: Thereau, Paloschi, Belotti, Gilardino, Insigne

Riserve: 3-5%. Esempi: Caprari, Budimir, Pucciarelli, Maccarone, Djordjevic

Tribuna: 1%. Esempi: Manaj, Farias, Inglese, Palladino, Nestereovski

