Il Gruppo Essilor Luxottica, ad oggi tra i maggiori colossi nell’ambito della vendita di occhiali, lenti a contatto, accessori e articoli di ottica, ha presentato la sezione italiana della OneSight EssilorLuxottica Foundation – ossia la Fondazione OneSight Essilor Luxottica Italia ETS (Ente Terzo Settore) – a Roma, presso la sede del Ministero della Salute.

Si tratta di un’iniziativa benefica finalizzata a promuovere la prevenzione, la diagnosi e il trattamento dei disturbi della vista, attraverso una serie di attività che vanno dallo svolgimento di visite oculistiche gratuite nei contesti più svantaggiati alla donazione di occhiali alle persone indigenti, fino alla formazione professionale di nuove figure nell’ambito dell’ottica.

Come nasce la OneSight Foundation?

Essilor e Luxottica vantano, da lungo tempo, un forte impegno nei confronti di queste tematiche. Oggi tale “eredità” è stata raccolta dalla Fondazione OneSight, che si pone l’obiettivo di unificare gli sforzi intrapresi, finora, singolarmente, mediante le principali azioni filantropiche e di advocacy possibili. Lo scopo dichiarato, a questo proposito, è garantire l’accesso sostenibile tanto alle visite oculistiche, quanto ai dispositivi – occhiali prima di tutto – per la correzione dei difetti della vista, ai soggetti che sfortunatamente versano in difficili condizioni economiche e alle loro famiglie, nonché alle comunità più povere in Italia e nel mondo.

Dal 2013 a oggi, infatti, la OneSight Foundation è stata in grado di fornire occhiali e assistenza oculistica a costo zero, rispettivamente, a 50 milioni e a mezzo miliardo di persone (molte delle quali hanno potuto beneficiare per la prima volta di una correzione visiva). In più, 20.000 imprenditori hanno ricevuto una formazione tale da consentire loro di operare nel campo della cura oculistica di base e, quindi, di avviare un’attività remunerativa per sé stessi e le proprie famiglie, nonché di supporto per il resto della comunità.

Nonostante gli sforzi del Gruppo Essilor Luxottica, come pure dei Governi e di numerose ONG, circa 2,7 miliardi di individui sono esclusi, ancora oggi, da qualsiasi visita o forma di trattamento in ambito oculistico. Il fenomeno in questione, nel 2022, tende a concentrarsi in modo particolare nelle aree sottosviluppate del pianeta, verso le quali sono indirizzate le maggiori risorse sia da parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che della stessa Fondazione, il cui traguardo comune consiste nell’eliminazione dei difetti visivi – miopia, astigmatismo, ecc. – nel corso di una generazione (e, comunque, non oltre l’anno 2050).

Cosa ci attende, invece, qui in Italia?

Nuove iniziative sul territorio nazionale

Dal 10 al 21 ottobre 2022, nella città di Milano, ha avuto luogo la prima delle dodici “Giornate della Vista” organizzate dalla divisione italiana della OneSight Foundation. L’iniziativa si svolgerà tra l’autunno 2022 e l’inverno 2023, includendo ben dodici tappe su tutto il territorio nazionale, ciascuna delle quali vedrà il coinvolgimento di un gran numero persone, tra partner e associazioni che operano, di volta in volta, nell’area in questione.

Durante la campagna, le persone interessate potranno accomodarsi all’interno di apposite sale appositamente allestite con apparecchiature all’avanguardia e potranno sottoporsi a una visita oculistica completa, eseguita da personale specializzato. La Fondazione, oltre a mettere a disposizione gli spazi e la strumentazione, si occuperà anche della donazione di occhiali da vista ai soggetti che non potranno permetterseli, che, a seguito della visita, saranno invitati a indossarli per correggere i difetti riscontrati.

Un’occasione – questa delle Giornate della Vista 2022-2023 – che consentirà a centinaia di persone o famiglie in difficoltà economiche di tornare a godere di una vista perfetta, con conseguenti benefici per la salute. Un risultato che, al giorno d’oggi, può essere raggiunto con successo nella stragrande maggioranza dei casi (si calcola che, per l’80% dei disturbi della vista, esiste una correzione ad hoc perfettamente funzionante), grazie agli enormi progressi in ambito tecnico-scientifico.

Essilor Luxottica: di cosa si occupa?

EssilorLuxottica è un Gruppo Multinazionale nato dalla fusione, avvenuta il 1° ottobre 2018, tra la francese Essilor e la società Luxottica, che invece ha origine italiana. Ad oggi, secondo gli esperti, è da considerarsi tra i maggiori produttori e rivenditori di lenti oftalmiche, sebbene la sua offerta includa molti altri articoli di ottica, tra cui montature per occhiali da vista e da sole dei brand più noti, lenti a contatto, accessori (es. astucci, porta lenti), ecc.