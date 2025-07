Assicurazione casa online: tecnologia e protezione contro i nuovi pericoli 4 min read

Esistono assicurazioni che, per il loro valore e la protezione che garantiscono, sono diventate non solo necessarie, ma assolutamente indispensabili. Tra queste, la principale è l’assicurazione casa, una polizza che protegge la propria abitazione e i propri beni personali da danni causati da eventi imprevisti, come incendi, furti, allagamenti, danni da acqua, atti vandalici, ecc.

Con l’aumento dei rischi domestici e la comparsa di nuove possibili minacce, ad esempio gli attacchi digitali, sempre più persone hanno abbandonato i vecchi metodi e stanno scegliendo di affidarsi a soluzioni assicurative digitali. La nuova assicurazione casa online combina infatti efficienza tecnologica, semplicità d’uso e coperture personalizzabili, garantendo massima protezione con pochi click. Si tratta infatti di polizze configurabili e acquistabili sul web in pochi minuti, che offrono una gestione autonoma anche da App, la copertura attiva fin dal primo giorno di validità, modifiche effettuabili direttamente da smartphone o PC e un significativo risparmio dovuto alla gestione diretta senza intermediazioni.

Di seguito vediamo come tutelare la propria abitazione in modo completo, sicuro e attento anche ai nuovi pericoli domestici.

Copertura multirischio

Quando ci si approccia a un’assicurazione casa online e si desidera una tutela completa e totale, il consiglio è quello di valutare la copertura multirischio: si tratta di una polizza che offre una protezione completa sia per la struttura dell’immobile che per tutto ciò che si trova al suo interno (arredi, mobili, elettrodomestici, beni di valore). Grazie a questa soluzione, l’abitazione è protetta contro ogni tipo di evento imprevisto, come incendi domestici e scoppi causati da cortocircuiti e guasti a impianti, allagamenti e infiltrazioni d’acqua, danni da eventi atmosferici, ma anche atti vandalici, danneggiamenti dolosi, furti e rapine. Le assicurazioni casa online consentono non solo di stipulare rapidamente e facilmente la copertura multirischio, ma anche di modularla e personalizzarla in base alle dimensioni e tipologia dell’abitazione, alla presenza o meno di allarme, videosorveglianza e porte blindate e alla posizione geografica in cui si trova. Questo rende la protezione più efficace e su misura, perché si modella in base alle specifiche esigenze.

3 coperture indispensabili per la massima sicurezza

Secondo dati recenti, negli ultimi anni il 48% degli italiani considera il furto in famiglia la minaccia più preoccupante. Per questo motivo tra le coperture più richieste nell’assicurazione casa online c’è quella contro furto e rapina, soprattutto da chi abita in zone ad alto rischio o lascia spesso la casa incustodita. Questa polizza garantisce rimborsi per oggetti sottratti o danneggiati, danni a porte, finestre, serrature e spese mediche a seguito di aggressioni durante il furto.

Molto importante è anche la Responsabilità Civile del nucleo familiare, utile per essere salvaguardati in caso di danni involontari causati ad altri da adulti, bambini o animali domestici, danni causati durante attività sportive amatoriali o in bicicletta e danni a terzi originati da eventi domestici. La terza copertura essenziale da attivare quando si stipula un’assicurazione casa online è l’assistenza H24: prevede generalmente l’invio di tecnici qualificati (idraulici, fabbri, elettricisti, vetrai) in caso di bisogno, il ripristino della sicurezza abitativa dopo danni o intrusioni e il supporto informatico per dispositivi danneggiati.

Sicurezza digitale

Oggi la casa non è più solo un semplice spazio fisico, ma è diventata anche una vera e propria estensione della vita digitale. Dalla domotica ai dispositivi connessi, fino all’uso quotidiano di internet per gestire acquisti, pagamenti e relazioni e allo smart working, ogni abitazione è esposta a minacce informatiche reali.

I dati parlano chiaro: le truffe bancarie via internet sono aumentate del +74% rispetto agli anni passati. Questo rende la sicurezza digitale domestica di cruciale importanza. Da qui, sempre più compagnie assicurative online includono, all’interno delle polizze casa, coperture specifiche per minacce online. Si tratta di garanzie per la cyber-protezione domestica, pensate cioè per tutelare l’assicurato e il suo nucleo familiare dai principali rischi online, come truffe negli acquisti, furto d’identità digitale, attacchi alla reputazione digitale e tutela dei minori online (cyberbullismo o adescamento digitale). Inoltre, in molte formule assicurative casa online, la sicurezza digitale è accompagnata da servizi di assistenza tecnica informatica, come il supporto nella rimozione di malware, virus o spyware dai dispositivi, l’assistenza nel ripristinare l’accesso ad account compromessi o l’aiuto nella configurazione sicura di reti Wi-Fi e dispositivi smart home.