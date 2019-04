5 app per guadagnare e risparmiare, tempo e soldi

Oggi la vita va veloce. Più veloce. Quali sono quindi i metodi migliori per risparmiare tempo o denaro? Ce ne sono a bizzeffe e non li conosco tutti, ma posso consigliarti 5 app che ti aiuteranno in questo scopo.

TV Time, un’app per risparmiare tempo

Sei un amante delle serie TV, ma hai sempre il problema che non ti ricordi a quale puntata sei arrivato e quindi parti dalla prima, ripercorrendo tutti gli episodi per capire effettivamente quali hai visto? Oppure ci metti troppo a scegliere una serie TV perché non sai cosa potrebbe piacerti? Ho l’applicazione per te.

TV Time è un’applicazione, disponibile per Android e iOS, che ti permette di segnare gli episodi di tutte le serie TV che stai seguendo, di modo che non sia più un problema ricordarsi il numero della puntata da guardare. Inoltre in base alle serie TV che vedi e alle valutazione che dai alle singole puntate, un algoritmo predittivo ti suggerisce nuove serie che potrebbero piacerti, con annessa percentuale di compatibilità con il tuo profilo.

Puoi anche tenere d’occhio cosa stan guardando i tuoi amici, se hanno un account su TV Time, e capire in base alle loro reazioni se potrebbe interessare anche te. Votare gli episodi non è l’unico metodo per giudicare le serie: potrai anche commentare le puntate (con una facilissima modalità per recuperare gli screenshot e aggiungerci testi), così che chiunque possa vedere la tua reazione e tu possa leggere cosa pensa la community di quello che sta succedendo alla saga che hai visto. Stai tranquillo, nei commenti non sono presenti spoiler.

Gimme5, un’app per guadagnare

Gimme5 è un’applicazione per Android e Apple che ti permette di guadagnare stando spaparanzato in soggiorno sul divano. Come funziona? Molto semplicemente: carichi dei soldi su questo salvadanaio virtuale e aspetti che questi, dopo essere stati investiti su mercati a tua scelta, aumentino. Io inizialmente ero un po’ scettico, ma provate per credere!

Il fondo di investimento si sceglie in base a quanto voglio che sia il rischio: ricorda però che maggiore è il rischio, maggiore è il guadagno possibile. Per iscriversi bastano solo 7 minuti, e se non sei ancora iscritto a Gimme5 puoi usufruire del codice LENIUSG5, che ti darà un welcome bonus di 5 euro. E 5 euro gratis non fanno schifo a nessuno. Cliccando qui accedi alla registrazione con welcome bonus incluso.

Qual è il tuo dubbio? Che non abbiano competenza nella selezione dei fondi d’investimento che ti propongono? Beh, quello è impossibile, basta dare un’occhiata qui per notare quante sono le recensioni positive, ma soprattutto leggere le risposte significative che lo staff di Gimme5 dà alle recensioni negative. Quindi tranquillo che sono vigilati da Banca d’Italia, Ministero del Tesoro e Consob, ma se hai dubbi contattali che sono certo ti risponderanno e sapranno soddisfare ogni tua perplessità!

The Fork, un’app per uscire a cena

Hai smesso di mangiare fuori a cena perché costa troppo? Non hai mai cominciato a farlo? Prova The Fork, l’applicazione per smartphone e iPhone che ti permette di trovare qualsiasi tipo di ristorante e di darti grossi sconti!

L’utilizzo è semplice: ti iscrivi e dopodiché cerchi quello che ti va di mangiare; se attivi la geolocalizzazione puoi anche controllare se ci sono locali nuovi vicino a casa tua che aderiscono al programma di scontistica dell’app. The Fork ti mostra le recensioni dei clienti, il prezzo medio del ristorante e, in particolare, lo sconto che verrà applicato a fine pasto. Una volta scelto il tuo ristorante potrai riservarti un tavolo direttamente dall’applicazione: risparmi il tempo della telefonata per prenotare, ma soprattutto denaro.

Ricordati di scattare una foto al tuo piatto e di metterla nella tua recensione, a fine cena, di modo che in futuro gli interessati potranno farsi un’idea di cosa andranno a mangiare, proprio grazie a te.

Subito, un’app per vendere

Tutti in casa hanno un armadio pieno di vecchia roba. Non parlo solo di vestiti, ma anche di fumetti o giochi in scatola che non usi più per mancanza di tempo. Sarebbe bello farci qualche soldo. Eh, certo, è una bella noia girare per fumetterie o per Libraccio a sentire quanti spiccioli riceverai per i fumetti o i libri. Per non parlare dei giochi, dove lo vendi un vecchio puzzle?

Lo puoi vendere su Subito, l’applicazione che ti permette di creare annunci di vendita per tutto quello che vuoi, gratuitamente. Potresti avere un capitale immobilizzato senza nemmeno saperlo, quindi prima di buttare qualsiasi cosa prova a fotografare e a mettere un annuncio su Subito, nella categoria corrispondente, specificando quando desideri guadagnare. Solitamente si ricevono diverse offerte e raramente corrispondono a quella che avete scelto voi, quindi state larghi con i prezzi perché tanto si scende sempre: siamo italiani, tra i migliori nel contrattare.

Non essere timido: potrebbe esserci qualcuno là fuori che ha bisogno di quello che ti è inutile, solo che ancora non lo sa. Vendendo oggetti attraverso Subito potrai guadagnare spazio in casa e denaro, in modo molto facile, senza perdere tempo a girovagare per la città; l’applicazione è disponibile sia per i melafonini, sia per il robottino verde.

Privalia, un’app per comprare

Stare dietro alle mode è praticamente impossibile, ogni giorno esce un paio di scarpe nuove, che tanto non mi potrò permettere. E comunque non ho tempo per andare in negozio. Io mi affido a Privalia, un’applicazione che ogni giorno ti mostra i prodotti delle marche più famose con sconti che superano anche il 50%.

Come fare per iscriversi? Semplicissimo, scarica l’applicazione per Android o iOS, decidi come fare il login (se con Facebook o via email e password) e il gioco è fatto. Inizia a sfogliare le marche disponibili, ma attenzione perché ogni giorno alcune campagne scompariranno per lasciare il posto ad altri brand. Non preoccuparti però perché dopo qualche mese ritornano con nuovi prodotti.

Privalia non si occupa solamente di vestiti: capita spesso di trovare anche prodotti tecnologici Apple, console Sony e Microsoft (con i rispettivi giochi e accessori), il tutto scontato. Ogni prodotto viene spedito all’indirizzo che si sceglie quando si compra l’oggetto e, in caso di taglia sbagliata o problemi vari, si può sempre fare il reso! Quindi perché perdere tempo e soldi quando posso sbrigare lo shopping comodamente da casa?