Il Galles è un luogo che non merita di essere così trascurato dai tour turistici. Sebbene non si trovino grandi città, a renderlo affascinante sono i suoi tanti pittoreschi villaggi dove trovare chiese in rovina, castelli, boschi fatati e spiagge poco frequentate. Questi sono i paesi più belli per andare alla scoperta del Galles.

1. Conwy: una città, un fiume, un distretto

Conwy è il nome che prende la città sul fiume Conwy nel distretto di Conwy. Il fiume crea un profondo estuario dove sorge questa città di epoca medievale. Ancora oggi si possono notare le maestose mura difensive della città che entrano nei Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco. Situata nella baia di Liverpool, Conwy ospita moltissimi edifici di origine medievale, tra cui anche la più piccola casa del Regni Unito. È famosa anche per i suoi negozi di antiquariato. Prima di partire per il Galles, meglio seguire le migliori lezioni di inglese online onde evitare problemi di comunicazione.

2. Tintern: la cittadina al confine con l’Inghilterra

Nella Contea del Monmouthshire, al confine con l’Inghilterra, è situata la cittadina di Tintern. È famosa per la sua suggestiva abbazia ormai in rovina ma anche per i suoi pittoreschi pub. Da non perdere sono anche la chiesa anta Maria e l’antico mulino sul fiume Wye.

3. Hawarden: la principale città del Flintshire

Nella contea di Flintshire, la città principale si chiama Hawarden. È una località davvero piacevole che nota ai più nel Regno Unito per la sua vivibilità. Tra le tante cose da fare e vedere, ovviamente spicca l’omonimo castello.

4. Portmeirion: il villaggio dallo stile mediterraneo nato dal nulla

Nella contea di Gwynedd sorge un villaggio che è nato dal nulla. Si tratta di Portmeirion, interamente progettate dall’architetto Clough William-Ellis negli anni 20. Eretto su antiche rovine, nasce come villaggio turistico con uno spiccato stile mediterraneo sebbene si affacci sul mare d’Irlanda. Nel vicino bosco si possono ancora trovare le antiche rovine del castello medievale.

5. Betsy-y-Cod: la porta d’ingresso di Snowdonia

Snowdonia è una regione del Galles che coincide con un meraviglioso parco nazionale. Per tutelare il meraviglioso paesaggio naturale, si è deciso di istituire un parco a livello nazionale. Per arrivarci, si passa inevitabilmente a Betsy-y-Cod. Arrivando in questo incantevole luogo, sembra di entrare in una favola dai tratti dark grazie alle sue piccole stradine di ciottoli, i ponti in pietra e le case in stile gotico che sputano dalla vegetazione.

6. Llanfair PG: il luogo con il nome più lungo

Sull’isola di Anglesey in Galles, si trova un piccolo paesino di pescatori che è famoso per avere il nome più lungo. Si abbrevia con Llanfair PG ma il nome ufficiale è Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, facendone il posto al mondo con il nome più lungo in assoluto. Nel corso dell’Ottocento a un sarto venne l’idea di cambiare nome alla località per fare pubblicità e funzionò! Infatti, oggi moltissimi visitatori arrivano in paese per fotografarsi sotto al cartello comicamente lungo che riporta il nome della città.