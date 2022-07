Ultimamente la formula del noleggio a lungo termine sta spopolando e sono sempre di più coloro che scelgono questa alternativa all’acquisto di un’auto nuova. Si tratta effettivamente di un’opzione interessante, in grado di offrire diversi vantaggi soprattutto al giorno d’oggi, visto che i prezzi dei veicoli sono saliti alle stelle. Vediamo però quali sono i pro e i contro da conoscere sul noleggio lungo termine e facciamo un rapido confronto tra questa soluzione e l’acquisto di un’auto nuova.

Noleggio auto a lungo termine: i vantaggi

I vantaggi del noleggio a lungo termine rispetto all’acquisto di un’auto nuova sono numerosi e meritano di essere presi in considerazione. Vediamoli brevemente nel dettaglio.

1) Non è necessario richiedere un finanziamento

Per noleggiare un’auto a lungo termine non è necessario disporre di una liquidità immediata e dunque non occorre richiedere un finanziamento in banca, cosa che invece nella maggior parte dei casi si è costretti a fare per acquistare un veicolo nuovo. La formula del noleggio a lungo termine prevede infatti il pagamento di un canone mensile, che tra l’altro comprende numerosi servizi come la copertura assicurativa ad esempio.

2) Si sa in anticipo quanto si spenderà per l’auto

Un altro vantaggio del noleggio a lungo termine è che consente di sapere in anticipo quanto si spenderà per il mantenimento dell’auto, proprio perché nel canone sono compresi tutti i principali costi che per un veicolo di proprietà si dovrebbero sostenere extra. Parliamo ad esempio della copertura assicurativa, della manutenzione ordinaria e di quella straordinaria ma non solo. In sostanza, optando per il noleggio a lungo termine non si rischiano spese impreviste.

3) Nessun problema di svalutazione

Scegliendo il noleggio a lungo termine si può sempre guidare un’auto nuova senza per questo andare incontro al problema della svalutazione, che riguarda invece i veicoli di proprietà. Ormai è risaputo che quando si acquista un’auto nuova il suo valore scende in modo vertiginoso non appena si esce dalla concessionaria. Ciò rende l’acquisto meno vantaggioso, soprattutto per coloro che sono soliti cambiare auto di frequente.

4) Nessuna scadenza da rispettare

Con il noleggio a lungo termine non ci si deve preoccupare delle scadenze relative al bollo auto piuttosto che alla revisione e via dicendo. Pensa a tutto la concessionaria e anche questo è un vantaggio non indifferente.

Noleggio auto a lungo termine: gli svantaggi

Se al giorno d’oggi sono sempre di più coloro che scelgono la formula del noleggio a lungo termine è perché si tratta di un’opzione effettivamente vantaggiosa. Quali sono però i contro da considerare e che potrebbero far propendere per l’acquisto di un veicolo nuovo? L’unico aspetto in tal senso riguarda i limiti previsti dal contratto di noleggio, che possono variare e che devono sempre essere verificati con attenzione.

Bisogna infatti ricordare che quando si noleggia un’auto a lungo termine, nel pacchetto potrebbero non essere inclusi tutti i servizi extra utili ed è sempre previsto un numero di chilometri massimo da percorrere. Al superamento di tale soglia, si devono pagare dei costi extra. Occorre dunque fare dei calcoli precisi ed essere consapevoli delle proprie necessità.