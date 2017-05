6 videogiochi che non deludono le attese

Le Nius va a scuola: abbiamo incontrato le terze medie dell’Istituto Vittoria Colonna di Milano, gli abbiamo raccontato cos’è Le Nius, come si scrive per il web e abbiamo provato a rispondere alle domande dei ragazzi. Poi abbiamo invitato chi lo desiderava a scrivere un post. Giacomo Carassai, Carlo Borromeo Arese, Francesco Di Stefano e Cristiano Ruspi hanno lavorato a questo articolo.

“Pensiamo a dei giochi che ci piacciono moltissimo”, abbiamo detto. “Sì, scegliamo titoli recenti o anche usciti da un po’”, abbiamo aggiunto. “L’importante è che siano dei bei giochi”, abbiamo scritto.

Battlefield 1

Battlefield 1 è uno sparatutto ambientato durante il primo conflitto mondiale, con 2 tipi di gioco: Campagna e Multigiocatore.

La Campagna narra 5 vicende: Lawrence d’Arabia, Avanti Savoia, Terrore dei Cieli, Il Porta Ordini, Sangue e Fango. Il Multigiocatore propone a sua volta diverse modalità di gioco e mappe.

Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands

Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands è un titolo uscito a marzo 2017 ambientato in Bolivia, Sud America. In Ghost Recon ci sono panorami spettacolari: se la grafica è ottima, lo è meno l’animazione della natura (boschi, cespugli, alberi).

Puoi decidere tu come e quando affrontare le missioni, se in modalità furtiva o assalto; il gameplay è molto buono e il numero massimo di giocatori è 4. La missione principale del gioco richiede di abbattere il cartello della droga Santa Blanca.

Saranno presto disponibili anche due espansioni: Narco Road, che consiste in gare di macchine giocatori, e Fallen Ghost, in cui ci si scontrerà con una squadra di sicari online.

Ho scelto questo gioco perché mi piace molto giocarci con gli amici online e offline perché ha una storia ricca di colpi di scena. Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands è un gioco open world come i sottocitati Grand Theft Auto V e Mafia III: hanno tutti mappe molto vaste.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Skyrim è un gioco bellissimo per coloro a cui piace il fantasy, ma come tutti i titoli ha dei pro e dei contro.

I Pro. Skyrim ha una buona grafica, e tu hai molte scelte per cambiare parti nell’avvincente storia: puoi comprare case, adottare bambini e perfino sposarti, interagisci con numerose persone, puoi fare diversi lavori, puoi aiutare una persona o l’altra e cambierai le sorti di una guerra spaventosa.

Sarai tu a decidere come andranno le vicende in Skyrim.

I Contro. A volte guadagni di più uccidendo o togliendo potere a una persona che ti sta simpatica, a volte non hai neppure scelta. Quando entri in una città o in una casa il caricamento è lungo oppure ci sono dei momenti di grande tensione e ci sono creature orribili.

Nonostante i limiti menzionati rimane un gioco senza eguali sia per le possibilità della storia che per la cura delle ambientazioni.

Assassin’s Creed

Assassin’s Creed è una serie di giochi generalmente ambientati nel passato: il primo nella seconda crociata cristiana nell’attuale Siria, il secondo e il terzo nel Rinascimento italiano prima a Firenze e poi a Roma, il quarto in una Costantinopoli appena caduta sotto l’Impero Ottomano, il quinto nella rivoluzione americana del 1700, il sesto poco prima della rivoluzione americana nel cosiddetto periodo d’oro per i pirati, il settimo a cavallo di rivoluzione americana e rivoluzione francese, l’ottavo ambientato nella rivoluzione francese e l’ultimo nella seconda rivoluzione industriale con una parte nella Prima Guerra Mondiale.

Ad Assassin’s Creed si gioca da soli, tranne nell’ottavo capitolo in cui si possono svolgere le missioni in un massimo di 4 giocatori. Si avvale di una storia molto lunga, molte volte i vari giochi si collegano, e ha una trama avvincente con qualche missione indipendente dal fine del gioco: una saga di assoluto rispetto della Ubisoft.

Mafia III

Mafia III è un gioco ambientato negli Stati Uniti dopo la guerra del Vietnam in cui il protagonista è un orfano poi affidato a un gestore di un locale; appena tornato dalla guerra scopre che al suo papà adottivo viene chiesto il pizzo dalla mafia haitiana e lui cerca di restituire il debito accumulato da suo padre e di estirpare la mafia dalla sua città natale.

Grand Theft Auto V

GTA V è un gioco ambientato in un’isola in cui la città, Los Santos, è ispirata a Los Angeles. Il gioco parla di 3 criminali che riescono a preparare e a fare un colpo in una banca; 2 dei 3 personaggi si conoscevano da prima.

Grand Theft Auto V ha una storia avventurosa e ricca di colpi scena, e l’online di questo gioco è entusiasmante: io ci gioco con i miei amici, ma ci si potrebbe giocare fino a 30 persone: dopo esserti creato il personaggio puoi fare di tutto, anche guadagnare soldi per comprarti case, macchine, moto, aerei, barche ed altro.

In GTA V online non esistono trucchi a differenza della modalità “storia” (dove i trucchi cambiano da console a console); online è più facile essere ricercato ed è più difficile seminare la polizia.