L’inglese è ormai una lingua internazionale, che tutti dovrebbero conoscere e saper parlare fluentemente. La padronanza dell’inglese è infatti un requisito ritenuto fondamentale, non solo in ambito accademico ma anche professionale. Utilissima per chiunque ami viaggiare, questa lingua fortunatamente non è difficile da imparare ma se l’obiettivo è quello di riuscire a comunicare senza alcun problema, libri e manuali potrebbero rivelarsi poco utili. Vediamo allora insieme come diventare fluenti in inglese e perfezionare la propria pronuncia della lingua.

#1 Prendere lezioni private con un madrelingua

Per migliorare la propria pronuncia è sicuramente utile prendere delle lezioni private con un madrelingua inglese. Fortunatamente al giorno d’oggi esistono piattaforme online come Preply che consentono di scegliere il proprio insegnante e seguire le lezioni a distanza, mediane il metodo dell’e-learning. Questo è di certo un primo passo che conviene compiere se l’obiettivo è quello di parlare fluentemente l’inglese, ma attenzione: è sempre meglio scegliere un tutor che sia madrelingua, in modo da esercitare anche la capacità di comprensione.

#2 Partecipare agli aperitivi in lingua

Per migliorare la propria pronuncia inglese e mettere alla prova anche le proprie capacità di sostenere una conversazione può rivelarsi molto utile partecipare ad un aperitivo in lingua. Al giorno d’oggi questo genere di evento viene organizzato in tutte le principali città italiane e vale la pena approfittarne. Gli aperitivi in lingua non sono altro che aperitivi durante i quali si parla esclusivamente in inglese e rappresentano anche un’occasione per stringere nuove amicizie e trascorrere una serata diversa dalle solite.

#3 Iscriversi ad una community linguistica

Iscriversi ad una community linguistica può essere altrettanto utile, perché permette di entrare in contatto con persone che hanno i propri obiettivi ma anche con madrelingua inglesi con i quali si può parlare e discutere. Online si trovano diverse community linguistiche e sostanzialmente il loro funzionamento è simile a quello di qualsiasi forum: ci si iscrive e si parla di vari argomenti, ma in lingua straniera.

#4 Guardare film e serie TV in lingua originale

Per perfezionare la propria capacità di comprendere l’inglese parlato e diventare di conseguenza anche più fluenti può essere molto utile guardare film e serie TV in lingua originale. Al giorno d’oggi piattaforme come Netflix offrono tale possibilità e conviene approfittarne perché così facendo si impara moltissimo e si abitua l’orecchio alla pronuncia inglese divertendosi. All’inizio potrebbe risultare un po’ difficile, ma si possono sempre impostare i sottotitoli in italiano per evitare di perdere il filo della narrazione.

#5 Cantare canzoni in lingua inglese

Per migliorare la propria pronuncia e sentirsi più sicuri nel parlare in questa lingua si può anche partecipare al karaoke e cantare delle canzoni in inglese. Può sembrare poco utile, ma in realtà si tratta di un metodo decisamente efficace, anche perché mentre si canta ci si diverte e diventa molto più facile interiorizzare la giusta pronuncia delle varie frasi. Abbiamo citato il karaoke perché questo permette di seguire le parole ed è dunque un ottimo metodo per imparare a parlare in modo corretto.

