Warstones, gioco dove si combatte flickando

A Cartoomics 2017 ho provato in anteprima un prototipo avanzato di Warstones, gioco in uscita della Red Glove, già nota per Vudù e Rush & Bash.

Iniziamo descrivendo cosa ci troviamo davanti, in materiali, come deducete dalle foto, non definitivi:

Fiche, cioè dischetti, gettoni, che rappresentano le unità che compongono l’esercito

Carte con i dati, poteri e costi dei soldati

Un tabellone non rigido, una sorta di tovaglia in apposito materiale sintetico, diviso in 9 quadrati di campo (3×3) e 6 basi laterali su due lati opposti. Tre quadratoni centrali contengono una torre che rappresentanti le città con i rispettivi punti difesa, attacco e il valore in stelline

Le partite al Cartoomics sono state giocate tra l’esercito dei Non Morti e quello degli Umani. Ogni giocatore dispone di diverse fiche: ognuna corrisponde ad un differente elemento dello schieramento ed ha stampato la sua forza, la resistenza e la classe a cui appartiene. Per distinguere i soldati più forti ci sono tre colori: rosso (colore selezionato per i leader), blu e bianco (colore che contraddistingue quelli che definirei “i sacrificabili”).

Ogni classe ha un costo di arruolamento e la prima fase del gioco consiste proprio nella composizione dell’esercito: il budget concordato (da 200 a 600 monete) determinerà anche la durata del gioco. Nell’ingaggiare le unità dovete tener conto di due regole importanti:

Metà dei vostri soldi deve essere utilizzata per ingaggiare unità con sfondo bianco (le più deboli) Nel vostro esercito deve esserci almeno un leader (sfondo rosso)

Il gioco vero e proprio inizia dopo queste questioni burocratiche.

Come si gioca a Warstones?

In un turno ogni schieramento dispone di 5 token con cui pagare le azioni.

Il giocatore che inizia, come primissima azione può solo spostare un’unità nella propria base pagando in token il numero scritto in bianco. Dopo questa azione tocca all’avversario che eseguirà necessariamente un’azione identica.

Se, per esempio, con la prima mossa il primo giocatore ha posizionato nella sua base un soldato pagando 4 token, gli avanzerà un unico gettone azione con il quale potrà lanciare in campo il suo soldato.

Il primo che termina i 5 token dovrà aspettare che anche l’avversario li utilizzi tutti: questo può comportare che uno dei due eseguirà più di un’azione di seguito.

Per spedire le unità in battaglia dalla base dovremo colpirle, o flickarle, come se tirassimo una biglia. Se la fiche si fermerà nel quadrante contenente una città, e il suo valore in rosso sarà maggiore del valore difensivo della città, in un’azione successiva potrà eseguire un attacco per conquistare la città. Se nello stesso quadrante ci sono altre fiche alleate i valori che consentono l’assedio si sommano.

Se nel quadrante in cui si ferma la fiche ci sono uno più o personaggi avversari si può scegliere (con un’azione successiva) di attaccarli: ogni schieramento somma i punti rossi dei suoi soldati, e lo scontro sarà vinto da chi ha il numero rosso più alto.

Vince la partita da 200 punti colui che conquista 5 stelle o chi mette l’avversario in condizioni di non poter più vincere stelle. Questo è il gioco in breve e quanto sono riuscito a capirne in un paio di partite.

Un tratto comune ad alcuni giochi della Red Glove è quello di ritenere i giocatori portatori di buon senso, lasciando loro, in alcuni momenti della partita, la possibilità di sciogliere insieme dubbi sulla posizione di un elemento del gioco; se in Rush & Bash quando non si capiva chi era in testa si doveva utilizzare un righello in dotazione, in Warstones, quando un dischetto si ferma tra due o più aree, saranno i giocatori a concordare in quale di queste si trova. Se è esattamente a metà va posizionata nel quadrante più lontano dalla propria base.

Cosa mi è piaciuto di Warstones

L’assenza del fattore fortuna. Certo capiterà a volte che flickando venga fuori un colpo assurdo, però quella è abilità: in Warstones non ci sono dadi da lanciare o carte per cui ci si può lamentare che “il mazzo non gira”. Nel gioco dovrete essere strategici e bravi a flickare: se lancerete la fiche troppo forte potreste non fermarvi dove desiderate, se troppo piano potreste non bocciare il vostro avversario.

La velocità. Una volta che si capiscono tutte le regole le partite tra due giocatori non sono troppo lunghe e quindi facilmente si possono organizzare tornei o giocare più match di fila.

M’incuriosisce vedere come funzionerà il gioco acquistando anche le due squadre in più già previste: le dinamiche in due sono semplici, ma quando si gioca in 4?

Alcuni eserciti possono possono facilmente essere utilizzati da giocatori principianti che non hanno una buona mira o non controllano bene la loro forza, poiché i soldati hanno abilità tali da essere temibili anche da lontano: questo permette di bilanciare il gioco di chi è più tattico con quello di chi è più bocciatore.

Il gioco che abbiamo provato è solo un prototipo avanzato di quello che sarà il gioco definitivo, provabile al Play di Modena l’1 e il 2 aprile.

I materiali utilizzati per produrre il gioco saranno un tabellone adatto ai flick: liscio e leggero. Le città avranno un peso interno così da non cadere ai lanci dei giocatori esternamente sarà possibile fare sponda con i colpi delle fiche. Non saranno incollate al tabellone, ma soltanto appoggiate.