Vox 2 Box – Il podcast sul calcio

Nello “sport della palla sul prato”, come dicono gli amici di Lipsia, ci sono alcuni giocatori che riempiono dei vuoti che neanche si credevano esistenti, in quanto totalmente atipici e imprevedibili. Il calcio non sapeva che aveva bisogno della rinascita di Quaresma, ad esempio, ma ne aveva bisogno.

Vox 2 Box è il podcast necessario di cui non sentivate il bisogno. È un giocatore pazzo con le lacrime tatuate capace di scelte di gioco raffinatissime e dotato di un’insospettabile profondità interiore.

Va in onda ogni benedetto lunedì, grazie alla passione e alle voci di Giulio Di Cienzo, Simone Donati, Francesco Lisanti, Daniele Mazzanti, Francesco Mariani, Marco Maioli e Beppe Ruggiero, di cui trovate le biografie in fondo a questo post.

Vox 2 Box è su Spreaker. Potete ascoltarlo con il player che trovate qui sotto (di volta in volta aggiornato all’ultimo episodio online), oppure potete trovare un post per ogni episodio nella nostra pagina di riferimento su Le Nius. I puntini gialli che trovate nel widget corrispondono all’inizio dei vari capitoli in cui è divisa una puntata.

Ascolta Vox 2 Box” su Spreaker.

Potete anche ascoltare il podcast direttamente su Spreaker, in versione Web o sull’App disponibile per smartphone Android e per iPhone, dove troverete la pagina relativa al nostro show.

Le rubriche di Vox 2 Box

La durata di un episodio di Vox 2 Box dovrebbe essere di 45 minuti, ma generalmente ci piace parlare di più. Oltre agli approfondimenti sull’attualità calcistica ci sono delle rubriche che ritornano in ogni puntata (o quasi) e che sono ormai degli appuntamenti fissi per i nostri ascoltatori.

Calciorandom: è la rubrica che ogni settimana svela segreti e curiosità su un qualsiasi campionato di calcio di una qualsiasi nazione del mondo. È formato da due momenti: uno iniziale in cui viene estratta la nazione, uno finale in cui un componente della redazione, informatosi esclusivamente durante la puntata, racconta ogni caratteristica del campionato.

Momento Maioli: il racconto estemporaneo di una storia di calcio particolarmente meritevole d’attenzione ma passata sottotraccia nei media tradizionali, con la voce narrante di Marco Maioli.

Polemiche sceme: breve viaggio alla scoperta di cosa ha scatenato l’ira nel mondo del web nel corso dell’ultima settimana. Esplosioni di rabbia e disprezzo completamente inopportune raccolte da Francesco Lisanti.

RantDona: può sembrare un semplice momento di puro odio toscano curato da Simone Donati. In realtà è un vero e proprio moto di denuncia nei confronti di chi in qualche modo avvelena il mondo del calcio, dal campo ai media agli influencer.

V2B All Star Game: un evento simile nelle idee ma sicuramente non nella portata all’All Star Game della Nba. È un gioco che permette di selezionare i propri calciatori preferiti per una sfida virtuale tra due selezioni delle 20 squadre del campionato di Serie A. Si può votare fino al 12 febbraio. Ogni altra informazione la trovate qui.

La redazione di Vox 2 Box

Giulio Di Cienzo Nasce a Milano e sviluppa negli anni una passione viscerale per il calcio, dedicandoci decisamente troppo tempo. Il cuore sta in Sudamerica. Scrive su Aguante Futbol e L’Ultimo Uomo, ma probabilmente anche altrove.

Simone Donati Nasce a Firenze nel paradossale anno della retrocessione in Serie B nonostante Batistuta. Si occupa di calcio e di cose più serie, ma tratta il primo come dovrebbe trattare le seconde e le seconde come dovrebbe trattare il primo. Scrive per Rivista Undici.

Francesco Lisanti Nasce a Matera nel 1994, e studia per laurearsi ingegnere. Ha scritto per L’Ultimo Uomo, Vice, Four Domino e per il blog di WannaBe Radio.

Marco Maioli Classe 1988, appassionato di campionati di dubbio gusto. Scrive su Calcio Sudamericano, Fantagazzetta e Le Nius. Venera Ibrahim Ba.

Francesco Mariani Trequartista nella vita, in campo è convinto di essere Pirlo, ma in realtà è un Carrozzieri qualsiasi. Ha collaborato con Sportitalia e dal 2012 scrive per MondoSportivo, per il quale è inviato a San Siro.

Daniele Mazzanti Nasce a Milano. Le Tissier, Cantona e Milan. Scrive su L’Ultimo Uomo, parla su Milan TV e twitta molto più del dovuto, con la costante angoscia di invertire le varie cose.

Beppe Ruggiero Pugliese di cuore e d’accento, vive a Padova da troppo tempo. Per un anno in Gazzetta, ora è responsabile della sezione Sport di Le Nius. Una volta ha intervistato Ruud Gullit, ma forse lui non si ricorda.

Social

Trovate Vox 2 Box su Twitter e Facebook. Per commenti, proposte, feedback e insulti potete anche scriverci a [email protected].