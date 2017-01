Il settimo episodio di Vox 2 Box, nonché il più lungo, è online. Un’ora e quindici minuti di analisi calcistiche e ironia diffusa con le solite inconfondibili voci di Giulio Di Cienzo, Simone Donati, Francesco Lisanti, Marco Maioli, Francesco Mariani, Daniele Mazzanti e Beppe Ruggiero.

Dopo una copertina dedicata all’Ancona che ha fatto la storia, la redazione analizza Fiorentina-Juventus, match di cartello del 20° turno di A, la crisi del City di Guardiola, la Coppa d’Africa di scena in Gabon.

In mezzo le rubriche caratterizzanti come le Polemiche Sceme, quest’oggi particolarmente sceme, un momento Maioli indimenticabile e il Calciorandom nel complicatissimo Nepal. Sul finire della puntata l’aggiornamento del V2B All Star Game e un RantDona di chiusura.

Per ascoltarci basta cliccare ‘play’ nel player qui sotto.

Ascolta “Episodio 7 – Baciami Ancona” su Spreaker.

Potete navigare tra i diversi capitoli dell’episodio seguendo la guida che trovate qui sotto, o ascoltare la puntata direttamente su Spreaker.