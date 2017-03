Vox 2 Box – Episodio 15: Unai na Gioia

Vox 2 Box, il podcast sul calcio di Le Nius, torna come ogni lunedì con l’episodio 15: Unai na gioia, deicato ad Emery e al suo PSG.

Due i temi principali trattati:

– La remuntada del Barcellona, contro ogni pronostico (soprattutto quelli della redazione) in grado di ribaltare lo 0-4 subito contro il PSG nell’andata degli ottavi di finale di Champions League;

– Juve-Milan, l’analisi tattica e il contorno di polemiche e spogliatoi distrutti che l’hanno caratterizzata.

Non mancano le polemiche sceme, dedicate a Gasperini e il suo tribolato rapporto con l’Inter, un breve focus sui nerazzurri, il momento Maioli-Fake e il calciorandom in Mongolia.

Ospite della puntata è Francesco Adrianopoli, Fleccio per chi vive su Twitter e/o ascolta Ball Don’t Lie e Ateralbus, chiamato per aumentare la quota juventina in Redazione ma soprattutto perché è stato comparsa di InvaXön, film citato in apertura dell’episodio 13.

