Vox 2 Box – Episodio 13: Marassi Attacks

Il tredicesimo episodio di Vox 2 Box, il primo con un ospite internazionale è online. A far compagnia alla redazione c’è Enrique Julian Gomez, redattore e editor per la testata SpheraSports, nonché colui che per primo ha coniato il termine calciorandom.

In scaletta un’apertura con il Momento Maioli e i film calcistici che inspiegabilmente non hanno vinto l’Oscar, poi le polemiche sceme arbitrali e pagellistiche e un grosso capitolo sul calcio giocato: la Serie A, la Premier, la Liga e l’Europa League con l’eliminazione della Fiorentina e il ritorno del RantDona.

Chiude l’Episodio 13 il calciorandom a Porto Rico, a cura del duo random Gomez-Maioli.

