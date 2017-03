10 modi di vivere una vita da single

Che sia per scelta o dopo una separazione, la singletudine è oggetto di numerosi confronti, post, film, libri. E di una rubrica su questo blog: status single.

Ognuno di noi vive la condizione di single in maniera totalmente diversa e riesce, nella maggior parte dei casi, a crearsi un mondo ben organizzato e a propria misura. Un mondo in cui a volte si sta talmente bene che la parola “coppia” rischierebbe di rovinare tutto.

Ma non per tutti è così. Qualcuno sì, vive la propria vita da single con allegria e spensieratezza, altri invece la vivono come una parentesi infelice tra una storia d’amore e un’altra, si spera a lieto fine.

C’è chi non comprometterebbe mai l’equilibrio raggiunto introducendo un partner nella propria vita da single, c’è chi invece la vive nella continua attesa di incontrare l’anima gemella.

Come sappiamo tutte queste cose? Beh, abbiamo chiesto a un gruppo di single tra i 20 e i 40 anni di raccontarci come vivono la propria vita da single. Tra le testimonianze raccolte ne abbiamo scelte 10, che rappresentano altrettanti modi di vivere una vita da single.

Come vivi la tua vita da single?

Accettandola a testa alta

“La vita da single, nel mio caso, non è voluta ma dovuta ed ho imparato ad accettarla. Per essere single bisogna saper star bene con se stessi sempre, in famiglia, con gli amici e con i propri animali domestici. Devi sapere che tu sei tu, non dipendi emotivamente ed affettivamente da nessuno.

La mia condizione non è voluta, come ho già detto, ma questo mio status lo indosso volentieri. Lo indosso a testa alta e con eleganza, come Audrey Hepburn indossava le sue paperine e Marilyn Monroe le cinque gocce di Chanel prima di andare a letto. Ecco, così vivo la vita da single.”

Cristina