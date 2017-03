Viaggio a Praga: una delle capitali più visitate d’Europa in 10 foto

Praga non è una città facile da raccontare per un motivo abbastanza banale: tra tutte le capitali europee è una delle più visitate. Moltissime scuole e amanti dell’arte la scelgono come meta delle loro gite. La birra e le belle donne la rendono inoltre un posto ambito anche per coloro che non sono proprio interessati alla cultura.

Sono pronto a scommettere che almeno la metà di voi possieda una maglietta o una felpa marchiate Prague Drinking Team. E l’altra metà di sicuro conosce qualcuno che ce l’ha.

Tutti vanno a Praga

Proprio per questo motivo la città, pur nella sua innegabile bellezza, a volte risulta complicata da osservare e da vivere. Troppa gente, troppe persone, troppi turisti. Per accoglierli, Praga si è rivestita di un’apparenza a volte un po’ troppo commerciale, quasi finta. Nulla che infici in maniera irreversibile l’esperienza di una visita, ma abbastanza da lasciare un retrogusto amaro.

Con le prossime dieci foto proverò a darvi un quadro di Praga il più possibile ripulito da questa atmosfera un po’ posticcia. Certo, non sarà come essere lì, ma almeno non avrete nessun turista o bancarella di souvenir attorno a voi.

Le foto sono di Michele Pasquale @ntwari_mickey