Viaggio a Copenaghen: dai quartieri trendy allo street food

Nel mio viaggio a Copenaghen ho scoperto che questa città offre tutto quello che ci si aspetta da una capitale europea, ma con una peculiarità: lo fa in tutta calma! In questo articolo vi porto alla scoperta dei quartieri, da quelli più trendy a quelli più antichi ed eleganti, il tutto condito da ottimo cibo di strada.

Copenaghen è una di quelle città che più la conosci, più ti piace. L’ho visitata in due trances: nella prima avevo fatto in tempo solo a girare come una trottola per il centro storico e Christiania, il quartiere alternativo noto in tutto il mondo di cui vi ho parlato in un precedente articolo; nella seconda trance ho visitato più o meno il resto della città, da Nord a Sud, da Est a Ovest. Quello che mi piace di Copenaghen è che ha tutto ciò che ti aspetti da una capitale europea, dai musei ai ristoranti, dai negozi alla vita notturna e chi più ne ha più ne metta, ma mantiene incredibilmente un’aura di pace e tranquillità lontana dalla frenesia delle solite metropoli.

Pronti per un tour senza sosta? Ecco un po’ di consigli per un viaggio a Copenaghen: dove andare, dove mangiare e come gustare l’hygge… non sapete cos’è? Leggete fino in fondo!