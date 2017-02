Viaggi romantici: 10 idee per un San Valentino che conquisterà il suo cuore

Anche quest’anno San Valentino è alle porte e, come tutti gli innamorati ben sanno, questo fatidico giorno porta sempre con sé dubbi su cosa fare per festeggiare al meglio. Il nostro suggerimento, per una volta, è di lasciar perdere fiori e cioccolatini: pensate invece ai viaggi romantici con i quali potreste sorprendere la vostra dolce metà!

Non vi viene in mente niente? Bene allora ecco la nostra top 10 dei viaggi romantici per San Valentino, da visitare con il proprio partner per vivere esperienze davvero indimenticabili. Che preferiate spiagge bianche caraibiche, paesaggi montani innevati o suggestive città, preparate le valigie e partite! Che poi, cioccolatini e fiori si possono trovare pure lì, eh.