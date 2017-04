Le 6 tradizioni di Barcellona che non dovete assolutamente perdervi

Le tradizioni di Barcellona sono numerose, alcune così particolari che non se ne trovano uguali in nessun’altra città di Spagna. Altre legate alla tradizione cristiana e araba e quindi comuni al repertorio folkloristico di tutto il Paese.

Quello spagnolo è un popolo che mantiene inalterate le usanze di un tempo, tende a recuperare quelle cadute in disuso, dare forza a quelle che si vanno dimenticando. Una delle maggiori attrattive della Spagna è proprio il suo folklore, che viene mantenuto vivo dalle autorità istituzionali e da specifiche associazioni a cui partecipano giovani e meno giovani.

Dopo aver esplorato insieme i luoghi non turistici da visitare a Barcellona, in questo post vi porterò alla scoperta delle tradizioni di Barcellona più famose: tradizioni culinarie, storiche o religiose, familiari o di gruppo. Quali sono le 6 tradizioni che non dovete assolutamente perdervi? Con l’ultima non crederete ai vostri occhi!