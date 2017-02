Torta vegana al cioccolato: la base

Siete alla ricerca di una ricetta per preparare una torta vegana al cioccolato ? Magari proprio una ricetta per una classica torta al cioccolato da farcire oppure gustare così com’è? Allora oggi ho la ricetta per voi: per una torta vegana che potrete decidere di farcire a piacere oppure di servire ricoperta (come ho fatto io) con le pere speziate o con una ganache di cioccolato fondente (vegana).

Ho preparato questa torta vegana al cioccolato pensando a un dolce vegano per San Valentino, che noi tutti conosciamo e a volte detestiamo per l’esasperazione di cuori e cioccolatini. Penso proprio che un dolce come questo potrebbe essere un’idea per un dessert vegano. Si tratta di una torta al cioccolato che racchiude i gusti dell’amore: morbida e golosa con il Pan di Spagna al cacao amaro, delicata se l’arricchirete con una crema (per esempio quella che vi suggerisco in seguito), decisa e avvolgente se deciderete di ricoprirla di una ganache di cioccolato vegan o di frutta speziata (come ho fatto io).

San Valentino come patrono degli innamorati mi fa un po’ di tenerezza: prima di tutto la sua storia è incerta e l’iconografia non è molto diffusa. Inoltre, tra i suoi attributi iconografici troviamo un bambino epilettico e la palma del martirio. Niente occhi a cuore e angioletti paffuti per lui. Certamente fu un uomo virtuoso in quanto guarì bambini e aiuto coppie di amanti in difficoltà, ma venne decapitato come molti martiri cristiani e il 14 febbraio è il giorno del suo supplizio…e noi lo festeggiamo, che beffa!

Senza offesa per il nostro martire decollato, una curiosità che fa intravedere un po’ di poesia è che la data del 14 febbraio fu scelta perché secondo una credenza medievale in questo periodo gli uccelli nidificano e si accoppiano.

Se proprio non avete nessuno a cui preparare questa torta vegana avrete sicuramente qualcuno a cui tirarla in faccia con veemenza (ma vi avviso è buona, rischierete di fare un favore!). Se invece vi amate tanto, ma davvero tanto.. preparatevela per voi stessi e gustatela senza ritegno né vergogna.

Tra quale categoria mi colloco io… non ve lo dico però!