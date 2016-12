Sud Sudan, un genocidio dimenticato

Dal 2013 in Sud Sudan è in corso una sanguinosa guerra civile che è costata la vita a più di 50 mila persone e ha portato più di 2,3 milioni di persone a lasciare le proprie case. Nel silenzio della stampa internazionale, impegnata nel seguire le vicende del Medio Oriente e della Siria, nel “paese più giovane del mondo” è in corso un vero e proprio massacro. Cerchiamo di capire qual è la situazione e come si è arrivati a questo punto.

Un Paese diviso

Nel 2011 il Sudan del Sud ottiene l’indipendenza dopo uno storico referendum che ha sancito la separazione del Paese con circa il 99% dei consensi dei sud sudanesi. Il referendum fu proposto a seguito dell’accordo di pace raggiunto nel 2005 fra il Movimento per la liberazione del Sudan e il presidente del Sudan Omar al-Bashir. Ruolo fondamentale nelle trattative è stato svolto dalle potenze occidentali, in primis gli Stati Uniti: sulla forte pressione delle lobby cristiane sul Congresso, gli USA hanno contribuito in maniera considerevole nella stesura degli accordi. Già prima dell’effettiva separazione, il Sudan era di fatto diviso in due: il Nord a maggioranza musulmana, prevalentemente desertico ma con importanti sbocchi sul mare di Aden e snodo principale degli oleodotti per il trasporto del greggio, e il Sud a maggioranza cristiana, assente di infrastrutture e sbocchi geografici verso i mercati del petrolio ma con l’80% dei pozzi sfruttabili dell’intero Paese. Attraverso l’indipendenza, l’obiettivo dei governanti era quello di creare una solida alleanza commerciale fra le due regioni del Paese: senza il Sud il Nord avrebbe perso la sua riserva di petrolio, mentre il Sud senza il Nord non sarebbe mai stato in grado di poterlo esportare. I proventi derivanti dalla vendita del greggio sarebbero stati spartiti in parti uguali. La cosa più importante era evitare nuovi conflitti e sfruttare al meglio le risorse della regione. Ma, una volta concretizzato l’accordo e diviso il Paese, le latenti fratture fra i diversi gruppi etnici del Sudan sono brutalmente tornate in primo piano.

Sud Sudan: i dinka e i nuer

A capo del neonato Sudan del Sud venne eletto Salva Kiir, importante esponente dell’etnia dinka presente nella regione. Allo scopo di appianare la rivalità e sanare le fratture all’interno della nazione, Kiir nominò Rieck Machar, dell’etnia nuer, come suo vice-presidente. La scelta si è ben presto rivelata controproducente, in quanto Machar era da più parti accusato di aver guidato nel 1991 il brutale massacro in cui furono uccisi duemila civili dinka nella città di Bor. Invece di stemperare il clima, la scelta del presidente contribuì ad aumentare la tensione che è esplosa infine in rivolta nel dicembre del 2013: i soldati di etnia dinka, fedeli a Kiir, iniziarono a perseguitare nella capitale i civili di etnia nuer, provocando la violenta reazione dei soldati nuer, che impugnarono le armi allo scopo di deporre il presidente Kiir sotto la guida del vice-presidente Machar. A seguito dei primi scontri, i soldati nuer e il loro leader furono costretti a fuggire dalla capitale Juba, ma gli scontri sono continuati imperterriti per i successivi due anni. Nel 2015, sotto la pressione delle Nazioni Unite, venne presentata la proposta per un accordo di pace che viene in seguito firmato sia da Kiir che dalle forze ribelli.

Il fallimento della pace

Come previsto dall’accordo, nel luglio 2016 Machar è rientrato a Juba per assumere nuovamente la carica di vice-presidente. Nel farlo, però, ha portato con sé il suo esercito di seguaci, militarizzando di fatto la capitale. Anche Kiir si è adoperato per boicottare il trattato, impedendo a Machar di assumere il governo di due delle dieci regioni del Paese. Da questa incerta situazione di potere sono ben presto emersi anche problemi più concreti: si è palesata l’incapacità governativa di affrontare la grave crisi economica del Paese, la scomparsa di circa un miliardo di dollari dalla banca centrale a causa delle spese di guerra, il crollo del prezzo del petrolio nel mercato internazionale, unica ricchezza della nazione, e l’inflazione è arrivata a superare anche il 300%, il tasso più alto al mondo. Lo stallo politico e lo stato di apparente abbandono delle amministrazioni ha in breve tempo portato allo scoppio di nuovi scontri fra le due fazioni, presto degenerate in un vero e proprio nuovo conflitto. In questi ultimi mesi, Machar ha lasciato il Paese spostandosi fra Congo, Sudan e Sudafrica, continuando tuttavia a coordinare dall’estero le proprie truppe.

L’emergenza umanitaria

Nel rapporto stilato dagli inviati delle Nazioni Unite si denunciano le condizioni per identificare quanto succede in Sud Sudan come genocidio: incitamento all’odio, repressioni ai danni della libertà di informazione e della società civile e profonde divisioni tra le diverse etnie. Secondo quanto riportato da Adama Dieng, senegalese consigliere speciale Onu per la prevenzione dei genocidi:

Le violenze potrebbero aumentare attraverso un’ottica etnica in vista di un possibile genocidio. Sono chiare le violazioni del coprifuoco da parte di tutte le fazioni e la totale mancanza di responsabilità per i terribili atti commessi. Quello che prima era un esercito indisciplinato diviso tra dinka e nuer, è ora un corpo amorfo fatto da diversi gruppi armati, gang di criminali e banditi di ogni tipo su cui il governo non esercita alcun tipo di controllo.

Tuttavia, secondo il presidente Kiir interpellato dalla stampa internazionale:

Non è così. Non c’è alcuna pulizia etnica in Sud Sudan.

Per rispondere alla crescente crisi umanitaria, l’Onu starebbe adesso valutando l’ipotesi di inviare i caschi blu per garantire che il cessate il fuoco e gli accordi presi vengano rispettati da entrambe le parti. Anche il Congresso degli Stati Uniti sta discutendo l’applicazione di un embargo per impedire il rifornimento di armi al Sud Sudan. Entrambe le iniziative che sembrano rispondere all’appello disperato di Ellen Margrethe Løj, a capo della missione Onu in Sud Sudan (Unmiss), che nel suo rapporto denuncia: