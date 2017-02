Sondaggi regionali Sicilia 2017: primo governatore 5 Stelle?

Il prossimo 29 ottobre i cittadini siciliani saranno chiamati ad eleggere il loro prossimo Governatore. Con Crocetta in rotta col PD, si aprono scenari diversi sia per il centro-destra che per il centro-sinistra. Ma l’avversario da battere rimane per tutti il Movimento 5 stelle.

Sondaggi regionali Sicilia 2017

Centro-sinistra siciliano

Al momento, il Presidente uscente Crocetta è l’unico ad aver ufficializzato la propria candidatura per la corsa alle prossime regionali. L’attuale Governatore siciliano ha lanciato questa settimana il suo nuovo movimento “RiparteSicilia”, con l’obiettivo di raggruppare i movimenti, i circoli e i singoli cittadini che lo sostengono. L’obiettivo dichiarato è quello di creare un concreto progetto in autonomia, senza cercare l’appoggio di una coalizione. Secondo le parole dello stesso Crocetta:

Siamo un non-partito. Un contenitore di aggregazione di quanti credono in un progetto autonomista

Il PD, dal canto suo, ha già da tempo preso le distanze dal Governatore uscente. Separazione ben tangibile anche alla luce della recente dichiarazione di Davide Faraone, l’uomo in Sicilia di Renzi ed ex-sottosegretario nel suo Governo:

Se sostenessi Crocetta sarei da Tso.

Lo stesso Presidente siciliano ha ribadito la sua posizione verso il Partito democratico in occasione della presentazione di “RiparteSicilia”:

Il PD non ha deciso nulla ancora riguardo alle prossime regionali, né si è espresso sull’ipotesi primarie. A chi dovrei chiedere il permesso di fondare un movimento? E poi, perché? ‘Ripartesicilia’ non è contro qualcuno, anzi è per l’aggregazione e l’unità. È impensabile che il PD decida da solo e vinca da solo le elezioni in Sicilia. Vince se trova un ampio spirito di coesione al suo interno e se lavora in coalizione.

Malgrado le parole di Crocetta, sembra che il Partito Democratico abbia iniziato i preparativi per organizzare le primarie nella Regione, ma ancora non è chiaro chi saranno i contendenti alla candidatura per il centro-sinistra. È possibile che il PD sia disposto anche a presentare candidati “esterni” al partito e si sono già fatti insistenti i nomi di Giusi Nicolini, attuale sindaco di Lampedusa, e Giuseppe Antoci, presidente del Parco dei Nebrodi già obiettivo sensibile della mafia siciliana.

Centro-destra siciliano

Il centro-destra siciliano appare oggi più che mai diviso, rispecchiando fedelmente la situazione nazionale. Sono in molti, Meloni e Salvini in primis, a richiedere le primarie di coalizione, ma Forza Italia continua a respingere al mittente la richiesta. Intanto, cominciano a farsi avanti i primi candidati: Nello Musumeci, già avversario di Crocetta nel 2012, ha manifestato la sua disponibilità a presentarsi come candidato alla poltrona di Governatore. Tuttavia, Gianfranco Micciché, commissario di Forza Italia in Sicilia, ha smorzato il suo entusiasmo cercando in tutti i modi di trovare un candidato che sia più gradito alle altre forze centriste, Udc in primis. All’interno di Forza Italia si fanno sempre più ricorrenti i nomi di Salvo Pogliese, attuale europarlamentare, e quello dell’ex-ministro Stefania Prestigiacomo che, secondo la Stampa, sarebbe stata prescelta da Berlusconi in persona. È evidente come il centro-destra siciliano abbia bisogno di ricompattarsi per riuscire a essere competitivo alle prossime elezioni di ottobre. Probabilmente, l’unico modo per riunire la coalizione potrebbe essere la via delle primarie, ma questa opzione è esclusa a priori da Forza Italia: il precedente siciliano aprirebbe le porte anche alle primarie nazionali e il partito di Berlusconi non vuole rischiare di vedersi sconfitto contro un leader carismatico come Salvini e perdere la propria egemonia all’interno del centro-destra. Tocca dunque a Micciché lavorare per trovare la strada migliore per il suo partito, preoccupandosi anche delle elezioni amministrative per il Sindaco di Palermo: Fabrizio Ferrandelli, il candidato appoggiato dal centro-destra, si presenta già sconfitto di fronte al Sindaco uscente Orlando, del PD, e il candidato 5 stelle Ugo Forello. Riuscire a stravolgere le previsioni appare molto difficile, ma arrivare a ottenere un risultato comunque positivo potrebbe essere un buon punto di partenza su cui rilanciare una proposta di unità per le elezioni regionali.

Movimento 5 stelle in Sicilia

Il Movimento 5 Stelle rimane il grande favorito per le prossime regionali siciliane. I pentastellati faranno scegliere il candidato ai propri iscritti, ma il nome attualmente più caldo rimane quello di Giancarlo Cancellieri, già deputato regionale. A contendersi la candidatura ci sono anche Francesco Cappello, Giampiero Trizzino e Valentina Zafferana. Secondo la Stampa, però, Grillo avrebbe sondato la disponibilità di Nino Di Matteo, pm di punta nel processo sulla Trattativa Stato-Mafia. Il pubblico ministero in più occasioni ha manifestato il proprio apprezzamento per le iniziative del M5S, a partire dall’adozione del loro codice etico. Addirittura, Grillo lo inserì nella lista di papabili successori di Napolitano prima dell’elezione di Mattarella. È comunque improbabile che Di Matteo lasci il suo incarico prima della sentenza del processo sulla Trattativa, ma il suo nome ha comunque avuto riscontro positivo sulla base elettorale cinque stelle. Intanto Grillo ha lanciato ufficialmente la campagna elettorale per la Sicilia su un post sul suo blog: dall’11 febbraio al 12 marzo, il M5S organizzerà in 150 piazze in tutta l’isola l’iDay, un’iniziativa per raccogliere le idee degli elettori e delineare il programma con cui il candidato cinque stelle si presenterà alle elezioni regionali.

Sondaggi regionali Sicilia 2017

Un primo sondaggio diffuso all’inizio di febbraio, evidenziava uno scenario catastrofico per il centro-sinistra: secondo quanto riportato da “La Sicilia”, il M5S si sarebbe assicurato il 38% delle preferenze, diventando la prima forza politica dell’isola; a seguire, il centro-destra con ben il 34% delle preferenze, con la coalizione di centro-sinistra ferma al 20% e il PD sotto il 10%. Questo sondaggio, ritenuto infondato da tutte le forze di centro-sinistra, è stato però presto smentito dalle rilevazioni successive. La scorsa settimana, l’istituto Piepoli ha diffuso un nuovo sondaggio con numeri decisamente diversi: il Movimento 5 Stelle rimane la prima forza politica con il 32% delle preferenze, con il PD secondo partito al 30%; Forza Italia si assesta invece al 16%, Fratelli d’Italia al 7% e la Lega ferma al 2%, con un totale di coalizione del 25%; Ncd e Udc uniti si assesterebbero invece all’8%. In questo nuovo scenario, la vittoria dei cinque stelle non è quindi una certezza: se il centro-sinistra trovasse un accordo con i centristi, il loro 40% sarebbe più che sufficiente per battere il partito di Grillo. Ancora il gioco delle alleanze deve iniziare, ma è evidente il risultato del voto sarà condizionato dai voti portati dal polo centrista all’una o all’altra coalizione.