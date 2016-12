Sondaggi: testa a testa 5 Stelle-PD

Quando saranno le prossime elezioni? Chi le vincerà? Chi governerà i prossimi anni? Riuscirà un solo partito o movimento a governare senza alleanze con la nuova legge elettorale del governo (Gentiloni, a quanto pare) di transizione? Queste le domande che più incuriosiscono i cittadini italiani dopo il referendum del 4 dicembre, che ha decretato la caduta del governo Renzi.

Premessa: questa volta i sondaggi ci hanno preso, almeno sulla tendenza che indicava il no in netto vantaggio per quanto riguarda l’esito referendario. Se è vero che nessun istituto sondaggistico aveva previsto 20 punti di distanza, è altrettanto vero che la vittoria del no non è mai stata messa in discussione. Insomma, dopo le cantonate di Brexit e soprattutto Trump i sondaggisti tornano a respirare.

Tornando invece alle vicende interne, che succederà adesso? La sera del referendum i dati di Mentana e Masia dicevano questo.

Potremmo interpretare il messaggio in questo modo: Renzi ha preso una sberla piuttosto forte al referendum ma gli oppositori non devono troppo contare sulla debolezza dell’ex premier, che da un lato guida ancora il primo partito italiano, dall’altro avrà adesso un periodo per radunare le forze, vedersela con la famosa minoranza interna e partire alla conquista delle elezioni del 2017. Gli italiani, come sottolinea il Foglio, sembrano avere apprezzato il passo indietro di Renzi, il quale, nella bizzarra ipotesi decidesse di fondare un suo partito, si troverebbe numeri maggiori a quelli del suo partito.

Gli unici altrettanto forti sembrano essere i cittadini del Movimento 5 Stelle, il vero vincitore dell’esito referendario, nonostante i tentativi di Salvini di accaparrarsi la vittoria. Il Movimento 5 Stelle ha un consenso simile -per alcuni sondaggi leggermente maggiore- al Partito Democratico e mai come oggi sembra avere il vento in poppa. Resta il problema di trovare una classe dirigente e di scegliere strumenti adeguati per eleggere il proprio candidato alla presidenza, su cui si giocheranno probabilmente le loro chances di vittoria.

Con buona pace dei grandi proclami, dicevamo, i partiti di centro destra non sembrano aver guadagnato molta spinta dai risultati del 4 dicembre. Forza Italia nicchia cercando di capire come muoversi, Salvini vorrebbe candidarsi come leader del centro destra ma Berlusconi sembra abbia altre idee: la speranza del leader di Forza Italia parrebbe quella di una legge proporzionale che non lo costringa a fare alleanze prima del voto, dove si troverebbe in difficoltà rispetto alla destra più radicale del suo schieramento. Salvini non sembra avere dubbi sulla possibilità di allearsi con Forza Italia, nonostante le posizioni radicalmente diverse su temi centrali come Europa e moneta unica. Su chi abbia al momento la leadership del centro destra anche in numeri di voti non è dato sapere: la maggior parte dei sondaggi consegna a Forza Italia ancora la leadership del campo, SWG invece vede un sorpasso della Lega.

Vediamo cosa dicono gli altri istituti di sondaggi:

SWG

PD 32,6% (+0,6)

M5S 28,9% (+1,4)

Lega Nord 12,8% (+0,8)

Forza Italia 11,6%

Sinistra Italiana 3,9%

ISTITUTO TECNÈ PER MATRIX

PD 31,4%

M5S 29,6%

Forza Italia 14,6%

Lega Nord 10,5%

Fratelli d’Italia 4,2%

NCD 2,4%

Sinistra Italiana 2,4%

IXÈ PER AGORÀ RAI

PD 33,8%

M5S 28,3%

Lega Nord 12,6%

Forza Italia 11,3%

Fratelli d’Italia 2,9%

NCD 2,2%

Sinistra Italiana 3,3%

CORRIERE DELLA SERA

M5S 31,5%

PD 29,8%

Lega Nord 11,9%

Forza Italia 11,9%

Fratelli d’Italia 4,8%

NCD (Area Popolare) 3,8%

Sinistra Italiana 3,2%

Per il momento le uniche tendenze certe, a leggere su La Stampa alcuni rilevamenti di Piepoli, sono le seguenti:

• gli italiani vogliono tornare a votare

• il Pd senza Renzi non ha alcuna speranza di vincere, lo stesso dicasi per Renzi senza il PD, nonostante un consenso molto forte

Ora non resta che capire con quale legge elettorale.