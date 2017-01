Sondaggi elezioni Germania 2017: la Merkel sarà riconfermata?

La decisione della Merkel

Angela Merkel ha sciolto la riserva sulla sua possibile nuova candidatura per le elezioni di settembre 2017: la Cancelliera tedesca si candiderà per il suo quarto mandato consecutivo.

Mi ricandido a guidare la Germania. Ho riflettuto a lungo su questa decisione, una decisione non semplice, per me personalmente. Ma quando prendo una decisione poi la difendo. Se la salute lo permetterà. In ogni caso questa elezione sarà difficile come mai in passato, almeno dalla riunificazione tedesca

L’annuncio è arrivato lo scorso 20 novembre nel corso di una conferenza stampa organizzata nella sede del CDU, a conferma di quanto era stato anticipato da alcuni media internazionali. In vista delle prossime elezioni, l’attuale Cancelliera dovrà cercare in primis di ricucire i rapporti col principale alleato del suo partito, la CSU (Unione Cristiano Sociale bavarese): l’apertura delle Merkel alle politiche sull’accoglienza dei migranti aveva provocato uno strappo con l’alleato storico dei cristiano-democratici.

Solo il recente ripensamento della Cancelliera ha impedito uno strappo apparentemente definitivo e proprio da qui sembra sia ripartito il dialogo. Un altro elemento che gioca a favore della riappacificazione è la costante crescita di “Alternativa per la Germania”. Il movimento anti-sistema, populista e contro l’immigrazione sta riscuotendo sempre più consensi anche fra gli elettori storici del CDU-CSU: alle ultime elezioni dei regionali di marzo, AfD ha superato ogni pronostico registrandosi come terzo partito nel Land Baden-Württemberg (15,1%), come secondo nella Sassonia-Anhalt (24,2%) e ottenendo buoni risultati anche in altre regioni.

L’ondata populista che sta investendo diversi fra i più importanti Paesi europei sta dilagando anche in Germania. Molti si stanno chiedendo come la Merkel riuscirà a rispondere a AfD in campagna elettorale, visto le sue ambigue posizioni relative all’accoglienza dei migranti. La Cancelliera gode, tuttavia, ancora di una grande popolarità fra i cittadini tedeschi, ponendola in netto vantaggio rispetto a tutti gli altri potenziali candidati.

Gli avversari dell’SPD

I socialdemocratici hanno più volte ribadito la loro decisione di non voler continuare l’esperienza di governo con il CDU/CSU anche nella prossima legislazione. Questo costringe l’SPD a trovare un candidato anti-Merkel che sia in grado di reggere il confronto con la Cancelliera uscente. Il prossimo gennaio verrà presa la decisione definitiva, ma al momento il candidato più papabile rimane il presidente del partito, Sigmar Gabriel, attuale Ministro dell’Economia e vice-cancelliere. Negli ultimi giorni si è però presentato un altro possibile candidato più che all’altezza: Martin Schulz.

L’attuale Presidente del Parlamento europeo ha infatti confermato in conferenza stampa che non correrà per un nuovo mandato per la sua attuale carica:

Ho preso la mia decisione, l’anno prossimo correrò al Bundestag come capolista del mio partito, l’Spd, nel Land del Nordreno-Vestfalia. Continuerò a battermi per l’Europa dal livello nazionale.

Parrebbe siano in molti a spingere la sua candidatura alla Cancelleria, ma le intenzioni dell’SPD non sono ancora chiare: Gabriel sarebbe il candidato naturale, ma in questi anni di governo coi democristiani non è riuscito a distinguere le sue posizioni da quelle della Merkel, avvicinando ancora di più suo partito verso il centro; Schulz è invece un nome quasi nuovo nella politica nazionale e il suo curriculum europeo potrebbe rappresentare un arma in più per rilanciare il sentimento europeista in Germania.

Un altro aspetto importante da considerare nella scelta del potenziale candidato sono le alleanze da curare con gli altri partiti di sinistra: Linke e Verdi sono gli interlocutori naturali per l’SPD, ma le diverse posizioni sia in ambito industriale (coi Verdi asserragliati nelle proprie posizioni ambientaliste) che internazionali (con le critiche di Linke all’Occidente) rendono il dialogo molto più difficile.

Sondaggi elezioni Germania 2017: gli ultimi dati

Secondo le ultime rilevazioni dell’istituto Emnid per il settimanale Bind, il 55% degli intervistati auspica la conferma della Merkel per un suo quarto mandato. Solo il 39% si riterrebbe contrario, con una riduzione di ben undici punti percentuali rispetto allo scorso agosto. Fra i sostenitori del CDU, la Merkel è il leader migliore con ben il 92% di preferenze. Anche fra le donne risulta essere la più amata con il 66%. Paradossalmente, anche fra gli elettori dell’SPD ben il 54% vuole che la Merkel si presenti come candidata Cancelliere. In un confronto diretto fra il papabile candidato Gabriel e la candidata del CDU/CSU, a trionfare sarebbe proprio la Merkel con il 51%, contro il 21% del presidente socialdemocratico.

Lo stesso sondaggio riporta anche le preferenze nel caso si andasse oggi ad elezioni: la coalizione CDU/CSU vincerebbe con il 33% di voti, con uno scarto di ben nove punti percentuali rispetto all’SPD, fermo al 24%. Il terzo partito sarebbe Alternativa per la Germania, che entrerebbe in Parlamento con uno storico 13%. A seguire troviamo i Verdi al 12%, Die Linke al 9% e i liberali della Fdp (Partito Democratico Libero) fermi alla soglia del 5%.

5 luglio

Cosa dicono gli ultimi sondaggi. Le rilevazioni settimanali della rivista Der Spiegel presentano un chiaro quadro in vista delle elezioni del 2017: da aprile a questa parte, la coalizione CDU-CSU di Angela Merkel è rimasta stabile sopra il 30%, assestandosi per questa settimana sul 34%; il principale partito avversario, i socialisti dell’SPD, sembra essersi ripreso dalla piccola flessione che l’aveva portato sotto il 20% e si conferma al 22%; a seguire troviamo i Verdi al 12%, davanti agli euroscettici dell’Afd al 10% ed al Left Party al 9%; a fare da fanalino di coda sono i liberali dell’FDP con il 6% (tutte le rilevazioni settimanali dal luglio 2015 ad oggi, sono liberamente consultabili sul sito del Der Spiegel).

Il CDU-CSU della Merkel. La grande coalizione che sta guidando la Germania dal 2013 formata dall’asse CDU-CSU-SPD continua a governare senza grossi scossoni. Ma una cosa è apparsa chiara dopo le elezioni amministrative locali dello scorso Marzo: la politica di apertura della Merkel nei confronti dei migranti ha spostato non pochi consensi verso gli euroscettici. L’atteggiamento della Cancelliera ha innalzato il livello di sensibilità ed empatia dei tedeschi verso i rifugiati, ma sono state di fatto accantonate le regole che l’Europa si era imposta sull’asilo politico, il che ha dato una grande spinta alle rivendicazioni dei partiti che vogliono la Germania fuori dall’Europa. Le forze politiche come l’Afd hanno avuto la dimostrazione che è legittimo sorvolare sugli accordi presi con l’UE se si è spinti dal giusto appoggio elettorale. È probabile che l’atteggiamento di chiusura di una parte dell’elettorato conservatore porterà diversi voti dalla parte delle formazioni più a destra del CDU-CSU, ma il consenso generale di cui ancora gode la Merkel non è al momento equiparabile a quello degli altri leader in gioco. Non è ancora però chiaro se l’attuale Cancelliera si presenterà alle elezioni per un nuovo mandato. Le alternative più valide identificate all’interno della coalizione sono comunque altre tre donne: Julia Klöckner, leader del CDU in Renania-Palatinato, Annegret Kramp-Karrenbauer, Ministro presidente del Länder (stato federato) Saarland, e Ursula von der Leyen, attuale Ministro della Difesa. Come possibile candidato rimane caldo anche il nome di Wolfgang Schäuble, attuale Ministro delle Finanze e promotore dell’austerity,

La rincorsa dell’SPD. Malgrado la positiva esperienza di governo, l’SPD di Sigmar Gabriel non riesce ad uscire dall’ombra della coalizione CDU-CSU. Gli sforzi del leader socialista rimangono comunque notevoli. È vice cancelliere e ministro dell’economia e dell’energia e sta fortemente sta spingendo per uscire da quella che lui stesso ha definito “la spirale dell’austerity”. Sono sue due delle proposte più interessanti per cercare di conciliare i vincoli comunitari con la gestione della spesa pubblica dei singoli Stati: riformare i parametri di Maastricht alzando al 3,5% del Pil il tetto del deficit e imporre regole vincolanti sugli investimenti pubblici e sulla disciplina fiscale senza necessariamente spingere al taglio netto delle voci di bilancio. Tuttavia, l’efficacia comunicativa di Gabriel e del suo partito è fortemente limitata dall’esperienza dell’esecutivo di grande coalizione. Pur remando contro le politiche di austerity, collabora e persegue obbiettivi di governo in collaborazione con la Merkel e Wolfgang Schaeuble, i portabandiera del rigore finanziario. All’interno del partito la sua figura comincia a non essere forte come un tempo: la sua leadership è stata confermata dal Congresso dell’SPD dello scorso Dicembre con il 74% dei voti, percentuale molto più bassa rispetto all’elezione precedente. Gabriel è stato comunque già designato come candidato SPD per le prossime elezioni del 2017.

Gli euroscettici. Come abbiamo già evidenziato, l’apertura della Merkel verso i migranti è stata una forte spinta elettorale per gli euroscettici di Alternativa per la Germania (Afd). Rispetto ad un anno fa, le preferenze dei tedeschi per la coalizione della Cancelliera sono calate di ben dieci punti percentuali, in buona parte finiti proprio al partito di Frauke Petry. Afd è nata in anni recenti proprio con la contestazione all’approccio della Merkel alla crisi del debito in Europa, giudicato troppo morbido: l’idea è che la Germania si sia vincolata eccessivamente al destino degli altri Paesi europei per colpa dell’Euro e che pertanto si sia strutturalmente indebolita. Solo rivedere la posizione del Paese all’interno dello scenario europeo sarebbe l’unica via per tornare ad avere una stabilità finanziaria certa. Alle ultime elezioni politiche Alternativa per la Germania non riuscì neanche ad entrare nel Parlamento Tedesco, ma alle amministrative di Marzo ha registrato un incremento considerevole. In alcuni Länder nel nord-ovest, i consensi per l’Afd arrivano a sfiorare addirittura il 20%. Il loro candidato per le prossime elezione del 2017 sarà molto probabilmente la leader, Frauke Petry.

18 luglio 2015

Dopo le trattative che hanno portato al tanto contestato accordo per la Grecia, molti osservatori internazionali hanno fortemente criticato il ruolo della cancelliera Angela Merkel e del ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble nella formulazione delle proposte. Ma che opinione hanno gli elettori tedeschi riguardo alla questione greca e quali possono essere i possibili scenari in vista delle elezioni del 2017?

Il dualismo fra Merkel e Schäuble

Le posizioni assunte da Angela Merkel durante il corso delle trattative sul debito greco hanno messo in discussione il suo effettivo valore agli occhi dell’opinione pubblica tedesca: il comportamento del governo ellenico negli ultimi mesi aveva distrutto quasi completamente la fiducia nel popolo tedesco sul fatto che la Grecia fosse in grado di rispettare qualunque accordo preso e le conseguenze di questa convinzione sono ricadute tutte sulle spalle della cancelliera. La volontà dichiarata della Merkel era quella di mantenere la Grecia nella zona euro a determinate condizioni, ma il continuo arenarsi delle trattative aveva esasperato l’opinione pubblica. La disponibilità della cancelliera a fare delle concessioni alla Grecia è stato percepito come un’ingiustizia verso il popolo tedesco, sicuro di dover in futuro pagare di propria tasca le mancanze di un popolo insolvente. La vittoria dell’“OXI” al referendum greco ha rappresentato un pesante ostacolo per la linea seguita dalla Merkel. Le condizione imposte da lei e dagli altri creditori non erano state accettate dal popolo greco manifestando, dal punto di vista tedesco, la volontà di non voler necessariamente rimanere all’interno della moneta unica. Lo stesso vice-cancelliere social-democratico Gabriel lo aveva annunciato alla vigilia:

il referendum sarà una scelta del popolo greco sulla permanenza nell’euro

Arrivata a questo punto, la Merkel ha dovuto sostenere un duro confronto col suo ministro delle finanze Wolfgang Schäuble, con il quale i rapporti non sono mai stati idilliaci. Il ministro aveva già paventato l’ipotesi dell’uscita della Grecia dall’euro nel 2012, ma allora questa eventualità non era ancora stata presa in considerazione dalla cancelliera. Secondo alcuni sondaggi, Schäuble negli ultimi tempi avrebbe addirittura superato la Merkel negli indici di popolarità dell’elettorato tedesco, il tutto grazie alle sue posizioni più intransigenti nei confronti del debitore greco. Sua è, fra le altre, la proposta della Grexit temporanea di 5 anni. L’opinione pubblica tedesca è molto sensibile al tema, i tedeschi rivendicano di aver vissuto in prima persona gli effetti dell’austerity sotto il Governo del socialdemocratico Schroeder (poi non riconfermato). Buona parte del popolo tedesco si aspetta che anche i greci facciano i loro sacrifici per superare questo momento difficile senza che debbano essere altri a pagare per le loro mancanze. A riprova di queste considerazioni vi è un sondaggio rilevato subito dopo all’accordo: esso rileva infatti che il 49% dei tedeschi non avrebbe concesso nuovi aiuti alla Grecia, con il 46% che invece lo avrebbe fatto e con il 5% di indecisi.

Nell’accordo finale raggiunto, sembra che proprio Schäuble abbia avuto un ruolo importante nel definire gli impegni che la Grecia si è dovuta assumere per ottenere il nuovo finanziamento e rimanere nell’area Euro. Ma in questo caso, il contributo del ministro delle Finanze ha avuto riscontri positivi per la cancelliera: un sondaggio dell’istituto Forsa ha evidenziato che il 55% dei tedeschi è soddisfatto della linea assunta dalla Merkel nel corso dell’ultima trattativa, mentre il 31% ritiene che avrebbe dovuto costringere la Grecia ad uscire dall’euro. A riprova della poca fiducia dei tedeschi verso la Grecia, ben l’81% ritiene che il governo ellenico non rispetterà gli impegni presi. Le misure per il nuovo finanziamento sono state approvate dal Parlamento tedesco non con poche riserve all’interno della maggioranza, soprattutto interna al CDU. La sfiducia nei confronti del governo ellenico è ricaduta anche sulla Merkel, ma la cancelliera rimane al momento salda al suo posto, forte del favore dalla maggioranza dell’elettorato.

Sondaggi elezioni Germania 2017

Le ultime elezioni del 2013 hanno visto il trionfo della coalizione di Angela Merkel il CDU/CSU che ha portato a casa il 49% dei seggi parlamentari, con i diretti avversari dell’SPD fermi al 30%. Il mancato raggiungimento della maggioranza assoluta e il fatto che il partito liberale fosse rimasto fuori dal nuovo Bundestag a causa delle soglie di sbarramento, ha costretto l’attuale cancelliera a trovare nuovi alleati per poter ottenere in Aula i numeri necessari a governare. Dopo un paio di mesi di consultazioni, ha finalmente preso forma un Governo di grandi intese formato da una inaspettata coalizione fra CDU/CSU e SPD, con l’incarico di primo ministro affidato ad Angela Merkel e come vice-cancelliere e ministro dell’economia il socialdemocratico Sigmar Gabriel.

Gli scenari per le prossime elezioni del 2017 sono difficili da immaginare vista la situazione attuale. Non è ancora chiaro se la Merkel ha intenzione di presentarsi per un eventuale quarto mandato o se preferirà focalizzarsi su un importante incarico in altri organismi internazionali (si parla addirittura di una probabile candidatura al segretariato generale dell’ONU). In quest’ultimo caso, la coalizione CDU/CSU avrà bisogno di una nuovo leader, ma il nome di Schäuble, tanto chiacchierato negli ultimi giorni, non sembra al momento accontentare tutte le parti in causa. È comunque improbabile che si apra una lotta alla leadership e finché non saranno chiare le intenzioni della Merkel la coalizione non sembra decisa ad affrontare il problema.

Discorso diverso riguarda invece l’SPD. Già adesso sono iniziati i primi valzer di nomi per il prossimo candidato cancelliere: i più popolari sembrano attualmente essere proprio Sigmar Gabriel, e Frank-Walter Steinmeier, l’attuale ministro degli Esteri. Un recente sondaggio tedesco ha evidenziato come Steinmeier (già candidato cancelliere nel 2009) avrebbe la possibilità di competere con Merkel per il 40% degli elettori, rispetto al 16% di Gabriel ed al 10% di Martin Schulz, nel 2017 in scadenza del suo mandato come Presidente del Parlamento Europeo. Malgrado il lavoro svolto a fianco della Merkel e le dure posizioni dei socialdemocratici nei confronti della Grecia, l’SPD rimane indietro nei sondaggi politici: il 41% delle preferenze va all’Unione (CDU/CSU), mentre i socialdemocratici si fermano al 24%; la Sinistra è al 9%, i Verdi all’11%, gli anti-europeisti dell’AfD al 4%, mentre i liberali sono tornati oltre la soglia di sbarramento al 6%.

Con questi numeri e con una probabile ricandidatura di Angela Merkel, l’SPD si troverebbe in netta difficoltà visto il divario enorme da colmare con l’Unione. Inoltre, le posizioni dell’SPD su molte questioni chiave sono state molto ambigue in questi anni di governo col centro-destra (vedi posizioni vicine all’austerity per la Grecia) e i suoi elettori potrebbero trovarsi spiazzati di fronte ad un agenda politica in discontinuità con quanto portato avanti finora. Come in Europa, l’appiattimento dei socialdemocratici su posizioni popolari porta ad un forte distacco dell’elettorato di centro sinistra dai socialisti europei.

La strategia di seguire la posizioni della popolare Merkel e del suo partito penalizza l’SPD in favore della stessa Unione o della sinistra della Die Linke. Data l’esperienza condivisa di Governo, è difficile per i dirigenti prendere posizioni di contrasto nette, spingendo l’SPD sempre più vicino al CDU. L’unica speranza per i socialdemocratici è quella di mettere in mostra le proprie competenze di governo col Governo di larghe intese per poi cercare, nel 2017, un’alleanza con i Verdi e la Sinistra per abbattere lo strapotere del CDU/CSU.