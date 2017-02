Rush & Bash: Mario Kart in scatola

Per riposare un po’ la vista, dopo innumerevoli partite a Micro Machine, ho pensato di provare qualcosa che non si discostasse troppo dalla mentalità acquisita nell’ultimo mese, e mi sono lanciato su Rush & Bash, gioco da tavolo acquistabile su Amazon *.

Cos’è Rush & Bash

Rush & Bash è “uno sgommante gioco in derapata per intrepidi piloti” con tre modalità di gioco: semplice, complessa e campionato.

La modalità semplice consiste nel creare una plancia di gioco con pochi ostacoli e con regole aggiuntive adatte ai più piccoli, nelle quali non si considerano i poteri dei personaggi, così da rendere la partita più equa per tutti.

La modalità complessa varia la sua difficoltà a seconda di come la plancia di gioco viene impostata: dato che il tabellone è formato da 12 pezzi sistemabili a nostro piacimento, se si utilizzano le zone con pochi ostacoli ci si potrebbe annoiare, soprattutto se i giocatori sono tutti esperti, se tutte le plance contengono degli impedimenti la partita può essere lunga e, soprattutto nelle prime partite, si dovrebbe ricorrere frequentemente alla consultazione delle regole.

Consiglio quindi di alternare le gare utilizzando la maggior parte degli ostacoli, ma non tutti.

La modalità campionato non è spiegata nelle regole presenti nella scatola, ma nel caso la si volesse conoscere il manuale di gioco è reperibile dal sito web della casa di produzione del gioco, la Red Glove, assieme a delle schede personaggio aggiuntive da stampare e ad una lista di circuiti consigliati per rendere l’esperienza di gioco ancor più mozzafiato.

Perché consiglio Rush & Bash?

Sono cresciuto giocando a Crash Team Racing, Micro Machine V3 e Mario Kart. Essendo tutti videogiochi non era possibile scervellarmi ore a valutare le traiettorie, ma bisognava agire e sperare che la tua strategia (e il tuo istinto) fosse sufficiente.

Tra i giochi da tavolo, da molto piccolo, ho consumato La grande corsa mentre vedevo gli adulti cimentarsi con Formula Dé, che ho sempre ritenuto troppo complesso e lungo.

Rush & Bash mi diverte molto più di quanto ai tempi facesse il titolo Disney e non dura quanto Formula Dé: se amate i giochi automobilistici questo titolo fa per voi.

Del gioco apprezzo anche la grafica del circuito, con alcuni elementi da montare che rendono più scenografica la pista, e la varietà di tecniche differenti che ogni personaggio può adottare nel corso della gara. Inoltre trovo molto simpatico che gli autori abbiano creato delle espansioni del gioco scaricabili e stampabili gratuitamente dal sito del gioco: per esempio Alessandro Cuneo propone il personaggio del Colonnello Hillgore e qualche regola su misura.

Caratteristiche di Rush & Bash

Il gioco prevede un numero di giocatori compreso tra 2 e 6 e la durata della partita varia anche a seconda di quanto è complesso il percorso creato: con tutti gli ostacoli si può stare seduti per due ore a giocare. Se siete in 8 sappiate che esiste un’espansione chiamata Rush & Bash Winter is Now che aggiunge altri due concorrenti alla corsa e 4 plance di gioco aggiuntive ambientate, come potete facilmente dedurre, sulla neve.

Rush & Bash è paragonabile a videogiochi come Mario Kart: durante la gara lanceremo più volte un missile all’auto che ci precede o piazzeremo una bomba per rallentare gli avversari.

Rush & Bash non solo è facilmente giocabile anche per chi si cimenta per la prima volta, ma rende la sfida accesa fino all’ultima curva, con carte movimento più alte per gli ultimi in classifica, così che abbiano la possibilità di raggiungere i giocatori in testa. Come quando in Mario Kart i pacchi sorpresa rilasciavano oggetti più potenti a chi era rimasto indietro.

In conclusione decreto come punto forte del gioco il testa a testa finale: chi conduce la gara non ha mai un vantaggio esagerato sugli altri e fino a quando non ha tagliato il traguardo non può festeggiare; ho visto piloti in prima posizione a cui mancava una casella per vincere che, attraverso una serie di poteri stellari ed oggetti ben utilizzati, sono poi arrivati ultimi.

La debolezza di Rush & Bash, a volerne trovare una, è il regolamento che poteva essere più chiaro in alcuni punti.

*il link contiene un codice di affiliazione di Le Nius, che ci permette di prendere una piccola percentuale sull’operazione nel caso lo acquistaste arrivando su Amazon da questa pagina. Il prezzo del gioco per voi rimane invariato.