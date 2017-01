Come fare le jacket potatoes ovvero le patate in giacchetta

La ricetta delle jacket potatoes inglesi è facile e gustosa, adatta a esser preparata anche in poco tempo a casa.

Secondo le definizioni inglesi riportate dal Collins (il dizionario), la jacket potato è “a large potato that has been baked with its skin on” ossia semplicemente una patata che è cotta in forno con tutta la buccia. In effetti, il termine jacket sta per giacchetta e indicherebbe proprio la buccia della patata che fa da copertura.

Niente di speciale, quindi. Tuttavia, quando in un pub inglese ordiniamo una jacket potato sappiamo bene che il più delle volte non arriverà una semplice patata al forno, ma una bella patata grande con una spaccatura centrale da cui fiorisce della crema di formaggio o più semplicemente del burro e/o panna acida e nei casi più sofisticati molto di più.

Le jacket patatoes infatti non sono semplicemente cotte al forno con la buccia ma farcite con diversi ingredienti, tra cui i più comuni sono i fagioli, il formaggio a scaglie e la maionese, i cetriolini, il tonno o il bacon.

Secondo quanto riportato da Wikipedia, sulle strade del Regno Unito la jacket potato è stato uno dei cibi più venduti durante i primi del Novecento per economicità del prezzo e elevati valori nutrizionali: a Londra in quel periodo si sono vendute circa 10 tonnellate di jacket potato ogni giorno e nel 1974 è nata a Edimburgo la prima catena di jacket potato.