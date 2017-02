Quali sono i colori auto più diffusi al mondo? Non so se ve lo siete mai chiesti, ma la Axalta Coating Systems, azienda leader mondiale nel settore delle vernici, lo ha fatto.

Il suo Global Automotive 2016 Color Popularity Report è netto: è il bianco, nelle sue varie tonalità, il colore auto più diffuso al mondo, scelto dal 37% degli acquirenti di auto a livello globale.

Il bianco si classifica al primo posto per il sesto anno consecutivo e registra un incremento di due punti percentuali rispetto al 2015.

In alcune zone (Asia, Africa, Sud America) il bianco si avvicina addirittura al 50% di preferenze, mentre riducendo il campo alla sola Cina troviamo ben 57 veicoli bianche ogni 100.

Al secondo posto di questa particolare classifica, con ampio distacco (solo il 18%), si trova il nero.

In realtà, il margine rispetto al bianco è meno marcato in Nord America e in Europa. Non a caso nel Vecchio Continente il nero è stato sul gradino più alto del podio tra il 1987 e il 1997. Poco gradito invece in India, con appena un 3% di veicoli neri.

L’argento, colore più diffuso nel mondo fino al 2011, continua il suo declino, piazzandosi al terzo posto a pari merito con il grigio, che invece è in continua ascesa. In particolare, nel 2016 il grigio è preferito all’argento in Europa, Nord America e Sud Corea.

Passando a tinte più accese, è da notare come il rosso sia abbastanza diffuso in Nord America e India, mentre gli europei e i russi preferiscono il blu e le sue varianti.

Da segnalare anche una certa preferenza per il giallo in Cina e India e per il verde in Sud America e Russia.

Qualche altra osservazione tratta dal report:

– Il nero è in continua crescita nel Nord America, dove infatti insidia il bianco più che in ogni altra regione del mondo.

– Il Sud America è la zona dove l’argento ottiene la sua preferenza maggiore a livello mondiale.

– In Europa il grigio è in crescita continua da anni, a discapito proprio del bianco, che comunque mantiene il primato.

– Beige e marrone ottengono preferenze significative solo in Russia.

– Se la Cina preferisce il bianco opaco, in Giappone è il perla ad andare per la maggiore.

– In Africa i colori chiari (bianco e argento) raggiungono addirittura un 63% di preferenza.

Insomma, se giocate al passatempo con cui si contano le auto di un certo colore che passano per strada, ora sapete che colore scegliere per non annoiarvi!