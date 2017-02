I più bei posti per gli amanti dei gatti in giro per l’Italia

Si dice che

Guardare un gatto è come guardare il fuoco, si rimane sempre incantati

Gattare e gattari come me lo sanno bene. Decine e decine di minuti, a volte pomeriggi interi, passati ad osservarne ogni espressione, ogni gioco.

Suvvia, come si fa a non innamorarsi di un gatto?

E dato che San Valentino è alle porte, a giocarsi l’audience con il Festival di Sanremo, voglio dedicare questo articolo a chi come me è innamorato del proprio gatto… e di più o meno tutti i gatti del mondo.

In Italia esistono dei posti che sono dei veri e propri paradisi per gli amanti dei gatti, dove andare a coccolarli, adottarli e aiutarli. Posti in cui dare sfogo nella maniera più bella a tutto il vostro amore per questi fantastici felini.

Di seguito ve ne racconto sei.