5 novità di Pokemon Luna & Pokémon Sole che anche no

Pokemon Sole e Pokemon Luna sono finalmente usciti e hanno ricevuto votazioni molto positive. Bisogna riconoscere che le idee originali e i nuovi mostriciattoli proposti da Nintendo, che con maestria rinnova puntualmente un marchio ormai in voga da anni, dovrebbero solo esser premiati.

Tranne che, e non lo scrivo per fare quello che viaggia controcorrente, per queste cinque novità che non dovevano essere introdotte.

1. L’icona della bandiera rossa, visibile sul Pokedex Rotom nel touch screen. Questa infatti rovina il senso dell’esplorazione e dell’avventura che ti spingeva a giocare: incamminarsi in una regione ignota, visitandone le città e i percorsi senza una guida, ricevendo indicazioni di volta in volta.

L’idea del lasciarci liberi, bloccando con astuti ostacoli quali massi o laghetti da surfare i percorsi che dovremo imboccare in seguito (in stile Legend of Zelda), è stata rimpiazzata da un segnalino che ti indica gli obiettivi. Utile, per carità, ma abbastanza fastidioso.

2. Sostituire le palestre con “prove” che consistono nel battere un singolo Pokémon potenziato. Dite pure addio al sistema a medaglie: è ora di smantellare le palestre e far spazio ai siti della prova (foreste, vulcani, spiagge,…). In tali luoghi dovremo completare una sfida, come raccogliere oggetti o sconfiggere un tot di Pokemon selvatici, per poi vedercela con il Pokémon Dominante.

Insomma, niente più allenatori da affrontare né ingegnosi puzzle per giungere al capopalestra: viene perso questo tratto (fino ad oggi peculiare) dei giochi pokémon.

3. Il Pokevisore. Piccolo omaggio in onore del vecchio Pokémon Snap per Nintendo 64, con il Pokevisore potremo scattare fotografie in determinate zone di Alola. Ogni foto riceverà un punteggio e tanti più punti accumuleremo, tanto migliore sarà la versione del Pokevisore, che si arricchirà con zoom potenziato e altro.

Peccato che questa funzione sia praticamente fine a se stessa, dato che tutte le foto ed i punteggi relativi non comporteranno alcun vantaggio nel gioco.

4. Le chiamate SOS dei Pokémon. Introdotte in Pokémon X&Y, le orde erano veramente comode: era possibile di rado affrontare ben 5 Pokémon assieme, e per catturarne uno bastava eliminare gli altri quattro. Invece col sistema SOS, il Pokémon selvatico può chiamare aiuto, trasformando la battaglia in un 2vs1.

Posso comprendere tale scelta, ad esempio, quando affrontiamo un Pokémon Dominante in una sfida, ma la trovo futile se si tratta di Pokémon selvatici. Non si può perdere troppo tempo per catturare uno Zubat o un Rattata, dal momento che questi continuano a chiamare rinforzi su rinforzi.

5. La mancanza di Megaevoluzioni e le mosse Z. Mi spiego: l’introduzione di queste mosse Z dalle animazioni spettacolari ha in qualche modo “emarginato” le novelle Megaevoluzioni, introdotte in X&Y. Nessuna nuova Megaevoluzione è stata introdotta, ed inoltre esse non saranno accessibili fino a quando avremo finito la storia principale. Non sarà neanche possibile unire le due novità (Megaevoluzione + Mosse Z), in quanto il Pokémon dovrebbe tenere due strumenti contemporaneamente. Ulteriore beffa è che le Megapietre non sono più sparse nella regione, ma sono solo acquistabili nell’Albero della Lotta.

Scritto ciò, il resto del gioco è formidabile e ci sono un’infinita di altre novità da commentare che rendono l’avventura attraverso Alola molto piacevole (basti pensare al Pokepassaggio, che consente di cavalcare i Pokemon al posto di usare le vecchie MN). I 5 cambiamenti sopra riportati hanno stranito e reso titubante questo vecchio fan dei Pokémon… Che sia una svolta decisiva da parte di GameFreak, o solo un tentativo per testare la reazione dei fan? Solo il prossimo titolo potrà risponderci!