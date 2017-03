Come fare i pancake senza burro e latticello

Un piatto che ci piace molto e che ha numerose varianti sono i pancakes all’americana. La ricetta che vi proponiamo oggi prevede l’aggiunta di ricotta che rende il composto spesso, molto idratato e cremoso e permette di fare dei pancake senza burro.

La ricetta originale dei pancake americani

La ricetta dei pancake americani prevede, come per le crepes, latte, uova, farina, sale, zucchero e a volte il burro. Ma a differenza delle crepes due cose in più li rendono spessi e come dicono gli americani fluffy (soffici e spumosi):

il lievito

e i bianchi montati a neve e incorporati all’impasto semi-liquido

Inoltre, in molte ricette americane troverete l’aggiunta del latticello, meglio conosciuto come buttermilk, e di cui vi abbiamo già parlato qui per la preparazione dei classici red velvet cupcakes. L’aggiunta di un prodotto cremoso come il latticello o come la ricotta aumenta la consistenza dei pancake e lo spessore finale, la presenza di bianchi montati a neve e di lievito rende il tutto soffice.

Nulla toglie però che voi proviate la ricetta di oggi senza ricotta e con il buttermilk oppure con lo yogurt.

Ecco gli ingredienti che vi serviranno per preparare dei pancake senza burro, dietetici.