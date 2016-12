Regali in barattolo: mix cioccolata in tazza speziata

Siete degli amanti della classica cioccolata calda invernale? Tra i regali in barattolo che potete prepara c’è proprio il mix per fare le cioccolata calda in pochi minuti. Lo scorso anno vi avevamo proposto quello preparato con la cioccolata fondente in pezzi e quest’anno ve ne proponiamo uno a base di solo cacao amaro, senza glutine e con le spezie.

Le spezie ovviamente potete ometterle, se non vi aggradano, oppure potete aumentarne la dose o cambiarle con altre di vostro piacimento. Quelle scelte per questo mix cioccolata in tazza sono la cannella e un masala classico indiano, il garam masala.

Per preparare il mix per la cioccolata in tazza da regalare questi sono gli ingredienti che vi serviranno:

Mix cioccolata in tazza speziata

1 barattolo da 250 ml

65-70 grammi di cacao amaro biologico (senza zucchero e senza glutine)

35 grammi di zucchero a velo (senza glutine e senza aromi aggiunti)

25 grammi di fecola di patate

15 grammi di zucchero di canna (non il demerara, è troppo spesso)

1 cucchiaino di garam masala indiano

1 cucchiaino di cannella in polvere

un pizzico di sale integrale

Come procedere per preparare il mix cioccolata in tazza?

Preparare il barattolo, lavandolo accuratamente in lavastoviglie. Non mettere nella lavastoviglie la guarnizione, altrimenti si rovina.

Mescolare tutti gli ingredienti in una ciotola capiente. Per fare in modo che i tutti gli ingredienti siano perfettamente amalgamati dovrete passarli al setaccio (che in realtà il mio è uno spargi zucchero a velo ma funziona benissimo).

Mettere il mix nel barattolo scelto.

Conservare il contenuto di questo mix per fare la cioccolata calda in un barattolo di vetro, lontano dall’umidità e dai raggi solari.

Questa sarà la vostra etichetta, ricordate di stampare suggerendo alla stampante di mantenere le proporzioni al 100% , altrimenti la vostra etichetta si adatterà al foglio A4.



Qui trovate l’etichetta: tag-cioccolata-speziata-lenius

Al momento di fare la cioccolata calda in tazza:

Sciogliere 35g di mix (circa due cucchiai colmi) in 200ml di latte di mandorla o vaccino. Io ho provato sempre con il latte di mandorle e il gusto finale era perfetto. Non troppo dolce e non troppo amaro o speziato.

Portare a ebollizione e lasciare addensare per massimo 2 minuti, versare in una tazza e gustare.

Per una cioccolata meno densa usare un po’ di latte in più, circa 250ml di latte. Il mix sarà leggermente speziato, tuttavia potete aggiungere a piacere altra cannella, del peperoncino, o dello zucchero a velo o panna fresca appena montata.