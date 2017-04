Alghero mare low cost: più charme meno Sharm

In questo periodo dell’anno il desiderio di vacanze, sole e mare diventa irrefrenabile. Vorrei mettere lo zaino in spalla ed esplorare le spiagge non ancora affollate dal turismo agostano. Ho però sviluppato un’irrimediabile intolleranza verso i pacchetti all-inclusive e località come Sharm-el-Sheikh, che peraltro non ho mai conosciuto. Potrebbe essere il paradiso in terra, ma l’uso che hanno fatto di questo nome ha fatto sì che io non mi senta moralmente autorizzato a scoprirlo.

Ho scoperto invece – udite, udite – che per godere del sole e del mare senza allontanarmi troppo dall’Italia e senza spendere cifre esorbitanti non sono obbligato ad usare un tour operator. Nell’attesa che qualcuno mi dia una buona scusa per lavarmi la coscienza e andare a Sharm voglio, quindi, parlarvi di Alghero, una bellissima destinazione mare low cost.

Alghero mare low cost

Alghero è un’isola linguistica all’interno di un’isola geografica, la Sardegna. Situata nell’angolo nord-occidentale, questa città è una piccola perla dove la lingua catalana è ancora riconosciuta come lingua minoritaria, ereditata dai coloni che nel 1354 sostituirono la popolazione originaria, deportata in catene nella penisola iberica dalla corona Aragonese.

I segni della dominazione castigliana sono evidenti in tutto il magnifico centro storico, ma la Barceloneta, come viene ancora soprannominata, è anche un’ottima base per l’esplorazione delle meravigliose spiagge della Sardegna occidentale. Tra queste, non perdetevi la Spiaggia delle Bombarde: dirigendovi a nord del centro, 2 km dopo Fertilia un cartello a sinistra vi condurrà verso la sua acqua cristallina. Se proseguite oltre fino a Capo Caccia, potete approfittarne per visitare la Grotta di Nettuno, la più famosa della Sardegna. D’estate potete anche decidere di visitarla in barca partendo dal porto di Alghero e aggiungendo 13€ per la traversata.

Dove mangiare

Si trovano tracce spagnole anche nell’ottima cucina locale, dove tra porceddu, murene fritte e mirto scoverete specialità come la crema o l’aragosta alla catalana. Passeggiate per i piacevoli vicoli del centro storico e scegliete tra i vari locali con i prezzi esposti all’esterno, oppure andate direttamente alla Trattoria La Saletta per una cena tradizionale di qualità garantita. Se avete un’auto a disposizione, non rinunciate a una cena in agriturismo: fatevi un regalo e provate il Sa Mandra.

Dove dormire

Per quanto riguarda l’alloggio, il consiglio è di scegliere un Bed&Breakfast non lontano dal centro storico, per esempio il Pa Blanc, che offre wi-fi gratis, colazione self-service e aria condizionata.

Come arrivare

Alghero è collegata quotidianamente con Milano, Roma e Bologna da RyanAir (e meno frequentemente con altre città italiane): se vi muovete per tempo, potete cavarvela con meno di 100€ tra andata e ritorno. Cosa state aspettando?