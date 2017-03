Tutte le maratone in Italia: calendario 2016-2017

Corridori di tutta Italia, vi capiamo. Il problema non è correre, ma scegliere dove andare a correre. Il nostro bel paese ci propone ormai una varietà di tracciati incredibile e tutta da scoprire: pensate che sono più di sessanta le maratone in Italia. Vi aiutiamo a orientarvi con uno strumento, speriamo, utile: il calendario della stagione 2016/2017 di tutte le maratone in Italia, con una breve descrizione e i link per saperne di più.

Il nostro paese, si sa, è bello perché è vario, fatto di città d’arte, mare, montagna, borghi incantati, cultura enogastronomica. Il panorama delle maratone in Italia rispecchia questa bellezza, regalando scenari più o meno noti, ma comunque interessanti, a corridori e spettatori. Insomma ce n’è per tutti i gusti, dalle classiche nelle grandi città alle “Ecomaratone”, che si corrono in zone rurali valorizzando prodotti e territori.

Fatemi sapere nei commenti se avete notizia di modifiche nelle date o altre inesattezze, ma soprattutto condividete le vostre esperienze e le vostre scelte su dove correrete in Italia nel 2015-2016. Buona lettura!

Maratone in Italia: calendario 2016-2017

Maratone in Italia: Settembre 2016

Maratona del Presidente

Luogo: Forlì / Emilia Romagna

Data: 11 settembre 2016

Edizione 2016: 7ª

Descrizione: Percorso che si snoda dentro al parco Otello Buscherini di Forlì, è un circuito da ripetere più volte. Il nome di questa maratona ricorda il fondatore e primo presidente del Club Super Marathon Italia.

Maratona del Mugello

Luogo: Borgo S. Lorenzo (Firenze) / Toscana

Data: 17 settembre 2016

Edizione 2016: 43ª

Descrizione: La maratona più antica d’Italia. Percorso che combina natura, borghi caratteristici e il passaggio dal Circuito del Mugello. Dislivello 424 metri.

Maratona Alzheimer

Luogo: Cesenatico (Forlì – Cesena) / Emilia Romagna

Data: 18 settembre 2016

Edizione 2016: 5ª

Descrizione: Percorso tra Mercato Saraceno e Cesenatico, dall’interno fino al mare, passando da Cesena e altri paesi. Maratona a carattere solidale.

Maratona del Piceno

Luogo: Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) / Marche

Data: 25 settembre 2016

Edizione 2016: 34ª

Descrizione: Percorso completamente pianeggiante vicino al mare.

Maratone in Italia: Ottobre 2016

Ecomaratona di Monte Sole

Luogo: Rioveggio / Emilia Romagna

Data: 2 ottobre 2016

Edizione 2016: 2ª

Descrizione: Evento nato per ricordare i caduti della battaglia di Marzabotto (1944).

Maratona di Torino

Luogo: Torino / Piemonte

Data: 2 ottobre 2016

Edizione 2016: 30ª

Descrizione: Percorso che attraversa i luoghi più importanti di Torino e zone limitrofe (Moncalieri, Nichelino).

Maratona d’Italia

Luogo: Carpi (Modena) / Emilia Romagna

Data: 9 ottobre 2016

Edizione 2016: 29ª

Descrizione: Partenza da Maranello (sede della Ferrari) e arrivo a Carpi, passando da Modena. Percorso asfaltato completamente pianeggiante.

Maratona di Pescara – D’Annunziana

Luogo: Pescara / Abruzzo

Data: 16 ottobre 2016

Edizione 2016: 16ª

Descrizione: Percorso pianeggiante su circuito cittadino a Pescara e dintorni.

Ecomaratona del Chianti

Luogo: Castelnuovo Berardenga (Siena) / Toscana

Data: 16 ottobre 2016

Edizione 2016: 10ª

Descrizione: Percorso sulle colline toscane, nella zona di produzione del Chianti, con salite e discese su asfalto, piste bianche e sterrati. Dislivello 980 metri.

Lake Garda Marathon

Luogo: Malcesine (Verona) / Veneto

Data: 16 ottobre 2016

Edizione 2016: 10ª

Descrizione: Percorso quasi completamente sul Lago di Garda, circondati dalle montagne.

Parma Marathon

Luogo: Parma / Emilia Romagna

Data: 16 ottobre 2016

Edizione 2016: 1ª

Descrizione: Percorso che parte e arriva nella città di Parma, toccando anche alcune località nei dintorni.

Lucca Marathon

Luogo: Lucca / Toscana

Data: 23 ottobre 2016

Edizione 2016: 8ª

Descrizione: Si parte dalle mura e, dopo un tratto di “arborato cerchio” e di vie del centro storico di Lucca, si esce dall’ellisse per attraversare Marlia, Lammari, Segromigno, Porcari e Capannori, per rientrare poi a Lucca con arrivo nella suggestiva piazza S.Michele.

Venice Marathon

Luogo: Venezia / Veneto

Data: 23 ottobre 2016

Edizione 2016: 31ª

Descrizione: Partenza da Stra, a 25 km da Venezia, all’inizio della Riviera del Brenta. La prima parte del percorso, lungo la Riviera del Brenta, si sviluppa in un ambiente caratterizzato dalle numerose ville venete affacciate sulle acque del fiume. La maratona attraversa quindi il centro di Marghera e Mestre, poi corre per oltre 2 km all’interno del Parco San Giuliano e raggiunge Venezia tramite il Ponte della Libertà (un rettilineo pianeggiante lungo quasi 4 km). L’arrivo è nel centro storico di Venezia sulla banchina chiamata Riva Sette Martiri, in posizione panoramica di fronte alla Laguna, con i suoi caratteristici canali e qualche difficoltà per i maratoneti (negli ultimi chilometri bisogna attraversare 14 piccoli ponti sui canali).

Maratona di Rieti

Luogo: Rieti / Lazio

Data: 30 ottobre 2016

Edizione 2016: 3ª

Descrizione: Percorso per lo più pianeggiante che parte e arriva a Rieti, passando per Contigliano e Terria.

Maratone in Italia: Novembre 2016

Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d’Alba

Luogo: Alba (Cuneo) / Piemonte

Data: 6 novembre 2016

Edizione 2016: 7ª

Descrizione: Percorso sulle colline piemontesi, nella zona di produzione del Barbaresco e del Tartufo Bianco d’Alba, con salite e discese su asfalto, piste bianche e sterrati. Dislivello 800 metri.

Lago Maggiore Marathon – Campionato italiano di Maratona 2016

Luogo: Arona (Novara) / Piemonte

Data: 6 novembre 2016

Edizione 2016: 6ª

Descrizione: Percorso abbastanza pianeggiante sul Lago Maggiore, con alcuni alti e bassi, da Verbania a Stresa e di nuovo ritorno a Verbania. Molti tratti di strada panoramica affacciata sul lago e sulle montagne circostanti.

Maratona di Ravenna

Luogo: Ravenna / Emilia Romagna

Data: 13 novembre 2016

Edizione 2016: 18ª

Descrizione: Percorso interamente pianeggiante, con l’attraversamento di un unico cavalcavia e tre tratti di sampietrini.

Maratona di Palermo

Luogo: Palermo / Sicilia

Data: 13 novembre 2016

Edizione 2016: 22ª

Descrizione: Percorso cittadino tra le vie di Palermo.

Verona Marathon

Luogo: Verona / Veneto

Data: 20 novembre 2016

Edizione 2016: 15ª

Descrizione: Percorso che passa dal centro di Verona e dintorni.

Firenze Marathon

Luogo: Firenze / Toscana

Data: 27 novembre 2016

Edizione 2016: 33ª

Descrizione: Il percorso fiorentino si muove attraverso scorci paesaggistici e monumenti di una bellezza unica, che hanno reso famosa la città nel mondo. Un nuovo tracciato che tocca i luoghi più affascinanti di Firenze, come piazza del Duomo, piazza della Signoria, Ponte Vecchio e tante altre strade e piazze ricche di storia e di cultura, prima di concludersi nella solenne maestosità di piazza Santa Croce. Il percorso è senza dislivelli e sempre su strade asfaltate.

Maratona città di Trino

Luogo: Trino (Vercelli) / Piemonte

Data: 27 novembre 2016

Edizione 2016: 2ª

Descrizione: Percorso pianeggiante e asfaltato tra i campi di riso della provincia di Vercelli.

Maratone in Italia: Dicembre 2016

Maratona Coast to Coast

Luogo: Sorrento (Napoli) / Campania

Data: 4 dicembre 2016

Edizione 2016: 8ª

Descrizione: Percorso Sorrento-Positano-Sorrento (provincia di Napoli), asfaltato ma con importante dislivello tra i paesaggi della Costiera Amalfitana.

Maratona di Latina Provincia – Trofeo Città di Sabaudia

Luogo: Latina / Lazio

Data: 4 dicembre 2016

Edizione 2016: 9ª

Descrizione: Quest’anno la maratona di Latina, che nelle ultime edizioni era partita da Sabaudia, tornerà a far sede nel capoluogo laziale. Il nuovo percorso non è ancora noto, ma saraà pianeggiante con attraversamento del Parco Nazionale del Circeo.

Maratona di Reggio Emilia

Luogo: Reggio Emilia / Emilia Romagna

Data: 11 dicembre 2016

Edizione 2016: 21ª

Descrizione: Percorso a Reggio Emilia e dintorni.

Pisa City Marathon

Luogo: Pisa / Toscana

Data: 18 dicembre 2016

Edizione 2016: 11ª

Descrizione: Partenza e arrivo dalla Piazza dei Miracoli sotto la Torre di Pisa, si va dal centro di Pisa fino al mare (Marina di Pisa) e ritorno. Percorso pianeggiante e veloce.

Maratona di San Silvestro

Luogo: Calderara di Reno (Bologna) / Emilia Romagna

Data: 31 dicembre 2016

Edizione 2016: 16ª

Percorso: Sette giri su un circuito pianeggiante per lo più su strade cittadine e piste ciclabili.

Maratone in Italia: Gennaio 2017

First Marathon

Luogo: Calderara di Reno (Bologna) / Emilia Romagna

Data: 1 gennaio 2017

Edizione 2017: 3ª

Descrizione: La prima maratona dell’anno su un circuito pianeggiante alle porte di Bologna.

Maratona di Crevalcore

Luogo: Crevalcore (Bologna) / Emilia Romagna

Data: 6 gennaio 2017

Edizione 2017: 6ª

Descrizione: Percorso pianeggiante su un anello di 21,097 chilometri da ripetere due volte, 90% asfalto, 10% terra. In concomitanza si disputa anche la Mezza Maratona della Befana.

Maratona di Messina

Luogo: Messina / Sicilia

Data: 15 gennaio 2017

Edizione 2017: 9ª

Descrizione: Percorso di 21 km da ripetere due volte.

Maratona di Ragusa

Luogo: Ragusa / Sicilia

Data: 29 gennaio 2017

Edizione 2017: 14ª

Descrizione: I primi 5 km sono cittadini, a Ragusa Ovest. I successivi 32 km sono in campagna, tra i villaggi dell’Altopiano. Al km 32 il percorso diventa in pressoché costante discesa. A partire dal km 38 si entra nel centro storico superiore, passando accanto ai principali monumenti dichiarati dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Nell’ultimo chilometro troviamo 300 metri di salita impegnativa prima dell’arrivo nell’isola pedonale di Piazza Duomo.

Maratone in Italia: Febbraio 2016

Maratona sulla sabbia

Luogo: San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) / Marche

Data: 12 febbraio 2017

Edizione 2017: 15ª

Descrizione: La gara si svolge sul bagnasciuga in un circuito di 7 km da ripetere 6 volte.

Maratona di San Valentino

Luogo: Terni / Umbria

Data: 19 febbraio 2017

Edizione 2017: 6ª

Descrizione: Percorso che percorre le terre natali di San Valentino. Partenza da Terni e percorso nella Valnerina con passaggio dalla Cascata delle Marmore, e ritorno a Terni. Prima metà in leggera salita e ritorno in leggera discesa.

Maratona delle Terre Verdiane

Luogo: Busseto (Parma) / Emilia Romagna

Data: 26 febbraio 2017

Edizione 2017: 20ª

Descrizione: Maratona dedicata al grande compositore. Partenza da Salsomaggiore Terme, passaggio da vari paesi tra cui Roncole, paese natale di Giuseppe Verdi, dove gli atleti al loro passaggio possono ascoltare le note delle opere del Maestro, e arrivo a Busseto, davanti alla statua di Verdi.

Maratone in Italia: Marzo 2017

Treviso Marathon

Luogo: Treviso / Veneto

Data: 5 marzo 2017

Edizione 2017: 1.4

Descrizione: L’edizione 2017 seguirà il nuovo percorso della passata edizione con partenza e arrivo a Conegliano.

Strasimeno

Luogo: Castiglione del Lago (Perugia) / Umbria

Data: 5 marzo 2017

Edizione 2017: 16ª

Descrizione: Il percorso va da Castiglione del Lago a Santarcangelo. Oltre alla maratona si disputa anche una mezza maratona e una ultra maratona di 58 km.

Brescia Marathon

Luogo: Brescia / Lombardia

Data: 12 marzo 2017

Edizione 2017: 15ª

Descrizione: Percorso interamente asfaltato e pianeggiante che attraversa la città di Brescia.

Ferrara Marathon

Luogo: Ferrara / Emilia Romagna

Data: 19 marzo 2017

Edizione 2017: 44ª

Descrizione: Percorso pianeggiante e veloce che attraversa Ferrara e dintorni, con alcuni chilometri lungo la riva del Po.

Piave Marathon

Luogo: Belluno / Veneto

Data: 26 marzo 2017

Edizione 2017: 1ª

Descrizione: Edizione unica che si terrà solo quest’anno per festeggiare i 10 anni della Belluno-Feltre (corsa di 30 km inaugurata nel 2007). Percorso lungo il fiume Piave, la città di Belluno e dintorni.

Unesco Cities Marathon

Luogo: Aquileia (Udine) / Friuli

Data: 26 marzo 2017

Edizione 2017: 5ª

Descrizione: Da Cividale del Friuli fino a Aquileia, due città dichiarate Patrimonio Mondiale dell’Unesco.

Maratone in Italia: Aprile 2017

Milano Marathon

Luogo: Milano / Lombardia

Data: 2 aprile 2017

Edizione 2017: 17ª

Descrizione: Da Corso Venezia i runners si dirigeranno verso la zona di Porta Nuova, con i suoi futuristici grattacieli, per poi sfiorare la Stazione Centrale ed entrare nel cuore della città, con il passaggio in Piazza Duomo ed in Piazza della Scala. Lambendo la Triennale la gara raggiungerà l’area di City Life. Da qui si punterà verso nord-ovest, aggirando il Monte Stella (la “montagnetta” cara ai runners meneghini), l’Ippodromo e lo Stadio Meazza. Il tratto più esterno del percorso si snoderà nel verde del Parco di Trenno fino a Molino Dorino, da dove si tornerà verso il centro con il lungo e velocissimo rettilineo di via Gallarate. Sorpassata la riqualificata zona del Portello, la tradizionale direttrice di Corso Sempione guiderà i maratoneti verso l’Arco della Pace ed il Parco Sempione, che verrà attraversato con un breve e suggestivo passaggio sullo sterrato di Piazza del Cannone, sotto le mura del Castello Sforzesco. Da qui al traguardo solo 2 km, da correre lungo la cerchia dei Bastioni.

Maratona di Roma

Luogo: Roma / Lazio

Data: 2 aprile 2017

Edizione 2017: 23ª

Descrizione: Percorso che passa dai luoghi più importanti di Roma (Piazza San Pietro, Piazza del Popolo, Piazza di Spagna, Piazza Navona, Lungotevere…). Partenza e arrivo dai Fori Imperiali vicino al Colosseo. Percorso pianeggiante ma attenzione ai 7 km di sampietrini del centro di Roma.

Maratona del Lamone

Luogo: Russi (Ravenna) / Emilia Romagna

Data: 9 aprile 2017

Edizione 2017: 41ª

Descrizione: Percorso pianeggiante con partenza e arrivo a Russi e passaggio da diversi paesi della provincia di Ravenna.

Maratona Alpina Val della Torre

Luogo: Val della Torre (Torino) / Piemonte

Data: 16 aprile 2017

Edizione 2017: 10ª

Descrizione: Maratona di montagna con dislivello positivo di 2600 metri.

Maratona di Sant’Antonio

Luogo: Padova / Veneto

Data: 23 aprile 2017

Edizione 2017: 18ª

Descrizione: avvio all’interno della pista di atletica dello Stadio Euganeo e, passando attraverso Rubano, Selvazzano e Teolo si snoda verso la zona dei Colli Euganei giungendo nel cuore pedonale di Abano Terme. Il ritorno nella città del Santo passa per i luoghi più caratteristici della città, prima di concludersi nel suggestivo scenario di Prato della Valle.

Maratona dei Templari

Luogo: Banzi (Potenza) / Basilicata

Data: 23 aprile 2017

Edizione 2016: 9ª

Descrizione: La gara si sviluppa su un circuito cittadino ad anello di 1,980 km quasi interamente pianeggiante con fondo asfaltato, tranne nella zona di partenza e arrivo, dove è presente del basolato per circa 150 metri.

Maratona di Cagliari

Luogo: Cagliari / Sardegna

Data: 24 aprile 2017

Edizione 2017: 8ª

Descrizione: Percorso che attraversa Cagliari, il parco naturale Molentargius Saline, il lungomare Poetto fino alla zona litorale di Quartu Sant’Elena.

Rimini Marathon

Luogo: Rimini / Emilia Romagna

Data: 30 aprile 2017

Edizione 2016: 4ª

Descrizione: Percorso completamente pianeggiante a Rimini e dintorni con lunghi tratti sul lungomare.

Maratone in Italia: Maggio 2017

Del Riso… La Maratona

Luogo: Santhiá (Vercelli) / Piemonte

Data: 1 maggio 2017

Edizione 2017: 2ª

Descrizione: Percorso tra i campi di riso della provincia di Vercelli, che a maggio sono allagati dando agli atleti la sensazione di correre sull’acqua. Percorso pianeggiante e asfaltato con partenza e arrivo a Santhià.

Collemar-athon

Luogo: Fano (Pesaro-Urbino) / Marche

Data: 7 maggio 2017

Edizione 2017: 15ª

Descrizione: Dalle colline al mare, una gara nella storia, le tradizioni culturali e gastronomiche delle Marche. Partenza da Barchi a 320 metri slm e arrivo al porto turistico di Fano. Percorso asfaltato, misto e panoramico.

Maratona d’Europa

Luogo: Trieste / Friuli

Data: 7 maggio 2017

Edizione 2017: 18ª

Descrizione: Partenza da Lipica in Slovenia e arrivo a Trieste. Il nome si deve alla posizione geografica centrale di Trieste rispetto all’Europa.

Maratona dell’Isola d’Elba

Luogo: Isola d’Elba / Toscana

Data: 7 maggio 2017

Edizione 2017: 2ª

Descrizione: Percorso asfaltato, misto con sali scendi ma non troppo impegnativo, e molto panoramico.

Ecomaratona dei Marsi

Luogo: Collelongo (L’Aquila) / Abruzzo

Data: 7 maggio 2017 (Non confermata)

Edizione 2017: 210ª

Descrizione: Maratona di montagna con tracciato su strade sterrate, partenza e arrivo a 915 metri e punto più alto a 1713 metri

[Post in aggiornamento: le maratone nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2017 saranno aggiunte non appena le date verranno confermate]