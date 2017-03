Pasquetta in Toscana: 3 itinerari tra arte, terme e buona cucina

Appuntamento imprescindibile, per molti la Pasquetta è l’occasione giusta per una rilassante gita fuori porta. E la Toscana, con la sua storia, i suoi paesaggi e le sue prelibatezze ben si presta a essere girata in lungo e in largo.

Ecco allora tre diversi itinerari in Toscana da cui lasciarvi ispirare per la prossima Pasquetta: un itinerario artistico, un itinerario per gli amanti delle terme e un itinerario eno-gastronomico. Un semplice punto di partenza per iniziare ad esplorare una regione dove anche il più piccolo borgo nasconde gioielli inestimabili.

Questi 3 itinerari in Toscana sono concentrati in particolare nell’area geografica del Chianti, da sempre fucina inesauribile di paesaggi paradisiaci, suggestivi borghi e, cosa che non guasta mai, delizie enogastronomiche.

Itinerari Toscana: da dove partire e come muoversi

L’area geografica del Chianti è da sempre la meta preferita delle gite di Pasquetta degli abitanti di Firenze e dintorni, ma niente vieta, se vivete più lontano ma avete qualche giorno libero a disposizione, di programmare un soggiorno più lungo. Se questo è il vostro caso, il consiglio è di alloggiare a Siena, dove passare almeno mezza giornata per perdervi fra le strade dell’antico centro.

Siena: cosa vedere

Iniziate la visita di Siena percorrendo via Banchi di Sopra e via di Città. Appena possibile, infilatevi sotto uno degli archetti che portano a Piazza del Campo: avrete così la vista più affascinante. Intorno alla famosa “conchiglia” si trovano Fonte Gaia, il Palazzo Comunale con la Torre del Mangia, e altri splendidi edifici tra cui Palazzo Sansedoni.

Dirigetevi poi verso il Duomo: il meraviglioso pavimento, purtroppo, è visibile solo da fine agosto a fine ottobre, ma la tipica struttura in marmo policromo e la testimonianza del progettato ampliamento (mai terminato) valgono da soli la visita. Non perdetevi l’Accademia Chigiana, una delle più importanti istituzioni musicali italiane, che accoglie il pubblico per visite e concerti.

Siena: dove mangiare e dove dormire

Per una sosta golosa, è obbligatorio orientarsi sui classici dolci senesi: panforte, ricciarelli, cavallucci, copate e chi più ne ha più ne metta. L’indirizzo di riferimento è Nannini.

Se volete cenare in un posto suggestivo e di buon livello, suggeriamo la Compagnia dei Vinattieri. Per passare una notte romantica e suggestiva, prenotate il B&B Paradiso n. 4: vale la pena di salire i quattro piani di scale per ritrovarsi davvero in paradiso, oltretutto ecosostenibile!

Siena e dintorni

Per muoversi nei dintorni, avendo solo pochi giorni e volendo vedere il più possibile, il sistema più valido è sicuramente l’automobile. Se avete molto tempo a disposizione potete optare anche per la bicicletta, ma preparatevi a numerosi saliscendi!

1. Pasquetta mistica: i capolavori dell’arte sacra

Siete profondamente religiosi e volete vivere il vero significato della Pasqua, o siete appassionati di arte e architettura? Per qualsiasi motivo amiate le chiese, fra i tre itinerari in Toscana che vi proponiamo questo è sicuramente quello che fa per voi, poiché vi mostrerà delle vere e proprie meraviglie.

Innanzitutto, da Siena dirigetevi verso San Galgano: nella piccola località potrete trovare ben due edifici religiosi celebri in tutto il mondo. Chi non conosce, infatti, l’Abbazia di San Galgano, la stupefacente chiesa scoperta? Si tratta, in realtà, di ciò che resta di una grande abbazia gotica, deturpata alla fine del Trecento dalla pratica della commenda. Abbandonata a se stessa, l’abbazia si è presa però la sua rivincita diventando uno dei luoghi più suggestivi d’Italia, sede di concerti e spettacoli estivi.

Poco più in alto sorge la Rotonda di Montesiepi, la famosa chiesa della Spada nella Roccia: si tratta della spada di San Galgano, che originariamente fu sepolto proprio nella chiesa.

Poco oltre San Galgano troverete la località di Chiusdino, dove potrete dare un’occhiata al Mulino delle Pile: si tratta del mulino della famosa pubblicità che non è più bianco ma, riportato all’antico splendore, funziona da agriturismo e ristorante. E se mentre girate dovesse venirvi voglia di un tranquillo, semplice panino con formaggi o salumi locali, qualsiasi botteguccia andrà più che bene: noi ci siamo fermati nel piccolo e suggestivo paese di Chiusure.

Dopo la pausa, proseguite per l’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore e preparatevi a sgranare gli occhi per la meraviglia davanti al prezioso coro ligneo intarsiato e agli straordinari affreschi. Quando sarete sazi di tanta bellezza, dirigetevi verso Sant’Antimo per assaporarne una di tutt’altra natura, ma non per questo meno preziosa: la semplice e forte abbazia romanica deve la sua suggestione alla sua estrema linearità e al suo essere spartana, spoglia, ma proprio per questo affascinante.

2. Pasquetta termale: le acque che rigenerano

Che siate o meno dei fan delle terme, le cittadine della provincia di Siena che le ospitano meritano comunque una visita, tanto sono suggestive e riposanti già al primo colpo d’occhio. Potete fermarvi per mezza giornata in uno stabilimento termale oppure limitarvi ad ammirare paesaggi e architetture: in entrambi i casi, rientrerete dal vostro itinerario termale in Toscana rilassati e pronti a ripartire con il piede giusto.

Rimarrete incantati davanti a quel piccolo gioiello che è Bagno Vignoni: la sua straordinaria piazza d’acqua è unica al mondo. Nel dirigervi verso un altro gioiello, San Casciano dei Bagni, non dimenticate di fare una sosta a Radicofani per visitare l’imponente Fortezza di Ghino di Tacco.

Altra sede termale e borgo consigliato per una visita è Radicondoli, paese dalla caratteristica forma allungata. Principale motivo di attrazione di Rapolano Terme è invece un complesso archeologico termale etrusco-romano.

3. Pasquetta enogastronomica: i borghi belli e buoni

Vino e pecorino: l’accoppiata vincente di ogni gita nel senese che si rispetti! Per un itinerario in Toscana che vi porti alla scoperta di sapori e bellezze iniziate da Montepulciano, dove potrete ammirare il Palazzo Comunale (che vi ricorderà notevolmente Palazzo Vecchio di Firenze) e fare un giro fra le chiese e palazzi del centro storico. Difficilmente ripartirete senza avere acquistato almeno una bottiglia di Nobile di Montepulciano!

Dopo Montepulciano fermatevi a Pienza, la città di Pio II, con il celebre Palazzo Piccolomini. Iniziate a sentire un certo languorino? Due consigli: se avete voglia di un pasto ben curato in un ambiente raffinato, fa per voi Il Rossellino, uno dei più piccoli ristoranti italiani (12 coperti in tavoli separati, 16 con una sola tavolata). Se, invece, preferite un ambiente e una cucina più informale, ottima l’Osteria Sette di Vino. Non ripartite senza avere acquistato una forma di pecorino di Pienza: che sia fresco, semistagionato o stagionato, lo trovate – insieme a molte altre specialità locali – da Marusco e Maria, in centro.

Infine, una sosta a Montalcino è d’obbligo: non solo per assaggiare il Brunello, celeberrimo vino il cui segreto è una pianta di rose coltivata fra i filari, ma anche per la fortezza trecentesca e il centro storico che non potrà assolutamente deludervi.