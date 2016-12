Geometry Dash: 10 consigli per finirlo

Geometry Dash , si sa, non è certo un gioco facile da completare, anche se i primi livelli sono alla portata di chiunque. Ma non tutti riescono a finire anche i livelli meno complessi, quelli della versione Lite.

Dopo averlo recensito in un post precedente, eccovi una piccola guida per migliorarsi in Geometry Dash:

1) Seguire il ritmo della musica in sottofondo: tutti i livelli sono modellati secondo una colonna sonora, permettendovi di sincronizzare i salti. Certo, anche se non si ha un orecchio sopraffino generalmente si riesce nell’impresa.

2) Il tempismo, come accennato sopra, è fondamentale: pare banale, ma nervi saldi e riflessi immediati (come capitava per Quizzle o Brain Reactor) sono necessari per completare livelli ostici.

3) Evitate di tener premuto il dito sullo schermo: questo comando funziona bene solo in casi specifici, e piuttosto che continuare a saltare rischiando la morte è meglio fare tocchi singoli e ripetuti.

4) Tanta, tanta, tanta pratica. Allenatevi con la practice mode, che vi permette di conoscere il livello e di affrontare più volte una stessa area (difficile da superare) senza dover ricominciare da capo.

5) Trasformazioni da una forma all’altra, cambi repentini di gravità e verso sono all’ordine del giorno in Geometry Dash: abituatevi non solo ad utilizzare i comandi normali, ma anche quelli invertiti.

6) In ogni livello è presente un pezzo (o più) in cui si pilota l’astronave: imparate a guidarla con maestria!

7) Spesso sullo sfondo si notano delle luci-guida, di varie forme (stelle, pallini, rombi) che possono aiutarvi nel tracciare il percorso. Queste luci compaiono soprattutto quando si diventa astronave.

8) Mantenete lo sguardo avanti, evitando di fissare troppo l’attenzione sulla bellezza estetica del quadrato. È abbastanza scontato come consiglio, ma lo propongo lo stesso, perché in questo modo vedete in anticipo gli ostacoli che verranno.

9) In alcuni livelli, come per esempio “Dry Out” o “Can’t let go”, i tratti da percorrere “a testa in giù” sono molto lunghi e possono provocare confusione/rabbia. Un piccolo consiglio è quello di mettere in pausa non appena si entra nel portale e girare il dispositivo al contrario, in modo che la gravità sembri normale (ricordo di disattivare la rotazione automatica!).

10) Molti livelli online sono disponibili solo per la versione completa, e questi sono una buona fonte di esercizio e svago. I livelli costruiti da altri giocatori infatti sono a volte più facili di quelli degli sviluppatori.

Concludo riferendovi una novità su Geometry Dash (disponibile anche per Apple in versione Lite gratuita e in veste completa a 1,79 €) : con il recente aggiornamento è stato aggiunto un 15esimo livello, chiamato “Electrodynamix”. Nel livello vengono introdotte delle frecce che permettono di accelerare o rallentare lo scorrimento degli ostacoli. Provatelo perché ne vale la pena!

Leggi anche il post sui nuovi livelli di Geometry Dash!