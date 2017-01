Fantacalcio mercato di gennaio: chi comprare e perché

Il mercato di riparazione del Fantacalcio è un momento cruciale della vostra stagione. Qualsiasi sia la vostra posizione attuale in classifica, scegliere i giusti giocatori a gennaio potrebbe sconvolgere la vostra stagione. In meglio, si spera.

Il sistema di calciomercato all’interno di una lega di fantacalcio è molto variabile. In alcune leghe il mercato è sempre aperto, sia per gli scambi tra i fanta-allenatori, sia per acquistare i giocatori svincolati. In queste leghe sarà molto difficile trovare liberi giocatori come Gagliardini, Fofana, Simeone, per lo più inattesi ad alti livelli a inizio stagione ma sicuramente già acquistati a campionato iniziato.

In altre leghe, invece, anche per acquistare i giocatori non chiamati durante l’asta iniziale bisogna attendere il mercato di riparazione. È da qui che partiremo, dedicandoci inizialmente a coloro che nel fantamercato di metà stagione non punteranno solo sui nuovi arrivi della Serie A ma potranno tornare sui propri passi e pescare tra gli svincolati. Di volta in volta, poi, aggiorneremo questo post con i movimenti di mercato più interessanti in ottica fantacalcio per avere un quadro complessivo alla scadenza del 31 gennaio, quando le aste di riparazione entreranno nel vivo.

Fantacalcio mercato gennaio

Atalanta: senza dubbio la squadra di Gasperini è stata la maggiore rivelazione del girone d’andata della Serie A. Caldara, Conti, Spinazzola, Kessie sono ormai delle certezze dal rendimento costante. Gagliardini, un’altra grande sorpresa della stagione, è passato ufficialmente all’Inter, per cui Freuler potrebbe avere più minuti a centrocampo. Petagna potrebbe essere libero in molte leghe, ed è un titolarissimo. Dietro di lui, Paloschi potrebbe avere parecchio mercato in serie A, aspettate a venderlo. Occhio in porta dove Berisha ha tolto il posto a Sportiello, anche lui in odor di mercato.

Bologna: la squadra di Donadoni viaggia senza infamia e senza lode verso la salvezza. Il ritorno di Verdi, entro la fine di gennaio, regala un nome top a chi cerca un centrocampista dal gol facile. In Emilia potrebbe arrivare anche Cerci, ad aumentare la concorrenza a Krejci, Di Francesco, Mounier e allo stesso Verdi. Gerarchie definite in difesa: Maietta-Gastaldello centrali e Torosidis-Masina sulle fasce sono ormai i titolari, mentre Mirante è rientrato da un pezzo ed è titolare davanti a Da Costa.

Cagliari: dopo un ottimo avvio i sardi hanno perso un po’ il passo ma non dovrebbero avere problemi a salvarsi. La difesa è la peggiore d’Europa, per cui evitate di puntarci. Piuttosto, puntate sull’estro di Joao Pedro a centrocampo, oltra alla garanzia Di Gennaro. Davanti c’è abbondanza, con Borriello meno titolare rispetto all’inizio di stagione, e i vari Sau, Farias e Melchiorri potenziali alternative. Cambio in porta: è arrivato Gabriel dal Milan e sarà il titolare, Storari farà da secondo a Donnarumma.

ChievoVerona: classico campionato da Chievo, mai invischiato nella lotta retrocessione ma troppo indietro per sognare in grande. Non dovrebbero esserci grossi movimenti di mercato: puntate su Inglese e Pellissier se sono liberi (sono ottimi nomi per chiudere il reparto d’attacco). Pensierino anche su De Guzman.

Crotone: un prevedibile campionato di sofferenza e il mercato non sembra destinato a cambiare le sorti dei calabresi. Potrebbero arrivare Gnoukuri e Biabiany dall’Inter, entrambi interessanti in ottica Fantacalcio come uomini a completare il reparto. Il consiglio generale è di non avere troppi giocatori del Crotone in rosa, e per troppi s’intende un qualsiasi numero maggiore o uguale a 2.

Empoli: dopo un avvio difficile i toscani hanno raccolto punti pesanti in ottica salvezza rivoluzionando la coppia d’attacco. Pucciarelli e Maccarone hanno lasciato il posto a Marilungo e Mchedlidze, che se fossero liberi nella vostra lega potrebbero essere dei colpi interessanti (il georgiano più dell’italiano). Gilardino ha già salutato la Toscana: pessimo il suo rendimento finora, ma sembra destinato a un posto da titolare a Pescara. Un nome a centrocampo? Dioussè, che ha tolto il posto a José Mauri.

Fiorentina: una stagione caratterizzata dall’esplosione di Federico Bernardeschi in mezzo a una serie di risultati altalenanti. Il mercato di gennaio è legato soprattutto alla vicenda Kalinic: se il croato saluterà Firenze per andare in Cina la Viola cercherà un sostituto (Zaza?) e potrebbe anche fare altri movimenti in porta/difesa. Tra i possibili svincolati segnaliamo Salcedo e Milic, che stanno raccogliendo più di qualche presenza.

Genoa: finora tra le società più attive sul mercato, ha salutato Rincon e Pavoletti e preso Pinilla, ma il titolare dell’attacco rossoblù dovrebbe essere il cholito Simeone, che potrebbe ancora essere svincolato in molte leghe. Ma non è il solo nome interessante della rosa di Juric: gli esterni Lazovic e Ninkovic, i nuovi arrivi dalla B Beghetto e Morosini, sono tutte possibili scommesse per il fanta-mercato invernale. A Genova è arrivato anche Adel Taarabt, ma molto del suo rendimento dipende dalla sua forma fisica: andateci cauti. Sfortuna per chi ha Perin, fuori per tutta la stagione e destinato a essere sostituito da Agazzi, e non è la stessa cosa. In arrivo a Genova anche Cataldi, in prestito dalla Lazio: probabile che giochi titolare, pochi bonus ma può servire a completare il centrocampo.

Inter: Pioli ha finalmente portato costanza di rendimento e punti in casa nerazzurra. L’arrivo di Gagliardini potrebbe dare forza a un centrocampo dove c’è già abbondanza di uomini, tanto che Banega, Joao Mario, Brozovic e Kondogbia continuano ad alternarsi. Tra i terzini D’Ambrosio e Ansaldi sembrano essere in testa nelle gerarchie, ma il consiglio è di prenderne uno in coppia con una riserva (Santon e Nagatomo), per essere sempre coperti.

Juventus: dominatrice assoluta del campionato, siamo sicuri che ben pochi giocatori bianconeri sono tra gli svincolati. Se ad esempio Rugani è ancora libero, fateci più di un pensiero. Rincon arriva a completare il centrocampo e potrebbe trovare molto spazio soprattutto quando la Juve gioca con il 4-3-1-2. Davanti ha reso meno del previsto, complice infortunio, Dybala, da lui ci aspettiamo una grande seconda parte di stagione.-