”Selten” in tedesco sta per ”raramente”. Era infatti solo in una circostanza eccezionale che si preparava un dolce tanto ricco come lo Zelten trentino. I suoi ingredienti di base lo riportano ai tanti pandolci italiani e stranieri. Dolci ”poveri” che cercavano però con l’aggiunta di qualche ingrediente extra e ricercato, come la frutta secca e quella con guscio, di vestirsi a festa e di diventare super nutrienti. E questa circostanze sono le feste invernali, in cui diventa il dolce di Natale trentino per eccellenza.

Più ricco nella sua base in Trentino, più abbondante di frutta secca in Alto Adige, lo zelten è diffuso in tutta l’area ladina. Questo dolce è frutto di scambi secolari con l’Austria.

Oggi vi propongo una mia versione tendenzialmente più trentina e anche più economica, tra i dolci di Natale forse è uno dei più semplici da preparare e di sicuro successo.

Dolce di Natale Zelten Trentino 500 g farina macinata a pietra (farro o altri grani)

250 g zucchero integrale

3 uova da allevamento a terra

100 g burro

1 bustina di lievito biologico senza glutine e aromi

scorza tritata di 1 limone non trattato

50 g noci (opzionali)

100 g fichi secchi

50 g pinoli (opzionali)

100 g mandorle

50 g cedrini

100 g uva sultanina

3-4 cucchiai di rum Procedimento Versate l’uvetta in una tazza di acqua tiepida e lasciatela rinvenire. Dividete i tuorli dai bianchi delle uova. Montate a neve ferma i bianchi. A parte in una ciotola, sbattete bene i tuorli con lo zucchero aiutandovi con il burro sciolto e allungato con mezzo bicchiere d’acqua tiepida e fino a quando non otterrete un composto spumoso. Lasciate riposare il composto per mezz’ora circa, aggiungete un poco alla volta la farina setacciata e tutti gli altri ingredienti tritati e mescolati insieme (a parte quelli che volete lasciare interi per decorare la superficie). Aggiungete infine gli albumi a neve. Lavorate gli ingredienti fino ad ottenere un impasto omogeneo, e poi stendetela in una tortiera unta e infarinata e mettete in forno per 30 minuti a 220°. Potete guarnire la superficie dello zelten trentino formando dei fiori con l’uvette e le mandorle (o pinoli). Naturalmente si possono usare anche altri tipi di frutta secca (nocciole, datteri o altri semi oleaginosi a piacere) e cospargere con zucchero a velo.

Il dolce di Natale trentino è ottimo a fine pasto e a colazione.