Day of the Tentacle Remastered sul PlayStation®Store

Pensavate che i regali di Natale fossero finiti? Beh, vi sbagliavate di grosso. Oltre a due giochi a prezzo scontato, per i possessori del PlayStation®Plus, questo gennaio 2017 vengono messi a disposizioni 4 download gratuiti di giochi che tutti gli altri mesi sarebbero a pagamento.

Uno di questi è un grande classico LucasArts per la generazione degli anni ’90: Day of the Tentacle Remastered, disponibile sia per PS4 che per PS Vita.

Il gioco, uscito per la prima volta nel lontano 1993, è il seguito di Maniac Mansion; dei 7 personaggi giocabili nel primo capitolo solo il nerd Bernard è giocabile. Day of the Tentacle narra le vicende di tre amici che per fermare un tentacolo mutante agiscono nella casa del dottor Edision su tre diverse linee temporali: passato, presente e futuro.

Unendo le forze e scambiandosi oggetti tra i vari tempi interagiscono con personaggi storici e con vecchi personaggi del precedente capitolo.

Cosa cambia dall’originale?

Il gioco rivisto non cambia la trama, ma migliora la grafica e la colonna sonora: in un qualsiasi momento sarà possibile passare dalla nuova alla vecchia grafica e viceversa, nella versione per console portatile, basterà scorrere il touch.

Nella schermata iniziale potremo caricare i nostri salvataggi (avremo a disposizione 10 slot) e decidere se giocare la partita corrente con o senza il commento degli sviluppatori del gioco, oppure guardare la galleria bozzetti che si riempie man mano che esploriamo nuove aree nella Maniac Mansion.

Quando arriveremo nella stanza di Weird Ed sarà possibile, come nell’edizione precedente, giocare al primo capitolo di Maniac Mansion: la differenza è che sarà possibile salvare e caricare le partite salvate di modo che si possano finire entrambi i giochi.

Come sono i comandi di Day of the Tentacle Remastered?

La Sony regala Day of the Tentacle per la sua console portatile e per la PS4. I comandi non sono più come un punta&clicca d’epoca, dove avevamo una parte dello schermo occupata dall’inventario e dalla sezione “prendi, tira, apri, usa”, ma sono diventati come quelli di altri giochi remastered quali Monkey Island 1 e 2 e quindi per aprire una porta dovremo cliccare sulla porta e successivamente selezionare l’icona della porta aperta.

Per esaminare pigeremo con il cursore (che si muove con l’analogico sinistro) o con il touch (per la PS Vita) l’oggetto che ci interessa e in seguito sulla lente d’ingrandimento per avere una descrizione di ciò che abbiamo selezionato.

Salvataggi



Nel caso foste stanchi potrete salvare il gioco in qualsiasi momento senza nessun problema, inoltre andando avanti nel gioco vedremo spesso un’icona a forma di floppy disc: questo è il salvataggio automatico così in caso di interruzione improvvisa del gioco potremo riprendere da dove era stato effettuato l’ultimo salvataggio.

Se voleste continuare il gioco sulle due console della Sony per cui è disponibile il download è presente un metodo di salvataggio che, quando siete connessi al PlayStation Network, vi permette di continuare una partita iniziata con un altro dispositivo, ma connesso allo stesso account PlayStation.

Conviene scaricare il gioco?

L’offerta è a tempo limitato, infatti finito il mese di gennaio PlayStation®Store proporrà nuovi sconti e nuovi regali per gli utenti PlayStation®Plus: quindi conviene approfittarne ora perché, male che vada, lascerete il gioco ad invecchiare tra i vostri download.

Vi ricordo che potrete usufruire dei titoli che scaricate gratis dal PlayStation®Store come utenti Plus solo finché avete un abbonamento Plus, quando il vostro abbonamento scadrà i giochi diventeranno offline.

Immagini| @Gerwin Sturm