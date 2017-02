10 cose che solo le single possono fare

C’era una volta un tempo in cui essere single era considerato una vergogna. Era il tempo della zitella, che non aveva una vita (sessuale e non), non aveva amici, restava perennemente in casa a fare la maglia ed era additata come “quella brutta che non è riuscita a farsi sposare da nessuno”.

Per fortuna, il mondo è cambiato: essere single non fa più rima con “figlia di Fantozzi” ma, al contrario, con libertà e senso di felicità (anche qui si esagera…non è che siamo sempre ai festini o sempre felici!).

È di questa rinnovata visione sociale della donna single che ci occupiamo nella rubrica che nasce proprio con questo articolo: status single.

Tralasciando, per ora, tristezze e voglia di innamorarsi perenne che abbiamo noi single, cominciamo da qualcosa di più simpatico e che accomuna assolutamente tutte: le strane manie da single.

Chi è una lady da Sex and the city ricorderà sicuramente quella puntata dove le nostre quattro amiche si scambiavano le loro idee e curiosità proprio sulle strane manie da single: ognuna ha le proprie ma di seguito vi elencherò quelle dove ciascuna di noi (anche te, che scuoti la testa) si potrà riconoscere.

10 strane manie da single

1. Pigiama Party

Stare in pigiama tutto il giorno, con calzino orrendo indossato rigorosamente sopra il pantalone, struccata e spettinata: decisamente anti sesso ma rigenerante!

2. Chewbecca Style

Diciamoci la verità, a tutte noi piace essere sempre perfette. Ma quando sei single puoi permetterti di non depilarti – se non hai tempo o voglia – creando quel manto alla Chewbecca che nessuno – ripeto nessuno – dovrà mai vedere e tantomeno toccare.

3. Whatsapp in libertà

Sì esatto, ricevere messaggi vocali dalle amiche e poterli ascoltare a volume alto è un toccasana! Non dobbiamo metterci le cuffie o aspettare di essere da sole ma soprattutto nessun timore di quello che possa uscire dalle loro bocche.

Non sottovalutiamo poi i vari messaggi ricevuti dai ragazzi ai quali abbiamo lasciato il numero: attenzione alle risposte… Rileggete bene e controllate di non aver sbagliato il nome.

4. Ubriacarsi di film e telefilm

Passare ore a vedere film e telefilm preferiti senza avere qualcuno che alza gli occhi al cielo? Sì, anche questo è possibile. Non sarà una grande soddisfazione ma fa comunque piacere a spirito ed umore.

5. Speed (or not) dating

Non essere fidanzati comporta anche il piacere di poter conoscere tanti ragazzi, farsi corteggiare (quando ne sono capaci, ma questa è un’altra storia), uscire a cena e divertirsi un po’. Bisogna assaggiare tante torte per trovare quella preferita, no?

6. SPA golose

Dedicarsi un week end alla SPA, facendosi coccolare e massaggiare senza limiti. Dedicare del tempo a se stessi e alla propria bellezza è un dovere, per ritrovare l’autostima e per sentirsi nuovamente belle.

7. Dinner Take Away

Invitare le nostre amiche a casa e ordinare direttamente con i nuovi sistemi di Take Away digitale: bere, mangiare, ridere e guardare un film che in presenza dei fidanzati mai si potrebbe fare. Rigenerante? Autodistruttivo? Chi lo sa, ma sicuramente divertente.

8. Shopping terapia

Single da poco? La shopping terapia è il miglior medicinale esistente. Certo, le contro indicazioni ci sono ma… Non pensateci adesso, avrete tempo di farlo a fine mese!

9. Tempo tempo tempo

Abbiamo tempo per le amiche, per i nostri cari, per i nostri hobby e per noi stesse, per conoscere e sperimentare. Da non sottovalutare mai il tempo, perché non aspetta tempo!

10. E la tua mania?

L’ultima la lasciamo a te, a una delle tue strane manie da single. Scrivila nei commenti, la vogliamo conoscere e copiare!