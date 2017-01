Cosa mangiano i vegani: esempio di dieta vegan

Forse alcuni di voi meno avvezzi al vegetarianismo e altre diete cruelity free si saranno chiesti più di una volta cosa mangia un vegano. In particolare se ne avete uno in famiglia, avete invitato a cena una persona vegana o se state pensando di seguire questa dieta e approccio etico-alimentare questo articolo vi darà delle informazioni utili.

Seguire la dieta vegana significa scegliere di non mangiare carne, pesce, e tutti i derivati animali come uova, latticini (latte, burro, panna, yogurt…) e miele.

Può sembrare complicato mangiare vegano ma è solo questione di abitudine. Vi stupirete di quante pietanze vegane consumate quotidianamente senza accorgervene. Basteranno piccole modifiche al vostro menu quotidiano ed ecco che il piatto diventa vegano al 100%. In commercio esistono molte alternative ai prodotti di origine animale che possono aiutarvi a preparare piatti completi e ricalcare ricette tradizionali.

Ecco qui qualche idea su come impostare l’alimentazione di tutti i giorni, partendo da una colazione alla cena.

Visto che qui siamo curiosi condividi con noi la tua esperienza vegana e raccontaci come ti trovi nei commenti.

Cosa mangia un vegano?

Ecco un esempio di dieta vegana giornaliera con suggerimenti dalla colazione, al dolce.

Colazione:

Tè di tutti i tipi (matcha e kombucha sono anche degli ottimi integratori), caffè e bevande vegetali, chiamate normalmente “latte vegetale”. Esistono di soia, riso, avena, mais, kamut, farro, nocciole, mandorle, cocco, semi di sesamo. Provali e trova quello che ti piace di più, i gusti e le consistenza sono differenti.

Yogurt di soia. Si trova sia naturale che alla frutta e lo potresti abbinare a muesli o granola

Biscotti. Se leggi le etichette con un po’ di attenzione li troverai anche biscotti in versione vegan. Li puoi anche fare in casa, guarda questi per esempio di biscotti alla banana, oppure questi allo zenzero. Ricordati sono a base di burro o olio vegetale e senza uova!

Torte e dolci preparati in casa utilizzando latte vegetale e olio al posto di latticini e senza uova. Puoi anche comprarle, le trovi, ma occhio al prezzo e ingredienti!

Porridge e muesli di quinoa o fiocchi di cereali con latte vegetale

Pane con marmellata o creme al cioccolato spalmabili senza grassi animali e senza latte vaccino

Frutta

Per dolcificare le tue bevande e i dolci potrai usare lo zucchero (integrale di canna… più aromatico) e il malto (di riso, di orzo, di farro), lo sciroppo d’agave o lo sciroppo d’acero. Sono dolcificanti di origine vegetale e con la consistenza del miele che è invece escluso dalla dieta vegana.

Pranzo vegano

Per il pranzo, e anche per la cena in realtà, ti puoi sbizzarrire alternando a rotazione alla pasta e riso altri cereali, magari in chicco e integrali. Anche una pasta alla Norma senza la ricotta salata o con una versione di formaggio vegano è per 80% già vegana. Oppure dei legumi. Un consiglio per dare il via ad una ottimale digestione è quello di cominciare con una insalata cruda mista, arricchita da germogli, semi di girasole e di zucca.

Insalate di cereali e legumi con verdure, se la stagione è calda. Prova il farro, l’avena, l’orzo, la segale, la quinoa e il grano saraceno, ad esempio. Per imparare a cucinare la quinoa qui te lo spieghiamo.

Per condire i tuoi primi piatti inventa anche dei pesti e salse fantasiosi… non vorrai più staccarti dal tuo minipimer.

Se hai tempo fai la pasta in casa veg, senza uova

Non limitarti al “risotto”, hai mai provato a fare l’ “orzotto”?

Prepara delle zuppe e vellutate o insalate senza derivati animali

Torte salate alle verdure. Fai tu l’impasto però, ti bastano farina, acqua sale e olio e la farciscila con le tue verdure preferite. Se sei pigro perché non provare uno strudel salato alle verdure?

Cena vegana

Per la cena potresti privilegiare alimenti più proteici da accompagnare a un contorno crudo o cotto.

Merenda vegana e dolci

Frutta, gelato o mousse crudiste

Crackers, grissini e gallette di cereali. Fai solo attenzione che non contengano strutto o grassi di scarsa qualità

Un dolce fatto in casa, per esempio. Il brownies vegan al cioccolato è sempre una golosità assicurata

Una manciata di frutta disidrata e semi oleaginosi. Sono una fonte di benessere ed energia!

A me è venuta una fame… e a te?