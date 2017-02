Consumo di suolo e urban sprawl: come cambiano le nostre città

Cosa sta accadendo alle città italiane? Espansione, riqualificazione, innovazione sono solo alcuni tra i termini più utilizzati per descrivere i processi in atto nei contesti urbani. Dopo esserci occupati di gentrification, diritti, periferie, città duale e sicurezza centriamo ora la nostra attenzione su consumo di suolo e urban sprawl, una tematica che implica nuove ed altre sfide sociali e ambientali.

Consumo di suolo e urban sprawl: lo scenario italiano

Tra il 2007 e il 2008, per la prima volta nella storia dell’umanità, la popolazione mondiale che risiede in aree urbanizzate ha superato la popolazione “rurale”. La città continua la sua crescita, iniziata millenni fa e consolidatasi nel tardo Ottocento.

Se in Europa, per ragioni storiche, sociali ed economiche, la concentrazione di individui in contesti urbani è un fenomeno incrementale e di vecchia data, in altri continenti l’urbanizzazione ha proceduto con ritmi alquanto differenti facendo registrare una marcata accelerazione negli ultimi decenni.

In Asia la popolazione urbana è ad oggi ancora minoritaria ma entro quindici anni, dicono le stime dell’UNDP – United Nations Development Programme, avverrà il sorpasso e l’Africa ci andrà molto vicino. Stiamo andando dunque verso un futuro in cui il baricentro demografico sarà sempre più urbano?

In Italia l’anagrafe dei dieci comuni più popolosi ci riserva una – apparente – sorpresa: nell’ultimo ventennio solo Roma ha visto crescere i propri abitanti, nelle altre nove città si è registrato un calo (a Napoli, Genova e Catania più marcato che altrove), nonostante flussi migratori in entrata, riqualificazioni di quartieri e nuove infrastrutture.

Le città italiane sono quindi in controtendenza? In realtà ciò che si sta verificando è un riversamento di fasce di popolazione urbana nei comuni limitrofi, dove i prezzi di locazione sono più abbordabili, la possibilità di avere un angolo di verde non è un miraggio e – forse – la congestione delle automobili è minore.

Il risultato è ciò che gli anglosassoni chiamano sprawl, uno sparpagliamento spesso disordinato di caseggiati, strade, rotatorie, capannoni e centri commerciali che facciamo ormai fatica a separare fisicamente e concettualmente dalle città che li hanno generati.

Sono quindi le fasce periurbane a ingrossarsi e ad accogliere ogni anno centinaia o migliaia di nuovi residenti, in uscita dai capoluoghi o in arrivo dai piccoli comuni, dalle vallate, dall’estero. Consumo di suolo e urban sprawl sono dunque fenomeni strettamente correlati, come vedremo tra poco.

Consumo di suolo e urban sprawl: una crescita incontrollata

Fino a qualche anno fa le scienze sociali – probabilmente anche l’urbanistica – hanno largamente sottovalutato questo fenomeno o quanto meno lo hanno letto come un consolidamento del paradigma della città diffusa, prefigurando una compatibilità tra questa “nuova” forma urbana, le attività umane e l’ambiente circostante.

Le tecnologie informatiche, il telelavoro, le infrastrutture viarie, una diversa organizzazione dei tempi e innovativi sistemi di mobilità inter- e intra-urbana avrebbero, nelle intenzioni e nelle speranze di amministratori e pianificatori, favorito il crescente spostamento di popolazioni verso aree di recente insediamento, verso “cinture verdi” delle città o addirittura verso aree non ancora antropizzate.

I primi minuti di Le mani sulla città di Francesco Rosi sono in questo senso emblematici e sempre inquietanti.

Il modello non sembrava però tenere in considerazione le tante implicazioni negative che lo sprawl portava con sé, dal punto di vista ambientale-paesaggistico e da quello sociale. L’incontrollato consumo di suolo, infatti, ha comportato una serie di conseguenze riversatesi sull’ecosistema, sulle modalità di governo, sulle pratiche sociali e naturalmente sull’agricoltura.

Dagli anni Cinquanta in Italia si sono persi quasi 8 milioni di ettari di superficie agraria, come Lombardia, Sicilia e Sardegna sommate assieme (di cui 2,2 mangiati dall’urbanizzazione e 3,3 ritornati a bosco).

Oggi, secondo il Rapporto sullo stato dell’agricoltura 2012 dell’INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria), la produzione agricola nazionale è sufficiente a coprire i consumi di tre italiani su quattro, con un deficit particolarmente marcato per quanto riguarda due alimenti fondamentali della nostra dieta: grano e latte.

“Il paese degli spaghetti è in grado di produrre solo la metà del grano (duro e tenero) richiesto per il consumo interno, e solo il 44% del latte”

ci ricordano Beppe Croce e Sandro Angiolini nel loro reportage La terra che vogliamo.

Gli attuali studi sulle città europee sono ormai concordi nel considerare finito il periodo dell’espansione urbana, sostenendo la necessità di un nuovo approccio orientato alla densificazione (o ri-densificazione) e al recupero di aree urbane non utilizzate o male utilizzate, senza prevedere ulteriore consumo di suolo.

Nonostante questa consapevolezza e la sensibilità di una parte crescente dell’opinione pubblica, assistiamo in Italia ad un continuo incremento di territorio reso edificabile. I numeri ci dicono che, ben lungi da allinearci a quella tendenza chiamata shrinking city (città in contrazione), stiamo consumando suolo in maniera massiccia, soprattutto per finalità residenziali e commerciali.

Seguendo i rapporti e il ben documentato saggio di Salvatore Settis Paesaggio Costituzione Cemento, il consumo di suolo nell’ultimo decennio in Italia è quantificabile in circa 700.000 ettari di terreno precedentemente inutilizzato o agricolo (pari all’estensione superficiale dell’Umbria).

Fino agli anni Novanta il consumo di suolo procedeva parallelamente alla crescita della popolazione e dell’industrializzazione. A metà anni Novanta la crescita demografica si arresta e lo sviluppo economico inizia a incepparsi. Eppure l’occupazione dei suoli agricoli ha una prepotente accelerazione.

Nella sola Emilia-Romagna, laboratorio politico delle tanto decantate giunte rosse, tra il 1945 e il 1995 la superficie edificata (aree residenziali, industriali, strade, parcheggi) è aumentata di venti volte; grazie ai piani edilizi comunali altri 38.000 ettari vengono inghiottiti dal cemento nel decennio successivo.

Tra le motivazioni di questo incontrollato consumo di territorio, e qui il discorso vale per tutta la penisola, va sicuramente citato il taglio dei trasferimenti dal livello centrale a quello locale, che spinge le amministrazioni comunali a concedere sempre più spazi per nuove edificazioni al fine di ricavare maggiori introiti dagli oneri di urbanizzazione.

Consumo di suolo e urban sprawl: conseguenze e sfide future

Le conseguenze del consumo di suolo e urban sprawl sulle città italiane hanno perciò una molteplice natura. Le sfide di carattere ambientale riguardano l’ovvia constatazione che nuove aree edificate richiedono nuove infrastrutture viarie, per connettere questi tasselli al mosaico urbano sempre più disarticolato.

Cemento chiama cemento, verrebbe da dire. Non solo. La diffusione della città necessita anche di reti per l’approvvigionamento idrico, energetico e termico.

Sono le sfide sociali e politiche, però, a rendere ulteriormente preoccupante il fenomeno del consumo di suolo e urban sprawl. Una città che replica sé stessa nelle cinture periferiche, che si amplia a dismisura e che colonizza interi lotti un tempo agricoli (per poi, paradossalmente, lanciare iniziative di promozione degli orti urbani nei suoi asfittici quartieri) pone seri interrogativi, a noi come cittadini, come osservatori o come amministratori.

I nuovi stili di vita, plasmati o determinati dalla dispersione abitativa, sono spesso caratterizzati dallo smarrimento dei sensi di appartenenza e di identificazione con i luoghi: i nuovi quartieri dello sprawl sono per lo più futuristici rioni con caseggiati, viali di scorrimento, parcheggi, parchi asettici e centri commerciali, con ovviamente le dovute eccezioni.

Il rischio è quello di una segregazione abitativa che, a differenza della segregazione “classica”, isola nelle aree di nuova edificazione le fasce sociali medio-alte infastidite dalla congestione cittadina che loro stessi hanno contribuito a creare. Questo può voler dire, in aggiunta, un maggiore utilizzo dei mezzi di trasporto privati per gli spostamenti casa-lavoro o casa-scuola.

La complessità e la grandezza del fenomeno “consumo di suolo e urban sprawl” e delle sue ramificazioni non possono essere riassunte e dettagliate qui, ma il mio intento è quello di accendere qualche segnale d’allarme, stimolare previsioni e, perché no, incoraggiare forme di intervento politico e sociale capaci di recuperare il paesaggio costruito senza intaccare il patrimonio paesaggistico.

Il rischio insito nell’immobilismo e nell’indifferenza verso questi problemi è di assistere, nelle nostre città, a un impoverimento della qualità ambientale e delle relazioni sociali e a una sensibile perdita di valore della tradizionale ricchezza paesaggistica italiana, volano – anche – per uno sviluppo economico e turistico.

