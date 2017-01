Consigli per Online Soccer Manager (Top 10 Boss Tips)

Online Soccer Manager (già Manager Di Calcio) è un manageriale di calcio che deve i numeri del suo successo (anche) ad un continuo aggiornamento del gioco da parte dei ragazzi di Gamebasics, team di sviluppatori olandese.

OSM è andato online nel 2001, tratto dal precedente Dutch Football Manager, e solamente nel giorno in cui scrivo è stato giocato da 1,500,138 persone di 124 Paesi in 24 lingue differenti. Le Nius ha già scritto alcuni post di approfondimento, ma oggi ho intenzione di proporre la top 10 delle slide di trucchi “svelati” dagli stessi creatori: i cosiddetti Boss Tips.

La top 10 (tra tutti i tips quelli che ho trovato online) è stilata per l’utilità del consiglio e per la scarsa intuitività dello stesso. Per esempio ho scartato un suggerimento come “La tattica Tirare da ogni posizione incrementa il numero dei tiri ma ne diminuisce la precisione” perché mi pare più scontato di altri.

Elenco i Boss tips in 10 pagine che potete sfogliare con la pulsantiera sottostante, oppure anche cliccando sull’immagine. Ho disposto i consigli per valore crescente, quello più prezioso sarà quindi il 10°.

Consigli per Online Soccer Manager (OSM)

Gli attaccanti con un alto valore difensivo giocano meglio con un assetto più difensivo. Incredibile, eh? Soprattutto quando nelle tattiche vengono fatti tornare spesso o rinfoltiscono il centrocampo. Per lo stesso motivo, negli attacchi a 3 o 4 punte, gli attaccanti con un valore difensivo maggiore vanno disposti lateralmente.

Ok, questo era un po’ elementare. Infatti era il primo.