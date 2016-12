Come vincere a Online Soccer Manager: i trasferimenti

Online Soccer Manager è un manageriale di calcio dalla buonissima giocabilità, costruito su un algoritmo sviluppato nel corso di 16 anni e costantemente aggiornato.

Chiariamolo subito: non conosco questo algoritmo, non ho un cuggino che lavora per la Gamebasics.

Ciò che scrivo deriva dalla mia esperienza ludica e da ciò che ho letto. Chi ha da aggiungere trucchi o ritiene che ci siano informazioni sbagliate, lo segnali tra i commenti.

Tutto nasce quando mi sono chiesto come vincere a Online Soccer Manager ed ho intuito molti elementi cui fare attenzione che non garantiscono la vittoria (altrimenti il gioco sarebbe finito), ma migliorano il rendimento della vostra squadra, aumentando la possibilità di portare a casa i tre punti. E magari il Campionato. Dopo aver elencato i migliori Boss Tips e aver suggerito alcune dritte per preparare le partite, in questo post vi segnalo un po’ di indicazioni per trarre vantaggi dalle operazioni di mercato.

Come vincere a Online Soccer Manager: il mercato

Per quanto mi riguarda le speculazioni di mercato (intese come compravendita di giocatori) sono il modo migliore per fare cassa. Soprattutto all’inizio: i giocatori più scarsi si vendono facilmente, e le ampie rose consentono un alto numero di operazioni; per questo sono d’accordo con Farksrep quando suggerisce di cominciare un Campionato Fantasia con 24 giocatori (il massimo).

Assicurati di avere sempre 4 giocatori in vendita: l’ideale è uno per reparto, così non corri il rischio che te ne vengano acquistati 2 dello stesso reparto, sbilanciando la tua rosa.

Dal momento in cui hai raggiunto il numero di giocatori che desideri per la tua rosa (20?), ogni volta vendi un giocatore conviene che ne acquisti subito un altro che sia “conveniente”. Quindi anche inadeguato alla tua formazione ma sottoprezzo. Solo per guadagnarci rivendendolo immediatamente.

Il costo dei giocatori messi in vendita da squadre non appartenenti al tuo campionato si abbassa man mano che trascorrono le giornate senza che vengano ingaggiati.

Per questo in Lista Trasferimenti puoi trovare giocatori più economici che con lo Scout (e non devi aspettare la giornata successiva perché ti vengano recapitati).

È importante che tu valuti gli acquisti dal computer facendo riferimento al rapporto tra valore reale e prezzo, che sia più conveniente possibile per te; per esempio, un prezzo di 1,5 volte il valore reale può garantire un discreto margine quando lo rivenderai: un giocatore dal valore di 10 mln in lista dei trasferimenti a 15 mln è un buon affare. Entra nell’ottica di acquistare giocatori per rivenderli immediatamente.

Una tattica consiste anche nel vendere i giocatori più forti della tua rosa ad un prezzo che, avendo monitorato in precedenza sulla lista dei trasferimenti, ti dia modo di ingaggiarne di migliori.

Tieni a mente che il 10% di quello che guadagni va al procuratore: se vendi un giocatore da 10 mln e vuoi guadagnarne 20, devi provare a venderlo a 22,223,000 (buona fortuna…).

I tuoi giocatori in lista trasferimenti vengono acquistati dalla CPU prima o dopo (o mai) a seconda del prezzo che hai scelto:

– in termini assoluti: un giocatore che vuoi vendere a 2 volte il suo valore necessiterà di più tempo per essere piazzato di uno che vendi a 1,7 volte il suo valore (ma dai?!)

– in termini relativi: un giocatore che vendi a 2 volte il suo valore necessiterà di più tempo per essere venduto se gli altri stanno vendendo tutti a 1,5 volte il valore dei loro, mentre necessiterà di meno tempo se gli altri stanno vendendo tutti a 2,5 volte

C’è anche da dire che il livello dei giocatori che l’algoritmo aggiunge alla lista dei trasferimenti dipende dalla mole e dal livello delle transazioni avvenute nel corso del campionato.

Quando un avversario ti fa un’offerta per un giocatore che non hai intenzione di vendere non rispondere alla sua offerta: così facendo vincolerai la sua offerta e non potrà metterla in banca.

Occhio che da una stessa squadra puoi comprare al massimo un giocatore per turno. Mentre, da pochissimo, puoi mettere in vendita un giocatore senza aspettare la giornata successiva. La visualizzazione da PC ti permette di controllare meglio gli avversari: il loro mercato, il valore delle loro squadre, le volte che hanno usato i ritiri.

Ultima cosa: più vale un giocatore più è facile trovarlo in lista dei trasferimenti ad un prezzo relativamente conveniente (e, più vale un giocatore più sarà arduo venderlo, diciamo, al doppio del suo prezzo).