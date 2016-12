Mix per muffin al doppio cioccolato, pronto da regalare per Natale

I muffin sono una preparazione buonissima di origine inglese a cui ormai ci siamo abituati e che è facile trovare anche nei principali bar o caffetterie italiane. Se vi viene voglia una improvvisa voglia di farli e se vi siete chiesti come fare i muffin in due passaggi in seguito vi diamo una ricetta (super collaudata), adattata da una blogger molto famosa per le sue foto e i suoi dolci goduriosi, Linda Lomellino. Inoltre, dato l’approssimarsi delle feste Natalizie vi spieghiamo come inserire questa ricetta in un barattolo di vetro e preparare un mix per muffin da regalare.

Come fare i muffin?

La prima cosa da sapere quando si fanno i muffin è che la preparazione prevede la separazione degli ingredienti secchi da quelli liquidi o cremosi. Lo zucchero io di solito lo metto negli ingredienti secchi, ma alcuni lo mescolano subito agli ingredienti liquidi. Nel secondo step si amalgamano i 2 composti, quello secco con quello liquido e senza mescolare troppo per evitare di attivare il glutine, si versano nei pirottini di carta o nello stampo in silicone.

Come fare i muffin al cioccolato fondente



Ricetta originale di Callmecupcake.se

300 grammi di farina di semola integrale o Kamut o farro spelta semintegrale e ben setacciata

60 grammi di cacao amaro senza glutine

1 cucchiaino abbondante di lievito bio in polvere

1/2 cucchiaino di bicarbonato di soda

1/4 cucchino di sale integrale

21o grammi di zucchero di canna integrale

150 di cioccolato fondente 70% in pezzi oppure di gocce di cioccolato

2 uova

100 grammi di burro

250 grammi di latticello (potete prepararlo voi o in alternativa potreste usare dello yogurt naturale di buona qualità)

Procedimento per fare i muffin

Accendere il forno a 180 gradi e prepare 12 stampi per muffin medi. Per preparare il latticello a casa: mescolare semplicemente la stessa quantità (125 grammi) di yogurt magro e latte scremato con un cucchiaino abbondante di succo di limone e lasciare riposare a temperatura ambiente 30 minuti. Mescolare il burro sciolto e a temperatura ambiente con le uova e il latticello. Aggiungere lo zucchero e il resto degli ingredienti secchi, e mescolare fino a che non è combinato per bene, ma non esagerare, se resta qualche grumo non preoccupatevi. Versare negli stampi quasi fino al bordo e infornare per circa 18 minuti o poco di meno. Fare la prova stecchino, se esce asciutto allora sono pronti.

Ingredienti da mettere nel barattolo in questo ordine, sono tutti gli ingredienti secchi.

Il barattolo che vi servirà è meglio sia in vetro e da circa 750ml.

300 grammi di farina di semola di grano duro rimacinata o Kamut o farro spelta semintegrale, ben setacciata

1 cucchiaio di lievito bio in polvere

1/2 cucchino di bicarbonato di soda

1/4 cucchino di sale integrale

60 grammi di cacao amaro senza glutine

21o grammi di zucchero di canna integrale

150 di cioccolato fondente 70% in pezzi oppure di gocce di cioccolato

Da aggiungere poi

2 uova

100 grammi di burro sciolto

250 grammi di latticello

