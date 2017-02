Come fare i brownies vegani al cioccolato

I brownies sono dolcetti al cioccolato di origine americana. Sono sempre serviti in porzioni quadrate, non contengono lievito e rimangono bassi e umidi grazie ad una cottura delicata e alla presenza di grassi e uova. Oggi vi propongo la ricetta base dei brownies vegani al cioccolato, poi voi potete arricchirla con frutta secca, caffè, spezie o qualche glassa.

I brownies compaiono per la prima volta tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX secolo e le storie sulla loro origine sono incerte: vanno dalla ricca signora che chiese ad un pasticciere dei dolci da mangiare con le mani durante i pic-nic, ad una torta in cui dimenticarono di mettere il lievito. Altrettanto varie sono le versioni dei brownies al cioccolato classici che si possono trovare: a volte vengono arricchiti da frutta secca e aromi, ed esiste anche la versione chiamata semplicemente blondie, cioè senza cioccolato. Fatto sta che sono buoni, al cioccolato e molto appetitosi… Meglio di così!

Ho testato questa ricetta per i brownies per due settimane per ottenere dei brownies vegani al cioccolato perfetti, senza ingredienti strani o difficili da reperire. Per mantenere la morbidezza scioglievole della versione tradizionale ho sostituito le uova e una parte del burro vaccino con yogurt di soia e olio; inoltre ho aggiunto il cremor tartaro. Sul web si trovano ricette che utilizzano esclusivamente cacao in polvere, qui ho preferito preparare i nostri brownies vegani con il cioccolato fondente in tavoletta in modo da sfruttare il burro di cacao che contiene.