Ricetta per fare le chiacchiere vegane, buone come le originali

Chiacchiere, frappe, bugie, cenci, galani, ma anche meraviglie o lingue di donna in alcune forme dialettali. Questi sono diversi nomi di questi dolci di carnevale che a casa mia chiamiamo “chiacchiere”, e che tutti conosciamo come delle sfoglie di pasta dolce, fritti in olio, o strutto -ebbene sì- oppure cotte al forno e poi spolverati di zucchero a velo. Tradizionalmente l’impasto prevede burro e uova, quindi non adatto a chi segue una alimentazione vegana. Ma oggi vi svelo una ricetta che ho appena provato (e approvato!) per fare le chiacchiere vegane.

Mia zia Gina me le preparava sempre per il mio compleanno, essendo nata a febbraio. Sai quella zia bassa e tonda? Ecco, mia zia Gina è fatta così! 87 anni di donnina sarda tutto pepe e super tifosa della Juve. Zia Gina mi preparava un vassoio pieno zeppo di fragranti chiacchiere, leggere come una nuvola e le friggeva nello strutto. Quando sono diventata vegana però ho dovuto rinunciare a questo dolce delizioso, fino ad oggi.

Come fare le chiacchiere fragranti senza uova (vegan)

Facendo una ricerca sul web e dalla mia esperienza, ho capito che l’utilizzo di vino o di grappa rende i prodotti da forno, dolci o salati, molto friabili. Questo piccolo trucco è utile anche nella preparazione delle chiacchiere vegane.

Un altro buon trucco è trovare il giusto spessore della sfoglia delle chiacchiere che dipenderà anche dal tipo di cottura che sceglierai. Io le ho fatte fritte e per averle belle sottili ho utilizzato la macchina per tirare la pasta, così mi sono assicurata uno spessore omogeneo e sottile che difficilmente avrei ottenuto con il mattarello. Se tu sei una brava sfoglina utilizza pure il mattarello, se invece sei uno sfoglino meglio ancora, perché l’uomo in cucina è sempre sexy. Prendi nota.

Ho provato diverse ricette di chiacchiere vegane provando a sostituire uova o burro con altri ingredienti ma nessuna mi ha mai soddisfatta. La ricetta migliore per me è questa che qui vi propongo oggi, adattata dal ristorante e scuola di cucina La Sana Gola e i cambiamenti che ho apportato sono minimi.

Queste chiacchiere vegane sono così facili e buone che la condivisione è obbligatoria.

Ricetta per fare le chiacchiere vegane

ricetta adattata da una ricetta di La Sana Gola

250g farina 0

1 cucchiaio di amido di mais

60g zucchero di canna

30g olio di girasole

1 cucchiaino di lievito per dolci

Scorza grattugiata di 1 limone biologic0

65ml vino bianco secco

35 ml latte vegetale (io di mandorle, voi scegliete quello che preferite)

Olio di arachidi per friggere

Procedimento per preparare le chiacchiere vegane