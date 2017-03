10 utenti Facebook che sicuramente conoscete

A dieci anni dalla sua nascita e dal suo radicamento nelle nostra vita quotidiana, possiamo considerare Facebook uno spaccato di società, un microcosmo ormai sempre più macro, che replica ed enfatizza espressioni, comportamenti e dinamiche sociali che caratterizzano anche la vita fuori da Facebook (ve la ricordate?).

Uno degli esercizi più simpatici, o antipatici se invece la cosa non vi piace, che possiamo fare con gli esseri umani è quello di inquadrarli in categorie in base a come si comportano in società: il festaiolo, il maturo, l’asociale, il modaiolo, il ribelle, il grezzo, il raffinato.

Possiamo fare lo stesso esercizio con gli utenti Facebook; inquadrarli cioè in categorie in base a come si comportano sul social network più utilizzato al mondo. Anzi, possiamo farlo ancora meglio, perché alcuni tratti comportamentali sono portati all’esasperazione sui social.

Vi propongo quindi dieci categorie di utenti Facebook, non esaustive certamente, ma che sono sicuro comprendano molti dei vostri contatti. E, perché no, anche voi stessi (io, ad esempio, cado spesso in un paio di queste categorie, anche se ci sto lavorando).

Categorie utenti Facebook: una tipologia

1. Il serial linker

Una delle categorie più popolate, nata proprio grazie all’avvento e alle possibilità offerte da Facebook. Il suo tratto distintivo è la condivisione spasmodica di tutto: notizie, video, immagini meme, le recenti e abusatissime GIF, post di persone famose o addirittura dei suoi stessi amici.

Questo utente Facebook non può accettare che qualcosa che cattura il suo interesse non debba essere portato all’attenzione di tutta la sua cerchia di conoscenze. Per essere sicuro che la condivisione vada a segno, spesso tagga nel post o nei commenti altre persone per raggiungere un pubblico più ampio e assicurarsi un like o persino un commento. Magari da condividere.