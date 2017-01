Il carnevale in Italia ha origini molto antiche e tradizioni diverse da regione a regione. Dalle maschere bellissime ed enigmatiche di Venezia agli spettacolari carri in cartapesta di Putigano. E siccome alle prime sfilate manca davvero poco, vi proponiamo un viaggio fotografico attraverso quelle che secondo noi sono le feste di carnevale più belle in Italia, rigorosamente in ordine geografico da nord a sud.